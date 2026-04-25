Adevărul din spatele morții Prințului Philip. Boala secretă care l-a măcinat ani întregi pe soțul Reginei Elisabeta a II-a

O nouă biografie scoate la iveală un detaliu ținut secret: Prințul Philip a trăit aproape opt ani cu un diagnostic sever, înainte de moartea sa, în aprilie 2021.

Potrivit istoricului britanic Hugo Vickers, Prințul Philip ar fi fost diagnosticat cu cancer pancreatic încă din 2013. Boala ar fi fost descoperită în timpul unei internări la o clinică din Londra, când medicii au identificat o anomalie la nivelul pancreasului, confirmată ulterior printr-o intervenție exploratorie, potrivit hellomagazine.com.

Cancerul pancreatic este considerat una dintre cele mai agresive forme de cancer, iar speranța de viață după diagnostic este, în general, redusă. Cu toate acestea, Prințul Philip a trăit aproape opt ani după aflarea diagnosticului, depășind cu mult prognozele medicilor.

În această perioadă, starea sa de sănătate a fost gestionată discret, iar retragerea din viața publică, în anul 2017, a fost pusă oficial pe seama vârstei înaintate.

Articolul continuă după reclamă

Ultimele ore din viața Prințului Philip

În noaptea dinaintea morții, Prințul Philip ar fi reușit să scape de sub supravegherea cadrelor medicale, s-a deplasat cu cadrul până într-o încăpere a castelului și și-a turnat singur o bere, pe care a savurat-o în liniște.

În dimineața următoare, s-a trezit, a făcut baie și le-a spus celor din jur că nu se simte bine. La scurt timp, s-a stins liniștit.

„În ultima noapte, le-a dat papucii asistentelor și s-a deplasat pe coridor cu cadrul, apoi și-a turnat o bere și a băut-o în Oak Room”, a relatat Hugo Vickers, potrivit click.ro.

Dimineața următoare, starea lui s-a înrăutățit brusc: „S-a trezit, a făcut baie, a spus că nu se simte bine și s-a stins liniștit”, descriere care sugerează un final discret, în stilul caracteristic.

„A plecat fără să își ia rămas-bun”

Prințul Philip a murit în aprilie 2021, la vârsta de 99 de ani, cu doar două luni înainte de a împlini 100 de ani. Certificatul de deces a menționat drept cauză „bătrânețea”, fără să facă referire la boala de care suferea de ani de zile.

În ultimii ani ai vieţii a fost internat de mai multe ori. În anul 2011, pentru o arteră blocată, în 2013, când i s-a diagnosticat cancerul, apoi în 2017, când a decis să se pensioneze, iar în final, în martie 2021, cu puţin timp înainte să moară, potrivit digi24.ro.

Dezvăluirile recente oferă o perspectivă nouă asupra ultimilor ani din viața sa, arătând o luptă dusă în tăcere.

În momentul morții, Regina Elisabeta nu se afla lângă soțul ei. Potrivit relatărilor, acest lucru a afectat-o profund, fiind supărată de faptul că „la fel de des în viață, a plecat fără să își ia rămas-bun”, potrivit surselor citate mai sus.