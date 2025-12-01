9 lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă. Puțini știu că și laptele e pe listă

Există unele lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă, deși cei mai mulți consumatori nu știu care sunt acestea.

Experții au dezvăluit ce lichide nu trebuie să verși în chiuvetă | Profimedia Images

Potrivit experților, există unele lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă sau riști să ai probleme semnificative, nu doar cu instalația.

Mulți consumatori cred că orice lichid poate fi vărsat în chiuvetă, dar adevărul e altul, scrie Daily Mail.

Unele dintre aceste lichide au compuși care pot afecta instalația și duce la costuri semnificative.

Așa că experții avertizează să eviți să verși aceste lichide în chiuvetă.

9 lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă

Printre cele 9 lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă se numără și laptele, spre surprinderea multor consumatori.

Laptele are un conținut ridicat de grăsimi, ceea ce înseamnă că poate duce la blocaje pe instalație, la fel ca alte grăsimi, uleiuri și substanțe grase.

Experții de la Thames Water susțin că e cel mai bine ca resturile de lapte să fie turnate într-un recipient nereciclabil și aruncate la gunoi. Alternativ, laptele vechi poate fi folosit drept îngrășământ natural, amestecat cu apă pentru a evita mirosurile neplăcute.

Thames Water recomandă, de asemenea, evitarea vărsării pe scurgere a băuturilor pe bază de lapte, inclusiv ciocolată caldă, ceai și cafea cu lapte.

„Întotdeauna răzuiți grăsimile și uleiurile în coșul de gunoi înainte de spălatul vaselor. Evitați să turnați pe scurgere băuturi precum ciocolata caldă sau ceaiul,” a declarat Tess Fayers, expertă în cadrul Thames Water.

Pe lângă lapte și băuturi pe bază de lapte, experții susțin că nu trebuie să verși în chiuvetă nici sucurile de carne, care sunt bogate în grăsimi. Uleiurile, inclusiv floarea-soarelui, măsline, rapiță, vegetal și canola, ar trebui, de asemenea, evitate. Iaurtul, sosurile, supele și zațul de cafea pot face ravagii în conducte.

„Obiceiurile de zi cu zi, precum clătirea resturilor de mâncare, ulei și lichide grase pe scurgere sau aruncarea șervețelelor umede la toaletă, pot duce neintenționat la țevi blocate,” susține Fayers. „Aceste probleme sunt deosebit de frecvente în timpul sezonului festiv, când gătitul și mesele în familie sunt în toi. Ultimul lucru pe care ni-l dorim e ca sezonul sărbătorilor să fie marcat de scurgeri blocate.”

Pentru a menține scurgerile curate, Thames Water recomandă răzuirea resturilor de mâncare de pe farfurii, tigăi sau ustensile în coșul de gunoi sau în recipientul pentru deșeuri alimentare.

„Asigurați-vă că scurgerea are instalat un filtru care să prindă resturile de mâncare și să le împiedice să ajungă în țevi,” susțin experții.

Cum scapi de lichidele periculoase

Dacă ai surplus de ulei, sucuri de carne sau sos, lasă-le să se răcească, apoi aruncă-le în coșul de gunoi. Zațul de cafea poate fi folosit în grădină.

Surplusul de grăsime de pe țevi nu doar că pune în pericol instalația din casă. Dar se pot coagula într-un fel de „aisberg” de grăsime.

Thames Water a publicat recent imagini cu „aisberg de grăsime” uriaș recuperat dintr-un canal din Marea Britanie.

Cu o greutate de 100 de tone, masa solidificată includea șervețele umede, grăsimi, ulei și reziduuri. E echivalentă cu 8 autobuze supraetajate.

„Eliminarea acestei mase a fost extrem de complexă pentru echipa noastră de ingineri și arată unele dintre provocările cu care ne confruntăm,” a declarat Alexander Dudfield, expert în cadrul Thames Water.

„Dar în timp ce unele blocaje din canale pot cântări cât 25 de elefanți, nu trebuie să uităm că majoritatea blocajelor apar în conductele locale. Acestea sunt adesea mai înguste decât un telefon mobil și de obicei sunt cauzate de câteva gospodării,” a continuat Dudfield. „Când aceste țevi se blochează, nu putem pur și simplu opri canalizarea. Ea refulează și trebuie să iasă pe undeva. Fie pe străzi, în râuri sau chiar în casele oamenilor. Consecințele pot fi devastatoare.”