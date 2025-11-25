Antena Căutare
Antena este casa Formula 1™ în România. Am ajuns la a 23-a rundă din sezonul 2025, iar lupta pentru campionatul mondial continuă între piloți. Cursele se văd integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 11:15 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 11:26
Antena este casa Formula 1™ în România și în sezonul 2026. Toate cele 24 de curse pline de adrenalină pot fi urmărite pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Program Formula 1™, Marele Premiu din Qatar. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 28 - 30 noiembrie 2025

În weekendul 28 - 30 noiembrie 2025, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY se pot urmări antrenamentele, calificările și cursa Marelui Premiu din Qatar.

Vineri, 28 noiembrie, de la ora 15:30 va avea loc sesiunea de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 19:30, vor avea loc calificările pentru cursa de sprint, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 16:00, va avea loc cursa de sprint de pe circuitul Lusail, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. De la 20:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru Marele Premiu din Qatar, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, 30 noiembrie, de la ora 18:00, va avea loc cursa Marelui Premiu din Qatar, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Circuitul Lusail, localizat la periferia capitalei Doha, a fost construit inițial doar pentru competițiile MotoGP, prima cursă din Formula 1™ având loc aici abia în 2021. Circuitul are 5.419 kilometri, iar recordul îi aparține lui Lando Norris, din 2024, 1:22.384.

Pentru mai multe detalii despre Formula 1™ accesează Antena Sport.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

