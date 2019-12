25 decembrie 1914: Primul Război Mondial s-a oprit pentru o zi, iar fotbalul a primit cea mai frumoasă lecție de fair-play

„Brusc, au început să apară lumini de-a lungul parapetului german care era la 50-60 de metri de noi, erau brazi împodobiţi cu lumânări aprinse, care au ars constant în aerul îngheţat, fără vânt… Pentru început, germanii au cântat un colind de-al lor şi apoi noi am cântat unul de-al nostru, până când noi am început să cântăm «O Come, All You Faithful» şi germanii s-au alăturat imediat cântând acelaşi imn în versiunea sa latină, «Adeste Fideles». Şi m-am gândit, ei bine, acesta este într-adevăr un lucru extraordinar: două naţiuni, în mijlocul unui război, cântând acelaşi colind” – Britanicul Graham Williams, sergent în Brigada a V-a Londoneză de Puşcaşi în „The Times”, august 1947

Și-au urat „Crăciun fericit!”, și și-au aprins țigările unii altora

„Am strigat la duşmanii noştri într-o engleză aproximativă, fusesem la Londra vrei două luni în 1910, că nu vrem să tragem şi că am vrea să facem un armistiţiu de Crăciun. Am spus că voi veni din partea mea şi vom putea vorbi unii cu alţii. La început a fost un moment de tăcere, apoi am mai strigat încă o dată, i-am invitat încă o dată şi britanicii au strigat în germană «Nu trageţi!”. Apoi, un bărbat a ieşit din tranşee, am făcut şi eu acelaşi lucru şi ne-am dat mâna… e adevărat, cu prudenţă… Imediat au început să iasă soldaţi şi de la noi, şi de la ei

Am dat mâna, ne-am urat Crăciun Fericit şi am început să avem conversaţii de parcă ne ştiam de ani de zile… Ce privelişte… Grupuri de germani şi britanici întinse pe toată linia frontului. Din întuneric auzeam râsete şi vedeam lumini. Un neamţ i-a aprins ţigara unui scoţian şi invers, au schimbat apoi brichetele şi alte suveniruri” , a spus capelanul militar scoţian John Ferguson din Culloden