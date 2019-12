7 lucruri care îți vor schimba viața amoroasă! Energiile se vor elibera și dragostea va năvăli peste tine

5. Aruncă amintirile din celelalte relații

Daca ai mai pastrat fotografii cu fostul iubit pe calculator sau mici cadouri de la el prin sertare arunca-le si sterge pozele.

Orice biletel ramas de la el, orice obiect ramas ca amintire din fosta relatie trebuie sa dispara din casa daca vrei ca destinul sa aduca in calea ta o noua persoana.

6. Mută-ți patul

Daca o latura a patului tau atinge peretele, persoana care va dormi in acea parte a patului se poate simti lipsita de libertate, ingradita si prizoniera intr-o relatie pe care se poate trezi ca nu si-o doreste cu adevarat.

Daca este posibil (si fa in asa fel incat sa fie posibil), muta patul astfel incat ambele laturi ale sale sa se afle la distanta de perete. Pozitia ideala pentru pat este pe partea opusa usii dormitorului, dar nu in linie directa cu aceasta. Daca nu poti vedea usa cand stai intins in pat, plaseaza o oglinda pe perete ca sa te ajuta sa vezi reflectia usii.

7. Nu face gimnastică în dormitor

Muta sesiunea de gimnastica afara din dormitor si nici macar nu-ti pastra echipamentul de fitness in camera in care dormi. Efortul pe care-l depui in timpul exercitiilor fizice se va transfera asupra vietii tale sentimentale. Si, cu siguranta ca nu-ti doresti ca aceasta parte a existentei tale sa fie presarata cu eforturi sustinute.

(sursa: compatibilitate.ro )