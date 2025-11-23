Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat

Max Verstappen a câștigat în Las Vegas! Pilotul Red Bull a fost urmat pe podium de Lando Norris, pe II, și de George Russell, pe III. Oscar Piastri termină pe IV, după penalizarea lui Andrea Kimi Antonelli.

Lando Norris a plecat din pole position în cursa Marelui Premiu din Las Vegas. Pilotul McLaren a fost urmat pe grilă de Max Verstappen și Carlos Sainz. Oscar Piastri a plecat de pe locul V.

George Russell a fost cel mai rapid pilot în cea de-a treia sesiune de antrenamente. A fost urmat de Max Verstappen și de Alexander Albon.

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în cea de-a doua sesiune de antrenamente. A fost urmat de Andrea Kimi Antonelli și de Charles Leclerc.

Charles Leclerc a fost cel mai rapid pilot în prima sesiune de antrenamente. A fost rmat de Alexander Albon și de Yuki Tsunoda.

Circuitul stradal din Las Vegas oferă un spectacol de vis atât pentru spectatori, cât și pentru piloți. Circuitul are 6.201 kilometri, iar recordul îi aparține lui Lando Norris, din 2024, 1:34.876. În 2023, piloții au concurat pe un circuit cu totul nou aici. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1981, în ceea ce se numea atunci Caesars Palace Grand Prix.

Pentru prima dată pe acest circuit stradal, Formula 1 Academy concurează în cea de-a 7-a rundă a sezonului.

În acest weekend Formula 1 Academy și-a desemnat și campioana mondială: Doriane Pin!

În a doua cursă a weekendului, Chloe Chambers a plecat din pole position spre victorie! Alisha Palmowski a urmat-o, iar pe III a fost Maya Weug.

Doriane Pin a câștigat prima cursă din Formula 1 Academy, după o cursă dramatică, în care rivala la titlul mondial, Maya Weug, a abandonat. Nina Gademan a plecat din pole, urmată de Emma Felbermayr, Tina Hausmann, Maya Weug și Doriane Pin.

Nina Gademan and Alisha Palmowski au urmat-o pe Doriane pe podium, însă Alisha a fost descalificată în urma verificărilor de după cursă. Astfel că, Aurelia Nobels a urcat pentru prima dată pe podium, pe locul III.

