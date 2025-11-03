Antena Căutare
Home News Formula 1 Știri Charles Leclerc se căsătorește. Cât de romantică a fost cererea în căsătorie

Charles Leclerc se căsătorește. Cât de romantică a fost cererea în căsătorie

Charles Leclerc și Alexandra Malena Saint Mleux sunt logodiți. Iată imaginile surprinse.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 14:14 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 14:18
Galerie
Charles Leclerc se căsătorește cu Alexandra Saint Mleux | GettyImages

Pilotul Scuderiei Ferrari, Charles Leclerc, a anunțat în cursul zilei de ieri logodna cu iubita sa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată casa lui Charles Leclerc. Pilotul Formula 1™ se bucură de tot luxul când cu pilotează pentru Ferrari

Primele imagini de la cererea în căsătorie a lui Charles Leclerc

Articolul continuă după reclamă

Charles Leclerc și Alexandra Saint Mleux și-au anunțat logodna înainte de Marele Premiu al Braziliei. Imaginile îi surprind pe cei doi îndrăgostiți, dar și pe cățelul lor, Leo. Alexandra a primit un superb inel cu diamant.

Un rol extrem de important l-a avut Leo, cățelul celor doi. Acesta pare să fi fost complicele pilotului pentru a o surprinde pe Alexandra.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cine este cea mai nouă iubită a lui Charles Leclerc. Cu ce se ocupă Alexandra Saint Mleux când nu-și susține iubitul pe circuit

Charles Leclerc și-a cerut partenera în căsătorie într-un cadru extrem de romantic, cu trandafiri roșii, lumânări și atenții dulci personaliate.

Zvonurile unei relații între cei doi au apărut în martie 2023, conform unei surse, când fanii au observat-o pe tânără în fundalul unui video de la Săptămâna Modei la Paris cu Charles Leclerc. În mai, zvonurile au căpătat și mai multă amploare, după ce Alexandra a fost văzută în padocul Ferrari la Marele Premiu din Monaco. După cursă, cei doi au fost văzuți ținându-se de mână, iar la Gala France, pilotul a recunoscut că este într-o relație.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Lando Norris a câștigat

Cei doi și-au făcut debutul ca un cuplu la Wimbledon, iar ulterior Alexandra și-a petrecut vacanța împreună cu familia Leclerc. De atunci, cei doi sunt nedespărțiți atât la evenimentele publice, cât și în vacanțe.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei doi îndrăgostiți au fost felicitați de piloții Formula 1, dar și de membrii echipei italiene.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pilotul Ferrari are 28 de ani și este supranumit „Il predestinato” de fanii Scuderiei.

Alexandra are 23 de ani și studiază Istoria Artei. Aceasta este ”vânată” în padoc, fiind o inspirație în materie de modă pentru multe tinere.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului. Spectacolul este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

Alexandra Saint Mleux și charles leclerc în padoc formula 1
+60
Mai multe fotografii

Alexandra și Charles și-au mărit familia în vara lui 2024, adotându-l pe Leo, un dachshund cu păr lung. Leo a devenit rapid unul dintre starurile padocului, cucerind pe toată lumea cu ghidușiile lui. Leo își însoțește părinții atât la weekendurile de Grand Prix, cât și în vacanțe, ducând o viață de lux.

Înapoi la Homepage
AS.ro Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
Observatornews.ro Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Lando Norris a câștigat
Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Lando Norris a...
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor Catine.ro
Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului. Spectacolul este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY
Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului. Spectacolul este LIVE pe Antena 3 CNN și în...
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în dosarul Nordis
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în... Libertatea.ro
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea a mamei sale: „O parte importantă...”
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii.... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu Jurnalul
Marilu revine în România, împreună cu iubitul ei! Business-ul cu care vrea să dea lovitura
Marilu revine în România, împreună cu iubitul ei! Business-ul cu care vrea să dea lovitura Kudika
Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă
Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x