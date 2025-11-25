Antena este casa Formula 1™ în România. Am ajuns la a 23-a rundă din sezonul 2025, iar lupta pentru campionatul mondial continuă între piloți. Cursele se văd integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Program Formula 1™, Marele Premiu din Qatar. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 28 - 30 noiembrie 2025

În weekendul 28 - 30 noiembrie 2025, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY se pot urmări antrenamentele, calificările și cursa Marelui Premiu din Qatar.

Vineri, 28 noiembrie, de la ora 15:30 va avea loc sesiunea de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 19:30, vor avea loc calificările pentru cursa de sprint, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 16:00, va avea loc cursa de sprint de pe circuitul Lusail, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. De la 20:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru Marele Premiu din Qatar, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, 30 noiembrie, de la ora 18:00, va avea loc cursa Marelui Premiu din Qatar, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Circuitul Lusail, localizat la periferia capitalei Doha, a fost construit inițial doar pentru competițiile MotoGP, prima cursă din Formula 1™ având loc aici abia în 2021. Circuitul are 5.419 kilometri, iar recordul îi aparține lui Lando Norris, din 2024, 1:22.384.

