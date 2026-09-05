Ioana și Corina sunt prietene de mai bine de 30 de ani, iar de două decenii locuiesc la sat, unde au înființat un punct gastronomic local. Descoperă în rândurile de mai jos povestea lor fascinantă!

Au spus „adio” la viața de oraș pentru a deschide un punct gastronomic local. Decizia care le-a schimbat viața celor două femei | Captură Instagram

Ioana Gherghel şi Corina Bozgan sunt din Brașov și fiecare au avut câte un vis: Ioana și-a dorit o fermă bio, unde să crească legume și fructe, iar Corina să gătească, potrivit delasat.ro.

Astfel, în 2018, au decis să cumpere o casă săsească, construită la 1856, cu un teren de 5.000 mp, făcând ca visurile lor să se împlinească: au înființat un punct gastronomic local, HOF Hărman.

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De unde a pornit ideea unui punct gastronomic local

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Ioana Gherghel și Corina Bozgan sunt prietene de trei decenii, iar de 20 de ani s-au mutat cu familiile lor de la oraș la sat, în Hărman, județul Brașov.

Ioana a locuit o perioadă în Elveția, unde și-a descoperit dragostea pentru viața la fermă. După ce i-a insuflat ideea și prietenei sale, au pornit în căutarea unui teren în sat. Așa au găsit casa săsească de la 1856, potrivit sursei citate mai sus.

S-au apucat de reconstruit și renovat, însă demersul a fost încetinit de pandemie.

În acest timp, Ioana renunțase la locul său de muncă din contabilitate. Corina încă avea jobul de la oraș. În cele din urmă, și-a dat și ea demisia și au înființat un punct gastronomic în Hărman, HOF Hărman („hof” în germană înseamnă gospodărie).

„Pentru Corina a fost foarte greu. Foarte greu, realmente, să vii de la un serviciu foarte bun, foarte bine plătit, și să alegi să vii în necunoscut”, a dezvăluit Ioana, potrivit delasat.ro.

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În curte au, acum, rațe, găini, iepuri, câini, pisici și bibilici, dar și două grădini: una cu straturi înălțate și cealaltă cu solarii și rânduri de legume. Cultivă castraveți, tomate, ierburi aromatice, sfeclă, mangold, fenicul, praz, ceapă și usturoi, fructe de pădure și spanac.

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Când vine frigul, Ioana și Corina gătesc feluri de mâncare pe bază de carne. În sezonul cald, aleg să prepare prăjituri, săsești în mare parte, cu fructe. De asemenea, fac înghețată de casă și pregătesc salate. De la producătorii locali cumpără carne, brânzeturi și legume.

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Ce feluri de mâncare pregătesc pentru cei care le calcă pragul

Un meniu la HOF Hărman este format din trei feluri de mâncare. Ioana și Corina mizează pe produsele din comunitatea locală pentru a promova zona, adică produse de carmangerie și brânzeturi, asociate cu dulceață facută în casă, potrivit delasat.ro.

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La felul principal includ carnea de la măcelăria din sat, cu garnituri din legume, salate sau murături făcute chiar de ele.

Desertul este inspirat din bucătăria veche transilvăneană, iar la băuturi servesc siropuri făcute în casă, șnapsuri, gutuiată, Krampampuli, bere românească, vin și cafea.

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Ioana spune că în meniul unui punct gastronomic local nu ar trebui să se regăsească cartofii prăijiți, pastele cu brânză sau șnițelul, pentru astfel de mâncăruri existând deja restaurante. În schimb, un punct gastronomic local are un meniu prestabilit, în funcție de sezon, creat în jurul a ceea ce au producătorii să ofere în acea perioadă.

În ceea ce privește relația cu producătorii, cele două femei nu negociază niciodată, chiar dacă colaborează de mult timp. Le respectă munca și au grijă să nu facă rabat de calitate sau de preț, mai notează sursa citată mai sus.

Ca să te poți bucura de preparatele de la HOF Hărman, este recomandat ca să îți anunți sosirea cu cel puțin 24 de ore înainte.

„Eu îi respect pe oaspeți prin faptul că ziua aceea o dedic gătitului, de aceea și ei trebuie să respecte gazda și să-i ofere timp să se pregătească”, a spus una dintre ele pentru delasat.ro.

Un alt lucru impresionant la ele este faptul că, atunci când au o rezervare făcută de străini, se uită la prefixul numărului de telefon și deja au în minte ce punți de comunicare să creeze cu ei.

„Le-am spus unor elvețieni că un fel de-al lor reprezentativ este Rösti, așa că le-am povestit despre cartofii săsești cu mere. Asta înseamnă să te pregătești continuu, să citești, să înțelegi, să știi care sunt legendele locale și să povestești. Tot timpul spunem povestea care se află în spate”, au mai zis ele.

Curtea, la fel ca orice alt colțișor de aici, are amprentele Ioanei și ale Corinei. Cele două femei s-au ocupat de tot de la zero: au vopsit, au tăiat cu flexul și au sudat.

„E mult suflet aici, căci despre asta e viața la țară. E și de muncă, dar e plăcut, pentru că tu ești beneficiarul”, au mai spus ele pentru sursa citată.

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