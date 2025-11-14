Albina Lucifer a fost descoperită. Insecta are „coarne de diavol” și se găsește într-un singur loc pe Pământ

Antena Căutare
Albina Lucifer a fost descoperită și a uimit experții cu aspectul său inedit, ce include și „coarne de diavol”.

Publicat: Vineri, 14 Noiembrie 2025, 15:15 | Actualizat Vineri, 14 Noiembrie 2025, 15:18
O nouă albină a uimit experții cu aspectul său | Shutterstock

Experții din Australia au descoperit albina Lucifer, o specie nativă continentului, care pare să aibă mici coarne. De aici și inspirația pentru numele său bizar.

Albina Megachile Lucifer a fost descoperită accidental, scrie BBC News.

Experții observau o floare sălbatică rară, ce crește doar în regiunea Bremer Ranges, aflată la 470 de kilometri de Perth.

În timpul studiului, experții au descoperit și această specie neobișnuită de albină.

Albina Lucifer a fost descoperită

Albina Lucifer a fost descoperită în cadrul acestui studiu, unde experții au observat și o particularitate a acestei specii. „Coarnele extrem de proeminente” apar doar la albina femelă.

Potrivit experților, ar putea fi folosite ca mecanism de apărare, pentru a strânge polen sau nectar, sau pentru a colecta materiale precum rășina pentru cuiburi.

Citește și: Țara europeană în care nu există țânțari. De ce nu pot trăi aici insectele periculoase

Cercetătoarea principală a studiului a spus că a fost inspirată să folosească numele Lucifer deoarece urmărea în acel moment serialul cu același nume. Ea adaugă că acesta e primul nou membru al acestui grup de albine descoperit în ultimii 20 de ani.

„Femela avea niște coarne incredibile pe față,” a spus dr. Kit Prendergast de la Curtin University.

„Când redactam descrierea noii specii, mă uitam la serialul Lucifer, și numele s-a potrivit perfect. Sunt, de asemenea, un mare fan al personajului Lucifer din serial, deci a fost o alegere evidentă,” a continuat expert.

Lucifer înseamnă „aducător de lumină” în latină. Dar se referă și la nevoia de a atrage atenția asupra necesității unei conservări mai bune a albinelor native și a unei mai bune înțelegeri a modului în care plantele pe cale de dispariție sunt polenizate, a spus dr. Prendergast.

Noua specie de albină se găsește doar în Australia

Noul studiu a fost publicat în Journal of Hymenoptera Research. Experții cer, de asemenea, ca zona în care au fost găsite noua specie de albină și florile sălbatice rare să fie „protejată oficial și declarată teren de conservare care nu poate fi defrișat”.

„Pentru că noua specie a fost găsită în aceeași zonă mică orecum floarea sălbatică pe cale de dispariție, ambele ar putea fi expuse riscului din cauza perturbărilor habitatului și altor procese amenințătoare precum schimbările climatice,” susține dr. Prendergast.

Citește și: Ce sa faci dacă te-a înțepat o albină sau o viespe: măsuri de prim ajutor și tratament

Experta susține și că multe companii miniere nu includ albinele native în evaluarea impactului asupra mediului.

„Așa că s-ar putea să ratăm specii încă nedescrise. Inclusiv pe cele care joacă roluri esențiale în susținerea plantelor și ecosistemelor amenințate,” a continuat experta. „Fără să știm ce albine native există și de ce plante depind, riscăm să le pierdem pe amândouă înainte să realizăm măcar că sunt acolo.”

La nivel global, populațiile de albine sunt în pericol. Aceste insecte sunt responsabile de polenizarea unui număr impresionant de plante, inclusiv unele folosite de oameni. Fără albine, întregul sistem de hrană global s-ar putea prăbuși, dincolo de alte riscuri considerabile.

