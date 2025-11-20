Antena Căutare
Baza în care sute de persoane înghețate așteaptă să fie înviate. Cum funcționează procesul controversat

Baza în care sute de persoane înghețate așteaptă să fie înviate folosește o metodă controversată de a conserva trupurile clienților.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 15:18 | Actualizat Joi, 20 Noiembrie 2025, 15:25
Aproape 200 de persoane au ales să fie crrioconservate | Shutterstock

Baza în care sute de persoane înghețate așteaptă să fie înviate se află în mediul arid din Scottsdale, Arizona.

Până acum, 199 de persoane au ales să își conserve capul sau trupul la baza Alcor Life Extension Foundation, scrie The Smithsonian.

Acești indivizi aud decis să își conserve trupul în speranța că vor putea fi înviați pe viitor.

Dar acest lucru ar putea fi posibil, teoretic, doar dacă știința și tehnologia vor evolua până în punctul în care o astfel de procedură va deveni realitate.

Baza în care sute de persoane înghețate așteaptă să fie înviate

Baza în care sute de persoane înghețate așteaptă să fie înviate promite „restabilirea unei stări bune de sănătate cu ajutorul tehnologiei medicale din viitor”. Trupurile sunt crioconservate și păstrate la temperaturi sunt punct de îngheț.

Trupurile sunt introduse în rezervoare cilindrice umplute cu azot lichid, ce conservă capetele și corpurile pacienților umani, plus aproximativ 100 de animale de companie.

Citește și: Un cuplu care a încercat 18 ani să aibă un copil a reușit în sfârșit cu ajutorul AI. Cum e posibil

Unii dintre pacienți sufereau de boli terminale pentru care nu există în prezent un tratament. Precum cancerul sau ALS. Max More, fost CEO al Alcor și actual ambasador și președinte emerit al fundației, susține că medicina și tehnologia modernă sunt insuficiente pentru a-i menține pe oameni în viață atunci când se apropie de moarte.

„Noi spunem că, în loc să eliminați pur și simplu pacientul, dați-ni-l nouă,” susține More. „Îl vom stabiliza, vom opri degradarea și îl vom păstra atât timp cât va fi nevoie pentru ca tehnologia să recupereze decalajul și să permită readucerea la viață și continuarea existenței.”

De-a lungul timpului, mai mulți profesioniști din domeniul medical și juridic au privit cu scepticism crioconservarea umană.

Clive Coen, neurolog la King’s College London, a declarat că această metodă e „un țel fără speranță, care trădează o ignorare îngrozitoare a biologiei”.

Cum funcționează procesul de crioconservare

Pentru cei care aleg să participe, procesul de crioconservare începe imediat ce o persoană este declarată legal decedată.

În acel moment, organele sunt încă viabile. O echipă specializată îl mută într-o cadă cu gheață și îi înlocuiește sângele cu o soluție de conservare a organelor.

Odată ce pacientul ajunge la baza Alcor din Arizona, echipa introduce crioprotectanți, adică substanțe chimice care previn formarea cristalelor de gheață ce pot deteriora organele, în fluxul sanguin al pacientului. Alcor răcește corpul până la minus 196 grade Celsius și îl depozitează într-un rezervor plin cu azot lichid.

Dar, în acest moment, nicio organizație de criogenie nu știe cum să readucă la viață pacienții conservați. Potrivit site-ului Alcor, organizația non-profit e doar „încrezătoare că o revigorare ar putea fi posibilă”.

Fondată în 1972, Alcor a realizat prima crioprezervare umană în 1976. Dar prima persoană din lume îînghețată în acest mod a fost conservată cu aproape un deceniu înainte, când psihologul James H. Bedford a murit în 1967 la vârsta de 73 de ani din cauza unui cancer renal.

Citește și: Inima oamenilor se poate vindeca singură, susțin experții. Cum e posibil fenomenul inedit

Corpul lui Bedford a fost pus pe gheață și procesat de „experți ai Cryonics Society of California”,. Trupul lui Bedford a rămas înghețat de atunci și se află acum într-unul dintre rezervoarele Alcor.

Cel mai tânăr pacient de la Alcor este Matheryn Naovaratpong, o fetiță thailandeză de 2 ani ce avea cancer cerebral.Fata a fost crioconservată în 2015.

„Ambii ei părinți erau medici, iar ea a avut multiple intervenții chirurgicale pe creier,” susține More. „Din păcate, nimic nu a funcționat. Așa că ne-au contactat.”

Alți pacienți includ programatorul și pionierul Bitcoin Hal Finney, care a murit în 2014 din cauza ALS, și jucătorul de baseball Ted Williams, decedat în 2002 din cauza complicațiilor cardiace. Crioconservarea unui corp întreg la Alcor costă cel puțin 200.000 de dolari. Conservarea doar a creierului costă 80.000 de dolari.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

