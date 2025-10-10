Femeia care a renunțat la titlul de prințesă pentru podiumul de modă. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris

A renunțat la viața la palat pentru lumea modei. Iată cine este prințesa Orientului pasionată de fashion.

Femeia care a renunțat la titlul de prințesă pentru podiumul de modă | GettyImages, ProfiMedia

Kendra Spears a renunțat la tot când a devenit soția lui Aga Khan, iar acum își redescoperă rădăcinile.

Cine este femeia care a revenit pe podiumul de modă după ani petrecut la brațul celui mai bogat prinț

Kendra Spears a revenit în lumina reflectoarelor la Săptămâna Modei de la Paris. Modelul a defilat pentru Chanel, fiind prima apariți publică de la divorțul de Aga Khan, cel mai bogat prinț.

În 2013, pe 31 august, Kendra Spears și Aga Khan, Prințul Rahim Al-Hussaini, fiul mai mare și moștenitorul Prințului Karim Al-Hussaini, s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc după ritualul musulan pe malul lacului Geneva. Petrecerea de nuntă s-a ținut la Castelul Bellerive, fiind invitați din toată lumea.

Kendra era un model american, însă a renunțat la tot de dragul iubirii. Aceasta s-a convertit la Islam și și-a schimbat numele, fiind cunoscută ulterior ca Prințesa Salwa.

Cuplul princiar a fost binecuvântat cu doi copi, Irfan, în vârstă de 10 ani, și Sinan, în vârstă de 8 ani.

Prințesa Salwa era cunoscută drept Kate a Orientului, pentru faptul că nu avea origini cu sânge albastru, pentru influența pe care o avea în lumea modei, dar și pentru modul în care a pozat la logodnă, asemănător cu Prințesa de Wales.

Prințesa Salwa și Aga Khan au divorțat în 2022, iar tânăra s-a întors la prima sa iubire, moda, dar și la numele său inițial.

Aga Khan este cel mai bogat prinț european. El a devenit Aga Khan V pe 4 februarie 2025, după decesul tatălui său. Astfel, a fost numit al 50-lea imam ereditar al musulmanior ismailiți șiiți, conform unei surse.

Renunțând la titlul de prințesă, Kendra a defilat pentru Chanel la Săptămâna Modei de la Paris, prezentând o fustă bej, un top roșu și o jachetă în carouri. După o absență de 11 ani de pe podium, Kendra s-a simțit ca acasă să defileze pentru prestigiosul brand.