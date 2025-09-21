Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului. Spectacolul din Baku este LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu al Azerbaijanului are loc începând cu ora 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului. Max Vestappen în pole position în Baku

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Azerbaijanului, LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Update 15:37: Max Verstappen câștigă în Baku!

Update 14:41: Alexander Albon, penalizat cu 10 secunde pentru incidentul cu Franco Colapinto.

Update 14:39: Steag galben ridicat rapid.

Update 14:38: Steag galben ridicat rapid, după incidentul dintre Alexander Albon și Franco Colapinto.

Update 14:17: Incidentul dintre Nico Hülkenberg și Esteban Ocon, sub investigație.

Update 14:16: Fernando Alonso, penalizat cu 5 secunde pentru startul furat, fiind influențat de greșeala lui Oscar Piastri.

Update 14:14: Steag verde!

Update 14:12: Sub investigație posibilul start furat al lui Fernando Alonso.

Update 14:05: Safety Car! Monopostul McLaren al lui Oscar Piastri a rămas pe circuit.

Update 14:05: Steag galben! Oscar Piastri lovește parapetul.

Update 14:04: A început cursa din Azerbaijan. Max Verstappen își păstrează prima poziție după primele viraje.

Update 14:00: S-a plecat în turul de formare în Baku.

Max Verstappen va pleca din pole position în Baku. Pilotul Red Bull va fi urmat pe grilă de Carlos Sainz și de Liam Lawson.

Sesiunea de calificări a fost una marcată de steaguri roșii, șase la număr, ceea ce anunță o cursă cu sufletul la gură. Cursa este pregătită în studio începând cu 13:45.

În a treia sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Mac Verstappen și de Oscar Piastri.

În a doua sesiune de antrenamente, Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot. Pilotul Ferrari a fost urmat de Charles Leclerc și de George Russell.

În prima sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Oscar Piastri și de Charles Leclerc.

Circuitul din Baku are 6.003 km, este unul stradal, iar recordul îi aparține lui Charles Leclerc, din 2019, 1:43.009. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 2016. Marele Premiu al Azerbaijanului va rămâne în calendarul Formula 1™ până în 2030.

De asemenea, a fost anunțat calendarul curselor de sprint din sezonul 2026 în Formula 1™:

- Marele Premiu al Chinei (13-15 martie)

- Marele Premiu de la Miami (1-3 mai)

- Marele Premiu al Canadei (22-24 mai)

- Marele Premiu al Marii Britanii (3-5 iulie)

- Marele Premiu al Olandei (21-23 august)

- Marele Premiu din Singapore (9-11 octombrie)

