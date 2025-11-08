Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și Antena 3 CNN

Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei | GettyImages

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Bătălia pentru pole position pe Interlagos este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Update 20:05: Lando Norris în pole pe Interlagos!

Update 20:55: Nu se iau măsuri în privința incidentului între George Russell și Lewis Hamilton.

Update 20:53: A început al treilea segment de calificări în Brazilia.

Update 20:47: Incidentul dintre George Russell și Lewis Hamilton, sub investigație.

Update 20:45: Fernando Alonso, Alexander Albon, Lewis Hamilton, Lance Stroll și Carlos Sainz nu fac pasul în Q3.

Update 20:30: A început al doilea segment de calificări pe Interlagos.

Update 20:29: Al doilea segment de calificări începe la 20:30.

Update 20:23: Max Verstappen, Esteban Ocon, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda și Gabriel Bortoleto nu fac pasul în Q2.

Update 20:11: Gabriel Bortoleto nu va lua parte la calificări, monopostul său nefiind gata la timp.

Update 20:05: A început primul segment de calificări de pe Interlagos.

Update 19:59: Startul calificărilor va fi la 20:05.

Update 19:57: Startul calificărilor este întârziat.

Sesiunea de calificări va începe la 20:00, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Va fi pregătită în studio de la 19:45.

Lando Norris a câștigat cursa de sprint de pe Interlagos. A fost urmat de piloții Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, pe II, și George Russell, pe III.

Cursa de sprint a fost plină de evenimente. Oscar Piastri și Franco Colapinto au abandonat, după ce au pierdut controlul monoposturilor și au ajuns în parapet. De asemenea, Nico Hülkenberg a pierdut controlul monopostului, însă a reușit să reia cursa.

Și Gabriel Bortoleto a trecut printr-un moment intens. Monopostul brazilianului a fost distrus.

Lando Norris a plecat din pole position în cursa de sprint din Brazilia. Pilotul McLaren a fost urmat de Andrea Kimi Antonelli și de Oscar Piastri.

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în csesiunea de antrenamente. A fost urmat de Oscar Piastri și de Nico Hülkenberg.

Circuitul José Carlos Pace, cunoscut și ca Interlagos, are 4.309 km, iar recordul îi aparține lui Valtteri Bottas, din 2018, 1:10.540. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1973. Atmosfera în weekendul de Grand Prix este foarte asemănătoare cu cea a unui carnaval.

