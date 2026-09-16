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Avea 95% din corp acoperit de tatuaje, dar a decis să le îndepărteze. Cum arată acum bărbatul după transformarea radicală

Un bărbat avea 95% din corp acoperit cu tatuaje. Totuși, ceva s-a întâmplat și omul a decis într-o zi să le îndepărteze. Descoperă prin ce transformare radicală a trecut omul, atunci când a ales să renunțe la desenele de pe corp. 

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 12:31 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 15:03
Descoperă cum arată astăzi bărbatul cunoscut drept „unul dintre cei mai tatuați bărbați din Brazilia” | sursa foto: Profimedia
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În zilele noastre, tatuajele nu mai sunt privite cu atât de multă reticență ca în trecut și sunt foarte la modă, atât printre tineri, cât și printre cei trecuți de o anumită vârstă. Pasionat și el de tatuaje, un bărbat a ajuns să aibă 95% din suprafața corpului tatuată. Totuși, o situație ivită în viața lui s-a făcut să își dorească să le elimine și astfel, omul a trecut printr-o transformare de-a dreptul uluitoare. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată acum Leandro de Souza, cel cunoscut a fi drept „unul dintre cei mai tatuați bărbați din Brazilia”.

Bărbatul care avea 95% din corp acoperit cu tatuaje a decis să le îndepărteze. Cum arată acum Leandro de Souza, după transformarea radicală

Leandro de Souza, de meserie fotograf, din Bage, statul Rio Grande do Sul din Brazilia, a devenit celebru în întreaga lume drept „unul dintre cei mai tatuați bărbați din Brazilia”. Pasiunea pentru tatuaje a debutat la vârsta de 13 ani și, de-a lungul timpului, și-a făcut peste 170 de tatuaje, ce au ajuns să îi acopere peste 95% din corp.

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Deși și-a petrecut mulți ani din viață construindu-și reputația de „unul dintre cei mai tatuați bărbați din Brazilia”, viața lui s-a schimbat în mod neașteptat atunci când a ales să se convertească la creștinismul evanghelic.

Leandro de Souza înainte de procedurile de îndepărtare a tatuajelor

Leandro de Souza înainte de procedurile de îndepărtare a tatuajelor

Pentru cei care nu știu, în creștinism, tatuajele nu sunt privite cu ochi buni, motiv pentru care brazilianul a decis să renunțe la desenele de pe corp. Nu a fost deloc simplu, având în vedere că avea peste 170 tatuaje ce îi acopereau aproximativ 95% din corp.

Leandro de Souza în timpul de procedurile de îndepărtare a tatuajelor

Leandro de Souza în timpul de procedurile de îndepărtare a tatuajelor

Acesta a început un amplu proces de tratament cu laser pentru a-și elimina cerneala din piele, o tehnică extrem de dureroasă. Omul s-a ambiționat și a spus că, deși e neplăcut procesul, credința l-a terminat să recurgă la un asemenea gest, căci i-a schimbat perspectiva asupra vieții și l-a determinat să renunțe la vechiul stil de viață, ce inclusidea inclusiv consumul de droguri, alcool și țigări.

Leandro de Souza în timpul de procedurile de îndepărtare a tatuajelor

Leandro de Souza în timpul de procedurile de îndepărtare a tatuajelor

Mai mult decât atât, cei de la terra.com.br au dezvăluit faptul că brazilianul are în prezent o bursă integrală pentru studii teologice și se pregătește să devină misionar.

imagine cu leandro de souza

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