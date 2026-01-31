Apariție inedită pe un lac din București. Ce animale polare au ajuns în capitală

Animale polare au ajuns pe un lac din București, respectiv Lacul Morii, din zona Sectorului 6, și cei interesați au putut participa și la un tur pentru a le admira.

Pentru o scurtă perioadă, cufundari polari, cunoscuți și drept gavia arctica, vor putea fi zăriți pe Lacul Morii din capitală.

Aceste păsări migratoare se găsesc în mai multe zone din întreaga lume, inclusiv în România atunci când ne vizitează.

Asociația Parcul Natural București şi Rețeaua pentru Natură Urbană au organizat un tur pe 31 ianuarie pentru a vedea cufundarii polari de pe Lacul Morii, scrie B365.

În perioada de împerechere, cufundarii polari sunt ușor de diferențiat datorită dungilor alb cu negru de pe zona gâtului și aripilor.

Apariție inedită pe un lac din București

Cufundarii polari sau cufundarii cu gât negru (gavia arctica) au o distribuție globală largă, pe o arie de aproximativ 10 milioane de kilometri pătrați din emisfera nordică.

Teritoriul lor de reproducere e mai strâns decât cel obișnuit, când înfruntă temperaturi mult mai scăzute. Iarna și-o petrec de obicei pe lacuri mari și în apele din Europa, Asia și America de Nord, motiv pentru care se găsesc și pe Lacul Morii în această perioadă.

Au habitate și în tundră și taiga din Canada, Rusia, Scandinavia și Groenlanda. Populațiile europene ocupă de obicei zone cuprinse între Marea Baltică și nordul Mării Mediterane în lunile de iarnă.

Cufundarii polari cuibăresc pe lacuri de apă dulce adânci sau pe bazine întinse, cu insule, peninsule și alte locuri de cuibărit greu accesibile oamenilor.

În afara sezonului de reproducere, specia e întâlnită frecvent în apele de coastă puțin adânci, de-a lungul țărmurilor adăpostite. Gavia arctica mai poate fi observată ocazional și în mari corpuri interioare de apă dulce, precum lacuri naturale, pâraie sau râuri mari.

Cum arată cufundarii polari

Cufundarii arctici ating o lungime medie de 40–81 cm, cu o anvergură a aripilor ce variază între 114 și 124 cm. În perioada de reproducere, au spatele negrucu linii albe, vizibile deasupra apei în timp ce înoată.

Pe partea frontală au o linie neagră pronunțată, cu dungi albe verticale, lungi și subțiri, de-a lungul ambelor părți ale gâtului. De aici provine și denumirea comună de cufundar cu gât negru.

În afara sezonului de reproducere, creștetul și ceafa devin negre, la fel și spatele, care își pierde dungile albe. Fața, gâtul și pieptul devin alb strălucitor, fără marcaje, potrivit Animal Diversity.

Cufundarii polari trăiesc întreaga viață cu un singur partener. Cuplul rămâne împreună pe durata migrației de iarnă și în zonele de iernare. Specia folosește adesea același loc în fiecare sezon de reproducere, motiv pentru care exemplare pot fi observate și pe Lacul Morii.

Primăvara, cufundarii polari migrează din zonele de iernare. După finalizarea cuibului, femela depune între 1 și 3 ouă. Când puii au aproximativ 2 luni, capătă capacitatea de a zbura, și părinții lor mai ocupă acel cuib și la câteva săptămâni după acest punct.

Ambii părinți participă la incubație și contribuie la creșterea puilor pe durata perioadei de 9–10 săptămâni. După câteva săptămâni, puii încep să se hrănească singuri, deși mai primesc uneori hrană de la părinți.