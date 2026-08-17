Antena Căutare
Home News Inedit Prima mașină electrică Ferrari s-a vândut pentru o sumă fantastică. Cum a stabilit recordul

Prima mașină electrică Ferrari s-a vândut pentru o sumă fantastică. Cum a stabilit recordul

Prima mașină complet electrică creată de Ferrari s-a vândut cu o sumă fantastică și a devenit unul dintre cele mai scumpe automobile din istorie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 August 2026, 13:45 | Actualizat Luni, 17 August 2026, 13:55
Mașina Ferrari a fost criticată la lansare | Profimedia Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Prima mașină complet electrică produsă vreodată de Ferrari s-a vândut cu o sumă record în cadrul unei licitații caritabile.

Mașina a stabilit un record pentru un automobil nou vândut la licitație, scrie BBC News.

Modelul Ferrari Luce a fost conceput de designerul britanic al iPhone-ului, Sir Jony Ive, și scos la licitație în cadrul evenimentului organizat de RM Sotheby’s în California.

Suma de vânzare a fost de peste 35 de ori prețul obișnuit al mașinii.

Articolul continuă după reclamă

Prima mașină electrică Ferrari s-a vândut pentru o sumă fantastică

Luce s-a confruntat cu reacții negative atunci când a fost lansat în luna mai. Unii critici au spus că modelul se îndepărtează de designul tradițional al mărcii și că își pierde o parte din identitate prin faptul că are 5 locuri și baterie electrică.

Sotheby’s a declarat că toate încasările din vânzare vor fi donate programelor educaționale ale Fundației Ferrari.

Casa de licitații nu a dezvăluit identitatea cumpărătorului modelului Luce personalizat, care are un finisaj unic și componente realizate la comandă.

Prezentarea oficială a modelului Luce a fost considerată una dintre cele mai importante lansări auto din ultimii ani.

Aceasta a marcat prima intrare a companie Ferrari pe piața vehiculelor electrice (EV). Acesta e un sector dominat de Tesla, compania lui Elon Musk, și de producătorii auto chinezi.

Citește și: Ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii tale. Avertisment important pentru șoferi

Președintele Italiei, Sergio Mattarella, și Papa Leon au fost invitați să vadă noul automobil al mărcii de lux.

Însă acțiunile Ferrari au scăzut în ziua următoare lansării modelului Luce, în urma reacțiilor negative stârnite de mașină.

Printre cei care au criticat automobilul s-au numărat vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, și fostul președinte al Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, care a spus că mașina „riscă să distrugă o legendă”.

Directorul de design al Ferrari, Flavio Manzoni, a declarat într-un interviu acordat în luna mai că aceste critici fac parte din procesul de inovare și că e convins că oamenii vor ajunge să aprecieze modelul Luce.

Modelul Ferrari Luce deja are succes

Compania nu și-a dezvăluit obiectivul de vânzări pentru Luce, însă, potrivit unui articol publicat de Financial Times, și-a atins obiectivul pentru acest an datorită cererii puternice din China.

Sotheby’s a declarat într-un comunicat că automobilul scos la licitație reprezintă „o oportunitate de neegalat” de a deține primul exemplar de serie al modelului Luce.

Citește și: Ce înseamnă când vezi o cheie de mașină învelită în folie de aluminiu. De ce tot mai mulți șoferi apelează la acest truc

Mașina are jante speciale, frâne personalizate și un finisaj alb. Vânzarea reprezintă o „expresie concretă a inovației, responsabilității și viziunii pe termen lung pentru generațiile viitoare”, a declarat Sotheby’s.

Mașinile Ferrari atrag adesea unele dintre cele mai mari prețuri la licitațiile auto.

Un Ferrari Daytona SP3 realizat la comandă a strâns 26 de milioane de dolari pentru inițiativele educaționale ale producătorului auto, în cadrul unei licitații din 2025. La acea vreme, acesta stabilise recordul pentru cel mai mare preț plătit pentru o mașină nouă la licitație.

Recordul actual pentru cel mai mare preț plătit vreodată la o licitație auto îi aparține unui model extrem de rar Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe din 1955, care s-a vândut cu 142 de milioane de dolari în 2022.

Cum arată în costum de baie bunica de 70 de ani cu un trup de fier. Merge la sală cu nepoții și mănâncă kilograme de car... Experții au găsit o particulă care e creată din forță. Descoperirea poate schimba cum percepem lumea...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cauza morții lui Mircea Marius, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. S-a stins chiar în ziua nunții Cauza morții lui Mircea Marius, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. S-a stins chiar în ziua nunții
Observatornews.ro Seceta face prăpăd în vestul ţării: râurile s-au transformat în simple poteci Seceta face prăpăd în vestul ţării: râurile s-au transformat în simple poteci
Antena 3 Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei
SpyNews A murit actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”. Avea doar 36 de ani A murit actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”. Avea doar 36 de ani
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Comentarii


Citește și
Cum arată în costum de baie bunica de 70 de ani cu un trup de fier. Merge la sală cu nepoții și mănâncă kilograme de carne
Cum arată în costum de baie bunica de 70 de ani cu un trup de fier. Merge la sală cu nepoții și mănâncă...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Povestea impresionantă a unui bărbat din Filipine ale cărui mâini cântăresc aproape 9 kilograme. Ce spune despre viața sa amoroasă
Povestea impresionantă a unui bărbat din Filipine ale cărui mâini cântăresc aproape 9 kilograme. Ce spune...
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x