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Germania - Curacao 7-1. Nemții au făcut măcel! Disputa s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Rezultate Loto azi, 14 iunie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Nmecha deshide scorul cu un șut precis | Germania - Curacao

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Ultima postare făcută de Memis Selciuc înainte să moară. Mesajul emoționant lăsat de saxofonist