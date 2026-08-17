Prima mașină electrică Ferrari s-a vândut pentru o sumă fantastică. Cum a stabilit recordul

Prima mașină complet electrică creată de Ferrari s-a vândut cu o sumă fantastică și a devenit unul dintre cele mai scumpe automobile din istorie.

Prima mașină complet electrică produsă vreodată de Ferrari s-a vândut cu o sumă record în cadrul unei licitații caritabile.

Mașina a stabilit un record pentru un automobil nou vândut la licitație, scrie BBC News.

Modelul Ferrari Luce a fost conceput de designerul britanic al iPhone-ului, Sir Jony Ive, și scos la licitație în cadrul evenimentului organizat de RM Sotheby’s în California.

Suma de vânzare a fost de peste 35 de ori prețul obișnuit al mașinii.

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Prima mașină electrică Ferrari s-a vândut pentru o sumă fantastică

Luce s-a confruntat cu reacții negative atunci când a fost lansat în luna mai. Unii critici au spus că modelul se îndepărtează de designul tradițional al mărcii și că își pierde o parte din identitate prin faptul că are 5 locuri și baterie electrică.

Sotheby’s a declarat că toate încasările din vânzare vor fi donate programelor educaționale ale Fundației Ferrari.

Casa de licitații nu a dezvăluit identitatea cumpărătorului modelului Luce personalizat, care are un finisaj unic și componente realizate la comandă.

Prezentarea oficială a modelului Luce a fost considerată una dintre cele mai importante lansări auto din ultimii ani.

Aceasta a marcat prima intrare a companie Ferrari pe piața vehiculelor electrice (EV). Acesta e un sector dominat de Tesla, compania lui Elon Musk, și de producătorii auto chinezi.

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Președintele Italiei, Sergio Mattarella, și Papa Leon au fost invitați să vadă noul automobil al mărcii de lux.

Însă acțiunile Ferrari au scăzut în ziua următoare lansării modelului Luce, în urma reacțiilor negative stârnite de mașină.

Printre cei care au criticat automobilul s-au numărat vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, și fostul președinte al Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, care a spus că mașina „riscă să distrugă o legendă”.

Directorul de design al Ferrari, Flavio Manzoni, a declarat într-un interviu acordat în luna mai că aceste critici fac parte din procesul de inovare și că e convins că oamenii vor ajunge să aprecieze modelul Luce.

Modelul Ferrari Luce deja are succes

Compania nu și-a dezvăluit obiectivul de vânzări pentru Luce, însă, potrivit unui articol publicat de Financial Times, și-a atins obiectivul pentru acest an datorită cererii puternice din China.

Sotheby’s a declarat într-un comunicat că automobilul scos la licitație reprezintă „o oportunitate de neegalat” de a deține primul exemplar de serie al modelului Luce.

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Mașina are jante speciale, frâne personalizate și un finisaj alb. Vânzarea reprezintă o „expresie concretă a inovației, responsabilității și viziunii pe termen lung pentru generațiile viitoare”, a declarat Sotheby’s.

Mașinile Ferrari atrag adesea unele dintre cele mai mari prețuri la licitațiile auto.

Un Ferrari Daytona SP3 realizat la comandă a strâns 26 de milioane de dolari pentru inițiativele educaționale ale producătorului auto, în cadrul unei licitații din 2025. La acea vreme, acesta stabilise recordul pentru cel mai mare preț plătit pentru o mașină nouă la licitație.

Recordul actual pentru cel mai mare preț plătit vreodată la o licitație auto îi aparține unui model extrem de rar Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe din 1955, care s-a vândut cu 142 de milioane de dolari în 2022.