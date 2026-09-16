Avea 95% din corp acoperit de tatuaje, dar a decis să le îndepărteze. Cum arată acum bărbatul după transformarea radicală

În zilele noastre, tatuajele nu mai sunt privite cu atât de multă reticență ca în trecut și sunt foarte la modă, atât printre tineri, cât și printre cei trecuți de o anumită vârstă. Pasionat și el de tatuaje, un bărbat a ajuns să aibă 95% din suprafața corpului tatuată. Totuși, o situație ivită în viața lui s-a făcut să își dorească să le elimine și astfel, omul a trecut printr-o transformare de-a dreptul uluitoare. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată acum Leandro de Souza, cel cunoscut a fi drept „unul dintre cei mai tatuați bărbați din Brazilia”.
Bărbatul care avea 95% din corp acoperit cu tatuaje a decis să le îndepărteze. Cum arată acum Leandro de Souza, după transformarea radicală
Leandro de Souza, de meserie fotograf, din Bage, statul Rio Grande do Sul din Brazilia, a devenit celebru în întreaga lume drept „unul dintre cei mai tatuați bărbați din Brazilia”. Pasiunea pentru tatuaje a debutat la vârsta de 13 ani și, de-a lungul timpului, și-a făcut peste 170 de tatuaje, ce au ajuns să îi acopere peste 95% din corp.
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Deși și-a petrecut mulți ani din viață construindu-și reputația de „unul dintre cei mai tatuați bărbați din Brazilia”, viața lui s-a schimbat în mod neașteptat atunci când a ales să se convertească la creștinismul evanghelic.
Leandro de Souza înainte de procedurile de îndepărtare a tatuajelor
Pentru cei care nu știu, în creștinism, tatuajele nu sunt privite cu ochi buni, motiv pentru care brazilianul a decis să renunțe la desenele de pe corp. Nu a fost deloc simplu, având în vedere că avea peste 170 tatuaje ce îi acopereau aproximativ 95% din corp.
Leandro de Souza în timpul de procedurile de îndepărtare a tatuajelor
Acesta a început un amplu proces de tratament cu laser pentru a-și elimina cerneala din piele, o tehnică extrem de dureroasă. Omul s-a ambiționat și a spus că, deși e neplăcut procesul, credința l-a terminat să recurgă la un asemenea gest, căci i-a schimbat perspectiva asupra vieții și l-a determinat să renunțe la vechiul stil de viață, ce inclusidea inclusiv consumul de droguri, alcool și țigări.
Leandro de Souza în timpul de procedurile de îndepărtare a tatuajelor
Mai mult decât atât, cei de la terra.com.br au dezvăluit faptul că brazilianul are în prezent o bursă integrală pentru studii teologice și se pregătește să devină misionar.Cât costă un coș de cumpărături pentru o săptămână în SUA. O româncă a arătat ce a cumpărat și cât a plătit... Decizie istorică luată de Papa Leon al XIV-lea pentru biblioteca secretă. Așa ceva nu s-a mai întâmplat la Vatican din 1...