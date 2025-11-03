Charles Leclerc se căsătorește. Cât de romantică a fost cererea în căsătorie

Charles Leclerc și Alexandra Malena Saint Mleux sunt logodiți. Iată imaginile surprinse.

Pilotul Scuderiei Ferrari, Charles Leclerc, a anunțat în cursul zilei de ieri logodna cu iubita sa.

Primele imagini de la cererea în căsătorie a lui Charles Leclerc

Charles Leclerc și Alexandra Saint Mleux și-au anunțat logodna înainte de Marele Premiu al Braziliei. Imaginile îi surprind pe cei doi îndrăgostiți, dar și pe cățelul lor, Leo. Alexandra a primit un superb inel cu diamant.

Un rol extrem de important l-a avut Leo, cățelul celor doi. Acesta pare să fi fost complicele pilotului pentru a o surprinde pe Alexandra.

Charles Leclerc și-a cerut partenera în căsătorie într-un cadru extrem de romantic, cu trandafiri roșii, lumânări și atenții dulci personaliate.

Zvonurile unei relații între cei doi au apărut în martie 2023, conform unei surse, când fanii au observat-o pe tânără în fundalul unui video de la Săptămâna Modei la Paris cu Charles Leclerc. În mai, zvonurile au căpătat și mai multă amploare, după ce Alexandra a fost văzută în padocul Ferrari la Marele Premiu din Monaco. După cursă, cei doi au fost văzuți ținându-se de mână, iar la Gala France, pilotul a recunoscut că este într-o relație.

Cei doi și-au făcut debutul ca un cuplu la Wimbledon, iar ulterior Alexandra și-a petrecut vacanța împreună cu familia Leclerc. De atunci, cei doi sunt nedespărțiți atât la evenimentele publice, cât și în vacanțe.

Cei doi îndrăgostiți au fost felicitați de piloții Formula 1, dar și de membrii echipei italiene.

Pilotul Ferrari are 28 de ani și este supranumit „Il predestinato” de fanii Scuderiei.

Alexandra are 23 de ani și studiază Istoria Artei. Aceasta este ”vânată” în padoc, fiind o inspirație în materie de modă pentru multe tinere.

Alexandra și Charles și-au mărit familia în vara lui 2024, adotându-l pe Leo, un dachshund cu păr lung. Leo a devenit rapid unul dintre starurile padocului, cucerind pe toată lumea cu ghidușiile lui. Leo își însoțește părinții atât la weekendurile de Grand Prix, cât și în vacanțe, ducând o viață de lux.