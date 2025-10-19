Antena Căutare
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Duminica, 19 Octombrie 2025, 00:36 | Actualizat Duminica, 19 Octombrie 2025, 00:36
Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ în România. Un nou sezon spectaculos a început. Vor avea loc 24 de curse, transmise integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 17-19 octombrie

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii. Bătălia pentru pole position pe COTA este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Update 00:36: A început al doilea segment de calificări.

Update 00:30: Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon și Isack Hadjar nu fac pasul în Q2.

Update 00:14: S-a reluat Q1 pe COTA.

Update 00:10: Q1 se reia în 3 minute, la 00:14.

Update 00:03: Steag galben! Isack Hadjar a lovit parapetul. Steag roșu,monopostul a rămas pe circuit!

Update 00:00: A început primul segment de calificări pe COTA.

Sesiunea de calificări începe la 00:00 pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY și este pregătită în studio de la 23:45.

Citește și: Carlos Sainz, critică dură la adresa transmisiunilor Formula 1™. Ce îl deranjează pe pilotul Williams: „Exagerează”

Finalul cursei de sprint a fost sub Safety Car, după un incident între Lance Stroll și Esteban Ocon. Max Verstappen a câștigat cursa de sprint de pe COTA, cu plecare din pole position. Pilotul Red Bull a fost urmat pe podium de George Russell și de Carlos Sainz.

Oscar Piastri și Lando Norris au abandonat din primul tur, după un incident.

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în sesiunea de antrenamente. A fost urmat de Nico Hülkenberg și de Oscar Piastri.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore a fost pe Antena1 și în AntenaPLAY. George Russell, victorie pe Marina Bay

Circuitul The Americas (COTA) are 5.513 km, iar recordul îi aparține lui Charles Leclerc, din 2019, 1:36.169. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2012.

Citește și: Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. Spectacolul de pe Marina Bay e LIVE pe Antena1 și în AntenaPLAY

Înainte de Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, Mercedes a confirmat piloții pentru sezonul 2026. Atât contractul lui George Russell, cât și cel al lui Kimi Antonelli expirau la finalul lui 2025. Ambii piloți au semnat prelungirea contractului.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Singapore. George Russell în pole position pe Marina Bay

monoposturi formula 1 pe circuitul cota 2025
