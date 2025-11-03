Program Formula 1™, Marele Premiu al Braziliei. Urmărește spectacolul LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY, 7-9 noiembrie 2025

Antena este casa Formula 1™ în România. Am ajuns la a 21-a rundă din sezonul 2025, iar spectacol este unul de proporții. Cursele se văd integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Program Formula 1™, Marele Premiu al Braziliei. Urmărește spectacolul de pe Interlagos LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 7 - 9 noiembrie 2025

În weekendul 7 - 9 noiembrie 2025, pe canalele Antena și în AntenaPLAY se pot urmări antrenamentele, calificările și cursa Marelui Premiu al Braziliei.

Vineri, 7 noiembrie, de la ora 16:30 va avea loc sesiunea de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 20:30, se vor desfășura calificările pentru cursa de sprint, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 16:00, va avea loc cursa de sprint, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. De la 20:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru Marele Premiu al Braziliei, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, 9 noiembrie, de la ora 19:00, va avea loc cursa Marelui Premiu al Braziliei, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Circuitul José Carlos Pace, cunoscut și ca Interlagos, are 4.309 km, iar recordul îi aparține lui Valtteri Bottas, din 2018, 1:10.540. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1973. Atmosfera în weekendul de Grand Prix este foarte asemănătoare cu cea a unui carnaval.

Săptămâna weekendului de Grand Prix în Brazilia începe cu vestea retragerii lui Jenson Button. Britanicul în vârstă de 45 de ani a fost campion mondial de Formula 1™ în 2009 cu echipa Brawn GP. În 2016, după 306 curse și 15 victorii, acesta s-a retras din Marele Circ, concurând în Campionatul Mondial de Anduranță.

„Aceasta va fi ultima mea cursă. Întotdeauna am iubit acest circuit, este unul dintre cele mai distractive şi mă voi bucura de el cât de mult pot, pentru că va fi sfârşitul carierei mele profesionale.

M-am bucurat de aceşti ani în WEC (Campionatul Mondial de Anduranţă), dar am o viaţă foarte aglomerată şi nu este corect nici faţă de echipă, nici faţă de mine să continui în 2026 dacă nu voi avea timp. Am un fiu de patru ani şi unul de şase ani, iar dacă pleci o săptămână, îţi este dor de ei îngrozitor şi nu vei mai recupera niciodată acel timp. Simt că am pierdut multe în ultimii doi ani, lucru care ştiam că se va întâmpla, dar nu vreau să mai trec prin asta”, a declarat el după cursa din Bahrain, conform Antena Sport.

Pentru mai multe detalii despre Formula 1™ accesează Antena Sport.

