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Adevărul despre prințesele egiptene care pot rescrie istoria. Ce au găsit experții în mormintele lor

Noi cercetări au scos la iveală adevărul despre prințesele egiptene care pot rescrie istoria cu abilitățile lor, ce au rămas ascunse până acum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026, 15:11 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 15:15
Prințesele egiptene aveau abilități inedite | Shutterstock
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Deși mulți oameni își imaginează războinicii antici ca fiind exclusivi bărbați, noi dovezi scot la iveală faptul că și femeile aveau acest statut.

Arheologi de la Universitatea Beni Suef susțin că, în Egiptul Antic, prințesele se numărau printre cei mai iscusiți războinici, scrie Daily Mail.

În cadrul cercetării, echipa a analizat 6 mumii regale descoperite la Dahshur.

Acesta e un complex funerar alcătuit din piramide și morminte subterane.

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Adevărul despre prințesele egiptene care pot rescrie istoria

Analiza a arătat că 5 dintre mumii aparțineau unor prințese, care fuseseră îngropate alături de arcuri, săgeți și pumnale.

Aceste obiecte sunt asociate în mod tradițional cu războinicii bărbați, însă descoperirea ar putea rescrie istoria luptătorilor din Egiptul Antic.

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„Membrii familiei regale, în special femeile, participau activ la activități solicitante din punct de vedere fizic, precum tirul cu arcul și vânătoarea,” a declarat dr. Zeinab Hashesh, autoarea principală a studiului.

„Această concluzie e susținută de modul în care s-au dezvoltat oasele lor, capabile să susțină o musculatură intens solicitată, ceea ce corespunde direct armelor descoperite în mormintele lor,” a continuat experta.

4 dintre prințesele analizate erau fiicele faraonului Amenemhat, prințesa Khenmet, prințesa Itaweret, prințesa Ita și prințesa Sathathormeryt.

Celelalte 2 morminte studiate aparțineau prințesei Noub-Hotep și regelui Hor, iar acestea conțineau obiecte funerare similare.

Deși țesuturile moi ale mumiilor s-au dezintegrat, numeroase oase s-au păstrat suficient de bine pentru ca arheologii să poată estima vârsta la deces, înălțimea, sexul și eventualele boli sau răni suferite de fiecare persoană.

Cine erau prințesele războinice din Egiptul Antic

„Prințesa Ita era o tânără cu vârsta cuprinsă între 28 și 34 de ani. Prezenta inserții musculare foarte dezvoltate la nivelul membrelor superioare, ceea ce sugerează că folosea frecvent arme precum buzdugane sau pumnale,” susține dr. Hashesh.

„Prințesa Khenmet era o femeie de 40-50 de ani. Deși prezenta semne de subțiere a oaselor, avea ligamente extrem de robuste,” a continuat experta. „Prințesa Itaweret avea între 20 și 34 de ani și supraviețuise unor fracturi de coaste și ale piciorului. Scheletul ei indică faptul că era un arcaș foarte priceput.”

Potrivit cercetătorilor, oasele surorilor prezentau inserții musculare extrem de pronunțate, semn că desfășurau în mod regulat activități fizice intense.

„Am observat o dezvoltare accentuată a membrelor superioare, care corespunde unor mișcări repetitive și solicitante, precum întinderea coardei unui arc sau stabilizarea unei arme. Acest lucru demonstrează că astfel de activități făceau parte din viața lor de zi cu zi,” a precizat dr. Hashesh.

„Acest lucru explică în mod direct prezența arcurilor, săgeților și buzduganelor în mormintele femeilor. Nu era vorba doar despre obiecte simbolice, ci despre arme pe care acestea le foloseau efectiv,” susține experta.

Mai multe dintre mumiile analizate prezentau urme ale unor răni vindecate.

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„Aceste leziuni au fost cel mai probabil provocate de accidente, căzături, lovituri puternice sau alte impacturi asociate unui stil de viață activ, fie că era vorba despre vânătoare, antrenamente militare sau alte activități solicitante,” a explicat cercetătoarea. „Remarcabil e faptul că toate aceste răni s-au vindecat foarte bine, ceea ce sugerează că beneficiau de îngrijiri medicale avansate pentru perioada respectivă.”

Din păcate, craniile prințeselor s-au pierdut la începutul secolului al XX-lea, ceea ce limitează într-o anumită măsură analiza.

„Visul nostru e să mergem mult dincolo de simpla identificare a membrilor familiei regale de la Dahshur,” susține dr. Hashesh. „Ne-am dori să le reconstruim întreaga poveste de viață. Familiile, starea de sănătate și chiar rolurile politice pe care le-au avut, cu cât mai multe detalii posibil.”

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