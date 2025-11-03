Antena Căutare
Home News Formula 1 Știri Program Formula 1™, Marele Premiu al Braziliei. Urmărește spectacolul LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY, 7-9 noiembrie 2025

Program Formula 1™, Marele Premiu al Braziliei. Urmărește spectacolul LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY, 7-9 noiembrie 2025

Antena este casa Formula 1™ în România. Am ajuns la a 21-a rundă din sezonul 2025, iar spectacol este unul de proporții. Cursele se văd integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 15:51 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 15:51
Galerie
Urmărește spectacolul din Formula 1™ de pe Interlagos în weekendul 7 - 9 noiembrie 2025 | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ în România pentru următorii doi ani. Toate cele 24 de curse pline de adrenalină pot fi urmărite pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Lando Norris a câștigat

Program Formula 1™, Marele Premiu al Braziliei. Urmărește spectacolul de pe Interlagos LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 7 - 9 noiembrie 2025

În weekendul 7 - 9 noiembrie 2025, pe canalele Antena și în AntenaPLAY se pot urmări antrenamentele, calificările și cursa Marelui Premiu al Braziliei.

Articolul continuă după reclamă

Vineri, 7 noiembrie, de la ora 16:30 va avea loc sesiunea de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 20:30, se vor desfășura calificările pentru cursa de sprint, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 16:00, va avea loc cursa de sprint, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. De la 20:00, va avea loc sesiunea de calificări pentru Marele Premiu al Braziliei, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, 9 noiembrie, de la ora 19:00, va avea loc cursa Marelui Premiu al Braziliei, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Citește și: Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului. Spectacolul este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

Circuitul José Carlos Pace, cunoscut și ca Interlagos, are 4.309 km, iar recordul îi aparține lui Valtteri Bottas, din 2018, 1:10.540. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1973. Atmosfera în weekendul de Grand Prix este foarte asemănătoare cu cea a unui carnaval.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Săptămâna weekendului de Grand Prix în Brazilia începe cu vestea retragerii lui Jenson Button. Britanicul în vârstă de 45 de ani a fost campion mondial de Formula 1™ în 2009 cu echipa Brawn GP. În 2016, după 306 curse și 15 victorii, acesta s-a retras din Marele Circ, concurând în Campionatul Mondial de Anduranță.

„Aceasta va fi ultima mea cursă. Întotdeauna am iubit acest circuit, este unul dintre cele mai distractive şi mă voi bucura de el cât de mult pot, pentru că va fi sfârşitul carierei mele profesionale.

M-am bucurat de aceşti ani în WEC (Campionatul Mondial de Anduranţă), dar am o viaţă foarte aglomerată şi nu este corect nici faţă de echipă, nici faţă de mine să continui în 2026 dacă nu voi avea timp. Am un fiu de patru ani şi unul de şase ani, iar dacă pleci o săptămână, îţi este dor de ei îngrozitor şi nu vei mai recupera niciodată acel timp. Simt că am pierdut multe în ultimii doi ani, lucru care ştiam că se va întâmpla, dar nu vreau să mai trec prin asta”, a declarat el după cursa din Bahrain, conform Antena Sport.

Pentru mai multe detalii despre Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului. Lando Norris în pole pe Autódromo Hermanos Rodríguez

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

colaj monoposturi de formula 1 în brazilie, fani în tribune în brazilia 2024
+36
Mai multe fotografii

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Charles Leclerc se căsătorește. Cât de romantică a fost cererea în căsătorie...
Înapoi la Homepage
AS.ro Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
Observatornews.ro Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Charles Leclerc se căsătorește. Cât de romantică a fost cererea în căsătorie
Charles Leclerc se căsătorește. Cât de romantică a fost cererea în căsătorie
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor Catine.ro
Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Lando Norris a câștigat
Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Lando Norris a...
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar Libertatea.ro
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit vedeta: „Am anumite standarde…”
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Frittata cu broccoli, brânză și legume. O rețetă inspirată din bucătăria italiană
Frittata cu broccoli, brânză și legume. O rețetă inspirată din bucătăria italiană HelloTaste.ro
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii.... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu Jurnalul
Nu toți oamenii rămân. Dar fiecare lasă o lecție care te aduce mai aproape de tine
Nu toți oamenii rămân. Dar fiecare lasă o lecție care te aduce mai aproape de tine Kudika
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Cum se face humusul de sfeclă roșie. Rețeta cremoasă care arată spectaculos
Cum se face humusul de sfeclă roșie. Rețeta cremoasă care arată spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x