Arată așa, dar nimeni nu îi poate ghici vârsta. Care e secretul frumuseții ei și câți ani are, de fapt

Femeia arată mult mai tânără decât este, iar toți cei care o văd sunt intrigați de silueta ei și chipul foarte tânăr.

Nerys Middleton, o femeie care arată de 30 ani, îi surprinde mereu pe toți atunci când spune care e vârsta ei reală.

Câți ani are, de fapt, Nerys Middleton

Femeia, care pare că a descoperit secretul frumuseții și a reușit să oprească timpul în loc, se mândrește cu fizicul ei de invidiat și cu un chip care nu pare să înregistreze trecerea timpului.

Deși are o vârstă înaintată, Nerys arată mult mai tânără decât este, având un as în mânecă. Cu un păr blond superb și chipul perfect întins, cu doar câteva riduri de expresie, folosește câteva trucuri de frumusețe și de îngrijire a pielii care reprezintă un real ajutor.

Printre trucurile ei de frumusețe și îmbunătățire a aspectului fizic, Nerys folosește constant serumuri cu retinol și vitamina C, lase facial cu dioxid de carbon, tratamente hidrofaciale o dată la câteva luni.

Mai mult decât atât, Nerys a recunoscut că apelează la ajutorul medicului estetician încă de la vârsta de 29 ani, când a început să apeleze la injecții cu botox în frunte.

Femeia are, de fapt, 52 ani, dar ar putea foarte ușor să fie ispită la Insula Iubirii, având un trup de invidiat și un chip foarte fresh.

Chiar dacă reușește să se mențină mereu în formă și face eforturi mari să arate atât de bine, femeia spune că nu crede că ar trebui să își dea voie să arate mai în vârstă, deși are peste 50 ani. Faptul că societatea percepe femeile cu vârsta de peste 50 ani ca fiind femei cu chipul plin de riduri, care sunt la menopauză și nu mai sunt în formă, este o concepție greșită.

„Oamenii îmi spun că arăt ca la 30 de ani din cauza felului în care arăt. Adevărul e că stau în preajma celor de 30 ani. Vorbesc cu prietenii mei despre Insula Iubirii, dar mulți dintre ei nu urmăresc emisiunea.

De asemenea, cei care mă cunosc îmi spun că sunt prea în vârstă ca să am părul lung, dar când te uiți la femei precum Cindy Crawford, ea chiar are părul lung. Atâta timp cât e sănătos și ai grijă de el, nu văd niciun motiv pentru care m-aș tunde”, a povestit Nerys pentru publicația The Sun.

