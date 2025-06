Un român este şeful IT-ului de la Williams. Ce spune despre dezvoltarea monopostului în 2025:„Am lucrat foarte mult cu Formula 1™”

Un român este şeful IT-ului de la Williams. Şi cu ajutorul inteligenţei artificiale duce maşinile Williams la un alt nivel.

Un român este şeful echipei de IT de la Williams | GettyImages

Sorin Cheran a absolvit Politehnica, în Bucurșeti, iar acum este șeful IT „De la tehnologie la Inteligență Artificială” de la Williams.

Sorin Cheran, şeful IT de la Williams, a vorbit despre secretele din spatele echipei britanice

În trecut a mai lucrat cu James Vowles, directorul de la Williams Racing, și în trecut la Mercedes, iar în 2024, acesta l-a convins pe român să lucreze pentru echipa de Formula 1™.

„Am lucrat foarte mult cu Formula 1™ înainte să lucrez la Williams Racing”, mărturisește Sorin Cheran. „Pe o perioadă de patru-cinci ani am lucrat aproape cu toate echipele. La finalul anului trecut am vrut să-mi iau un an în care să nu fac nimic. Pasiunea pentru Formula 1™ a rămas în permanență. (...) Stând acasă, m-am gândit că singurul job care m-ar face să mă întorc în tehnologie ar fi CIAO la o echipă de Formula 1™”, a dezvăluit românul.

James Vowles a avut încredere că Sorin Cheran este omul potrivit care să îl ajute să facă transformarea tehnologică a echipei Williams Racing.

Sorin Cheran locuieșe în Franța, însă călătorește în Marea Britanie în fiecare săptămână pentru a supraveghea ceea ce se întâmplă în fabrica Williams.

În sezonul 2025, piloții Alexander Albon și Carlos Sainz au reușit să aducă Williams în Top 5 constructori în Formula 1™. Deocamdată ocupă locul 5, având un început de sezon extraordinar. Cu toate acestea, noile reglementări la aripa față le-au pus probleme piloților în cursa din Barcelona.

Sorin Cheran mărturisește că, în ciuda faptului că pilotul spaniol a venit în echipa Williams abia la începutul sezonului, s-a creat o legătură puternică.

„Modul în care vorbește cu inginerii, cum îi împinge, este incredibil”, spune șeful IT. „În momentul în care ai pe cineva în mașină care este atât de competitiv, scoate din tine ce-i mai bun. Carlos a fost un mare-mare plus pentru echipă!”

Românul este hotărât să ducă Williams pe cele mai înalte culmi: „Până în 2028 trebuie să fim pe podium. 2030, devenim campioni mondiali! După care să urmeze o dominare completă a campionatului.”

Principalele sale responsabilități sunt:

„Practic toată munca făcută de echipa mea nu o vedeți zi de zi în timpul cursei, pentru că în timpul cursei pe cine vezi: vezi piloții, vezi team principal-ul, cum se spune (...) Rolul meu de zi cu zi acoperă orice de la IT simplu, infrastructură, la supersisteme care practic rulează simulările, platformă de date (...) Tot ce înseamnă tehnologie la nivel de fabrică plus la nivel de platformă de date.”

Sorin vorbește și despre rolul și importanța Inteligenței Artificale în Formula 1™: „Evident, n-o să vorbesc despre ce rol are la Williams, dar mai degrabă ce rol are în Formula 1™. (...) În momentul în care creezi o mașină trebuie să faci mai întâi regulile de la FIA (...), ai o echipă de designeri care se uită la cum trebuie să arate mașina și fac desene (...) În fiecare pas, practic, generezi date. Și acum echipele se pot uita, în 2025, cum folosesc Inteligența Artificială să încep să simulez mașina.”

Sorin i-a transmis ”microbul” și fiului său, de doar 11 ani. Tudor participă deja la competiții de karting.

„Continui până când ăsta mic ajunge în Formula 1™, deci mai avem vreo zece ani”, spune Sorin.

De asemenea, acesta a mărturisit că pilotul preferat al lui Tudor este Lewis Hamilton: „Indiferent dacă Lewis este pentru Ferrari, Mercedes și așa mai departe, este Lewis!”

Sorin Cheran dezvăluie și care este pilotul său preferat, și anume Juan Manuel Fangio: „Este printre singurii piloți care au câștigat cinci campionate mondiale cu patru echipe diferite. Și unul dintre ele cu două echipe în același an. (...) Într-o perioadă în care sportul era brutal, practic siguranța era ultimul lucru la care oamenii se gândeau. Nu numai că a câștigat campionate mondiale, dar avea o claritate în gândire în momentul cursei incredibilă!”

