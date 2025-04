Arată așa și nimeni nu îi poate ghici vârsta. Mereu i se cere cartea de identitate la magazin. Câți ani are de fapt

Tristan, un bărbat în toată firea, trece adesea printr-o experiență greu de crezut pentru un adult.

Atunci când cumpără băuturi alcoolice sau țigări, casierele de la magazine îi roagă pe Tristan să le arate o carte de identitate pentru că nu îl cred când le spune că este major.

Bărbatul are un chip extrem de tânăr, care nu pare să înregistreze trecerea timpului, iar acest lucru induce în eroare pe toată lumea pentru că îl cred extrem de tânăr.

Cum reușește să se mențină în formă Tristan Lee

Motivul pentru care reușește să se mențină în formă și să aibă un chip extrem de tânăr este pentru că are o dietă foarte sănătoasă, fiind vegan de mulți ani. De asemenea, el a povestit într-un interviu că evită expunerea la soare pentru a preveni îmbătrânirea pielii.

Tristan Lee este un antrenor vegan de wellness care ajută mulți oameni să găsească dieta potrivită pentru ei și insuflându-le obiceiuri sănătoase.

Toți rămân șocați atunci când află că el are, de fapt, 53 ani și că a trecut de multă vreme de vârsta adolescenței. Adesea, cei care fac cunoștință cu el cred că este frate cu fiul lui. Acest lucru se datorează dietei sale extrem de sănătoase, dar și a sănătății sale mintale de care a avut mereu grijă.

Atunci când are programări la medic sau când cumpără bilete de loterie, Tristan trebuie neapărat să prezinte cartea de identitate și de fiecare dată când iese la un bar cu prietenii săi face notă discordantă pentru că arată cel mai tânăr din gașcă.

Bărbatul a dezvăluit într-un interviu pentru The Mirror că nu a apelat la niciun fel de tratament sau operație estetică, ci că pur și simplu are o rutină de îngrijire foarte bine pusă la punct.

„Nu fac nimic specific să arăt așa de tânăr. Doar am grijă de mine pentru că vreau să fiu sănătos cât mai mult timp. Am avut mereu grijă de trupul meu și evit să consum alimente procesate, dar nu îmi număr zilnic caloriile. Trebuie să arăt mereu cartea de identitate atunci când îmi iau rețetele de la medic. Mi se întâmpla asta și când aveam 30, apoi 40 și acum 50 ani. Chiar mă întreb pentru cât timp o să mi se mai întâmple asta. Nu am înghițit niciun elixir al tinereții”, a explicat Tristan Lee.

Oamenii merg la el să îi ceară sfaturi despre frumusețe și despre cum să aibă un ten atât de tânăr, dar Tristan le explică faptul că el nu deține niciun secret.

Pe lângă faptul că arată atât de tânăr, Tristan a mărturisit că se simte tânăr și prin felul lui de a fi pentru că nu a renunțat niciodată la optimismul său, la entuziasm și la a fi un om deschis și binevoitor cu toată lumea pe care o cunoaște. De asemenea, el a mai adăugat că a știut cum să aibă grijă de copilul său interior, iar asta îl face să se simtă mereu tânăr.

„Sunt vorbăreț și prietenos. Nu cred că mulți oameni de 50 ani sunt așa acum. Cred că poți să arăți tânăr, dar să ai în continuare atitudine de om bătrân. Mie îmi place să nu mă iau atât de mult în serios”, a mai povestit bărbatul.

