Cum a reacționat Regina Elisabeta când a aflat că suferă de cancer. Cele patru cuvinte curajoase pe care le-a rostit

Regina Elisabeta a II-a a fost atât de dornică să își sărbătorească Jubileul de Platină, încât, după ce a fost diagnosticată cu cancer, le-ar fi cerut medicilor să îi prelungească viața, potrivit declarațiilor unui fost angajat.

Suverana a fost diagnosticată cu mielom multiplu, un tip de cancer al măduvei osoase | Getty Images

Pentru a-și prelungi viața după diagnosticul primit în 2021, Regina Elisabeta a II-a a făcut chiar și transfuzii de sânge și a renunțat la băuturile preferate – gin tonic, Dubonnet și martini.

Cum a reacționat Regina Elisabeta când a aflat că suferă de cancer

Potrivit relatărilor, suverana a fost diagnosticată cu mielom multiplu, un tip de cancer al măduvei osoase, la doar câteva săptămâni după moartea soțului ei, Prințul Philip, Duce de Edinburgh, care s-a stins la 99 de ani.

Deși avea probleme de sănătate și trecea prin momente dificile, Regina Elisabeta a II-era hotărâtă să-și vadă Jubileul de Platină, în anul următor, motiv pentru care a făcut, luni la rând, transfuzii de sânge.

După festivitățile grandioase – cu survolul echipei Red Arrows, o slujbă de Ziua Recunoștinței și un concert cu numeroase vedete la Palatul Buckingham – suverana a refuzat să mai urmeze tratamente, iar în luna septembrie a acelui an s-a stins din viață, la 96 de ani.

Paul Burrell, fost majordom regal și apropiat al Reginei, a declarat că, în ultimele zile ale vieții, Elisabeta a II-a era foarte bolnavă, fiind în mare parte imobilizată la pat. La 96 de ani, suverana a refuzat orice alt tratament.

„La scurt timp după moartea Prințului Philip, a fost diagnosticată cu cancer, în vara anului 2021. A fost devastator pentru ea să afle atât de curând după ce l-a pierdut”, a declarat Burrell.

Regina i-a obligat pe toți să țină secret diagnosticul

După ce a primit diagnosticul, Regina a cerut ca totul să rămână secret. Totuși, a fost profund marcată când medicii i-au spus că mai are de trăit doar până la Crăciunul din 2021.

Paul Burrell a adăugat: „Răspunsul Reginei a fost: «Ei bine, ce păcat!»”.

„Anul viitor este Jubileul meu de Platină și mi-aș dori enorm să ajung să-l văd. Credeți că mă puteți ține în viață până atunci?”, ar fi spus Regina Elisabeta a II-a.

„A îndurat transfuzii de sânge și a urmat cu scrupulozitate ordinele medicilor, renunțând la mult iubitele ei gin tonic, gin, Dubonnet și martini și consumând în schimb suc de mere (și suc de roșii duminica, ca răsfăț) pentru a-i prelungi viața... Au ținut-o în viață pentru a fi martoră la acest moment important (Jubileul de Platină – n.r.) din domnia ei, dar știa că moare”.

În cele din urmă, Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viață la Balmoral, reședința ei preferată.

Când a fost, de fapt, diagnosticată cu cancer regina Elisabeta

Au trecut trei ani de la moartea Reginei Elisabeta a II-a, care s-a stins la 96 de ani, după ce a luptat cu cancerul.

În volumul său de memorii, „The Royal Insider”, fostul majordom Paul Burrell dezvăluie detalii inedite despre ultimele luni ale suveranei și despre singura dorință pe care a avut-o aceasta după ce medicii i-au comunicat diagnosticul.

Potrivit lui Paul Burrell, regina a fost diagnosticată cu cancer la câteva luni după moartea prințului Philip, în aprilie 2021. Suverana a ales să împărtășească această veste doar cu slujitorii și colaboratorii săi de încredere: pajii, servitorii și persoanele care o îmbrăcau.

„Din punctul de vedere al familiei, totul părea în regulă, dar prognosticul medicilor îi oferea timp doar până de Crăciun”, notează fostul majordomn, conform peroz.ro.