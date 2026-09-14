Timp de 31 de ani, povestea părea doar o legendă. Apoi excavatorul a intrat în groapa Atari. Ce au găsit acolo a ajuns să valoreze mii de dolari.

Atari a îngropat camioane întregi cu jocuri pe care nu le putea vinde. Ce s-a întâmplat când au fost dezgropate după 31 de ani | Shutterstock

Timp de mai bine de trei decenii, povestea a părut prea bizară pentru a fi adevărată. Se spunea că Atari, una dintre cele mai importante companii din istoria jocurilor video, ar fi trimis camioane întregi cu jocuri nevândute într-o groapă de gunoi din deșertul New Mexico, unde le-ar fi îngropat pentru a scăpa de ele.

Atari a îngropat camioane întregi cu jocuri pe care nu le putea vinde

Printre produsele aruncate se aflau și cartușe ale celebrului E.T. the Extra-Terrestrial, joc devenit între timp unul dintre cele mai cunoscute eșecuri din istoria industriei.

În 1983, însă, nu părea să fie nimic spectaculos. Atari avea un surplus uriaș de produse și trebuia să elibereze spațiu în depozitul din El Paso, Texas. În septembrie, o parte din marfă a fost transportată la groapa de gunoi din Alamogordo, New Mexico, și îngropată.

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Ani la rând, nimeni nu a știut cu certitudine cât de mare fusese „mormântul” Atari și dacă povestea era adevărată. Până când, pe 26 aprilie 2014, excavatoarele au intrat în pământ și au găsit exact ceea ce oamenii se temeau că nu vor găsi niciodată: cartușele Atari, spune Smithsonian.

Cum a ajuns Atari să-și îngroape propriile jocuri

La începutul anilor '80, Atari era unul dintre giganții industriei americane de jocuri video. Compania avea un succes uriaș cu consola Atari VCS, cunoscută și sub numele de Atari 2600, însă piața începea să se schimbe rapid.

Competiția devenea tot mai puternică, iar pe piață apăreau tot mai multe jocuri produse de companii independente. În același timp, Atari încerca să transforme succesul filmelor în jocuri video, iar una dintre cele mai costisitoare afaceri a fost licența pentru E.T. the Extra-Terrestrial, filmul regizat de Steven Spielberg.

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Jocul a trebuit să fie realizat într-un timp extrem de scurt. Howard Scott Warshaw, dezvoltatorul desemnat de Atari, a avut la dispoziție aproximativ cinci săptămâni și jumătate, în condițiile în care dezvoltarea unui joc dura în mod obișnuit între șase și nouă luni.

Miza era uriașă. Din cauza costurilor licenței, Atari trebuia să vândă aproximativ patru milioane de cartușe pentru a-și recupera investiția. În realitate, peste un milion de oameni au cumpărat jocul, dar cifra era mult sub cea necesară. În plus, magazinele au început să returneze exemplarele pe care clienții nu le doreau. Pentru Atari, situația devenea tot mai dificilă, doarece în deșert au ajuns mai multe jocuri, nu doar E.T. Tot acum apare una dintre cele mai cunoscute deformări ale poveștii.

De-a lungul timpului, legenda a ajuns să fie rezumată printr-o singură imagine: Atari îngropând milioane de copii ale jocului E.T.

Care era realitatea casetelor îngropate

În septembrie 1983, Atari avea un surplus de cartușe pe care trebuia să-l elimine din depozitul său din El Paso. Produsele au fost transportate la groapa de gunoi din Alamogordo, unde au fost îngropate.

Excavarea din 2014 avea să demonstreze că acolo nu se aflau doar cartușe E.T. Echipele au găsit și alte jocuri Atari 2600, printre care Centipede, Asteroids și Space Invaders, dar și joystick-uri, cutii și manuale.

Cercetarea academică publicată de Old Dominion University arată că produsele fuseseră transportate de la depozitul Atari din El Paso la Alamogordo în septembrie 1983, iar excavarea din 2014 a fost realizată de o echipă interdisciplinară de arheologi și muncitori ai orașului.

Cum s-a transformat groapa Atari într-o legendă

Dacă povestea era reală, de ce a ajuns să fie considerată o legendă urbană? Unul dintre motive a fost lipsa documentelor clare. Smithsonian explică faptul că existau puține dovezi scrise despre operațiune, iar faptul că jocurile fuseseră îngropate în New Mexico, relativ aproape de Roswell, a făcut povestea și mai ușor de transformat într-un mit.

Oamenii care lucraseră la groapa de gunoi își aminteau însă de transporturile Atari. Povestea apăruse și în presa locală la momentul respectiv.

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Cu toate acestea, pe măsură ce anii au trecut, adevărul s-a pierdut printre zvonuri și relatări contradictorii. Pentru o întreagă generație de gameri, „mormântul Atari” a devenit aproape o poveste fantastică. Apoi, după 31 de ani, cineva a decis să sape.

26 aprilie 2014. Ziua în care legenda a ieșit la suprafață

În primăvara lui 2014, o echipă formată din arheologi, excavatori și reprezentanți ai proiectului care avea să devină documentarul „Atari: Game Over” a ajuns la Alamogordo.

Excavarea a avut loc pe 26 aprilie și a fost urmărită de public și de reprezentanți ai presei. Scopul era unul simplu: să se afle dacă faimoasa poveste a îngropării jocurilor Atari era reală. Primele descoperiri au fost promițătoare. Din pământ au apărut bucăți de joystick-uri, cutii și, apoi, un cartuș E.T. the Extra-Terrestrial.La scurt timp, descoperirea nu mai era doar o poveste.

Mai mult, echipa a găsit și alte titluri Atari, inclusiv Centipede, Asteroids și Space Invaders.

Xbox Wire a relatat atunci că echipa a găsit „o mulțime de cutii”, confirmând că sub pământ se afla într-adevăr o cantitate semnificativă de produse Atari.

Pentru colecționarii de jocuri video, momentul a fost unul istoric: una dintre cele mai cunoscute legende din industria gamingului tocmai fusese confirmată. Aproximativ 1.300 de cartușe au fost scoase din pământ.

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Excavarea nu a scos la lumină doar câteva exemplare simbolice. Au fost recuperate aproximativ 1.300 de cartușe.

Orașul Alamogordo a decis ulterior să pună în vânzare o parte dintre acestea. Aproximativ 100 de cartușe au fost scoase la licitație în prima rundă, iar interesul colecționarilor a fost mult mai mare decât s-ar fi așteptat cineva pentru niște jocuri care fuseseră îngropate într-o groapă de gunoi cu peste 30 de ani înainte. Aproape 36.500 de dolari au fost obținuți din vânzarea primelor loturi, spune Ars Technica.

Jocurile aruncate la gunoi au ajuns să coste mii de dolari

Ironia poveștii devine și mai puternică atunci când apar cifrele. Cartușele E.T. au fost, în mod previzibil, printre cele mai căutate. Opt exemplare care încă își păstraseră cutiile, deși erau deteriorate, au fost vândute cu o valoare mediană de aproximativ 1.400 de dolari. Unul dintre ele a ajuns la 1.537 de dolari, după nu mai puțin de 42 de oferte.

În 1983, Atari încerca să scape de aceste produse pentru că nu le mai putea vinde. În 2014, faptul că aceleași obiecte fuseseră îngropate și apoi recuperate le transforma în piese cu o proveniență istorică extrem de rară.

Fiecare cartuș autentic recuperat din groapa Atari devenise, practic, o mică bucată din istoria industriei jocurilor video.

Cum puteau cumpărătorii să știe că jocurile erau autentice

Cartușele recuperate nu erau pur și simplu vândute ca niște jocuri vechi. Unele dintre ele veneau cu certificate de autenticitate emise de orașul Alamogordo, care confirmau faptul că respectivele exemplare fuseseră scoase din groapa Atari.

The Henry Ford Museum păstrează chiar un astfel de certificat, datat 26 aprilie 2014. Documentul identifică jocul, menționează recuperarea sa din groapa din Alamogordo și poartă semnăturile reprezentanților implicați în proiect.

Astfel, ceea ce fusese cândva un produs nevândut și abandonat devenise un obiect de colecție cu o poveste imposibil de reprodus.

Un cartuș a ajuns la Smithsonian

Unul dintre cartușele E.T. the Extra-Terrestrial descoperite în 2014 a ajuns în colecția National Museum of American History, parte a Smithsonian.

Muzeul îl consideră un obiect reprezentativ pentru perioada de criză care a lovit industria americană a jocurilor video între 1982 și 1985.

Cartușul are atașat inclusiv un document cu numărul de identificare al orașului Alamogordo, care certifică proveniența sa din celebra excavare. În catalogul Smithsonian, obiectul poartă numărul 2014.0190.01.

Pentru muzeu, cartușul spune mult mai mult decât povestea unui joc considerat un eșec. El vorbește despre ascensiunea și declinul Atari, despre explozia industriei jocurilor video, despre prăbușirea pieței americane de la începutul anilor '80 și despre felul în care un obiect considerat inutil poate deveni, peste decenii, o piesă importantă de patrimoniu tehnologic și cultural.

Din groapa de gunoi, direct în istorie

Povestea Atari are un final uluitor. În 1983, compania voia să scape de produsele pe care nu le mai putea vinde. Cartușele au fost încărcate în camioane și transportate la un depozit de deșeuri din New Mexico, unde au fost îngropate.Totuși, următorii 31 de ani, povestea s-a transformat într-o legendă.

În 2014, excavatoarele au intrat în pământ, iar cartușele au ieșit din nou la lumină. Unele au fost vândute cu peste 1.500 de dolari, altele au ajuns în colecții muzeale, iar un cartuș a ajuns chiar la National Museum of American History .

Ceea ce Atari considera în 1983 marfă fără valoare a devenit, trei decenii mai târziu, o bucată autentică din istoria jocurilor video.