Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum a reacționat Regina Elisabeta când a aflat că suferă de cancer. Cele patru cuvinte curajoase pe care le-a rostit

Cum a reacționat Regina Elisabeta când a aflat că suferă de cancer. Cele patru cuvinte curajoase pe care le-a rostit

Regina Elisabeta a II-a a fost atât de dornică să își sărbătorească Jubileul de Platină, încât, după ce a fost diagnosticată cu cancer, le-ar fi cerut medicilor să îi prelungească viața, potrivit declarațiilor unui fost angajat.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 14 Septembrie 2025, 16:15 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 21:26
Galerie
Suverana a fost diagnosticată cu mielom multiplu, un tip de cancer al măduvei osoase | Getty Images

Pentru a-și prelungi viața după diagnosticul primit în 2021, Regina Elisabeta a II-a a făcut chiar și transfuzii de sânge și a renunțat la băuturile preferate – gin tonic, Dubonnet și martini.

Cum a reacționat Regina Elisabeta când a aflat că suferă de cancer

Potrivit relatărilor, suverana a fost diagnosticată cu mielom multiplu, un tip de cancer al măduvei osoase, la doar câteva săptămâni după moartea soțului ei, Prințul Philip, Duce de Edinburgh, care s-a stins la 99 de ani.

Deși avea probleme de sănătate și trecea prin momente dificile, Regina Elisabeta a II-era hotărâtă să-și vadă Jubileul de Platină, în anul următor, motiv pentru care a făcut, luni la rând, transfuzii de sânge.

Articolul continuă după reclamă

După festivitățile grandioase – cu survolul echipei Red Arrows, o slujbă de Ziua Recunoștinței și un concert cu numeroase vedete la Palatul Buckingham – suverana a refuzat să mai urmeze tratamente, iar în luna septembrie a acelui an s-a stins din viață, la 96 de ani.

Paul Burrell, fost majordom regal și apropiat al Reginei, a declarat că, în ultimele zile ale vieții, Elisabeta a II-a era foarte bolnavă, fiind în mare parte imobilizată la pat. La 96 de ani, suverana a refuzat orice alt tratament.

„La scurt timp după moartea Prințului Philip, a fost diagnosticată cu cancer, în vara anului 2021. A fost devastator pentru ea să afle atât de curând după ce l-a pierdut”, a declarat Burrell.

Regina i-a obligat pe toți să țină secret diagnosticul

După ce a primit diagnosticul, Regina a cerut ca totul să rămână secret. Totuși, a fost profund marcată când medicii i-au spus că mai are de trăit doar până la Crăciunul din 2021.

Paul Burrell a adăugat: „Răspunsul Reginei a fost: «Ei bine, ce păcat!»”.

„Anul viitor este Jubileul meu de Platină și mi-aș dori enorm să ajung să-l văd. Credeți că mă puteți ține în viață până atunci?”, ar fi spus Regina Elisabeta a II-a.

„A îndurat transfuzii de sânge și a urmat cu scrupulozitate ordinele medicilor, renunțând la mult iubitele ei gin tonic, gin, Dubonnet și martini și consumând în schimb suc de mere (și suc de roșii duminica, ca răsfăț) pentru a-i prelungi viața... Au ținut-o în viață pentru a fi martoră la acest moment important (Jubileul de Platină – n.r.) din domnia ei, dar știa că moare”.

În cele din urmă, Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viață la Balmoral, reședința ei preferată.

Citește și: Prințul Harry s-a întâlnit cu Regele Charles după aproape doi ani. Detalii de la „ceaiul privat”

Când a fost, de fapt, diagnosticată cu cancer regina Elisabeta

Au trecut trei ani de la moartea Reginei Elisabeta a II-a, care s-a stins la 96 de ani, după ce a luptat cu cancerul.

În volumul său de memorii, „The Royal Insider”, fostul majordom Paul Burrell dezvăluie detalii inedite despre ultimele luni ale suveranei și despre singura dorință pe care a avut-o aceasta după ce medicii i-au comunicat diagnosticul.

Potrivit lui Paul Burrell, regina a fost diagnosticată cu cancer la câteva luni după moartea prințului Philip, în aprilie 2021. Suverana a ales să împărtășească această veste doar cu slujitorii și colaboratorii săi de încredere: pajii, servitorii și persoanele care o îmbrăcau.

Regina Elisabeta îmbrăcată într-o ținută elegantă galbenă
Regina Elisabeta îmbrăcată într-o ținută elegantă
Regina Elisabeta îmbrăcată într-o ținută roz elegantă

„Din punctul de vedere al familiei, totul părea în regulă, dar prognosticul medicilor îi oferea timp doar până de Crăciun”, notează fostul majordomn, conform peroz.ro.

Cum arată reședința de lux a Iuliei Albu, evaluată la 1,2 milioane de euro. Vila are trei sobe de patrimoniu... Șoferița de tir care face senzație pe șoselele din România: conduce un camion roz și are trei pisici...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
Observatornews.ro Insula secretă unde localnicii nu plătesc chirie, dar respectă reguli stricte: fără maşini, fără electricitate Insula secretă unde localnicii nu plătesc chirie, dar respectă reguli stricte: fără maşini, fără electricitate

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Neatza de Weekend, 14 septembrie 2025. Cătălin Bordea şi Nelu Cortea, detalii savuroase din culisele emisiunii The Ticket
Neatza de Weekend, 14 septembrie 2025. Cătălin Bordea şi Nelu Cortea, detalii savuroase din culisele emisiunii The Ticket Duminica, 14.09.2025, 14:28
The Ticket, Sezonul 1, 13 septembrie 2025. Câte femei a avut Mihai Bendeac? Popeye Maramureșanu, mărturisiri pline de umor The Ticket, Sezonul 1, 13 septembrie 2025. Câte femei a avut Mihai Bendeac? Popeye Maramureșanu, mărturisiri pline de umor Sambata, 13.09.2025, 23:32 Hello Chef sezonul 10, 13 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Dani Oțil Hello Chef sezonul 10, 13 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Dani Oțil Sambata, 13.09.2025, 15:00 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10
Mai multe
Citește și
Ce a făcut Prințul Harry după ce s-a văzut, în secret, cu tatăl lui. A călătorit noaptea, cu trenul, pentru o vizită neanunțată
Ce a făcut Prințul Harry după ce s-a văzut, în secret, cu tatăl lui. A călătorit noaptea, cu trenul, pentru o...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Cine a moștenit imperiul lui Giorgio Armani. Testamentele celebrului creator de modă au fost desigilate
Cine a moștenit imperiul lui Giorgio Armani. Testamentele celebrului creator de modă au fost desigilate
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate,... Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x