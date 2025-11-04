Inima oamenilor se poate vindeca singură, susțin experții. Cum e posibil fenomenul inedit

Experții susțin că inima oamenilor se poate vindeca singură, într-o descoperire inedită care ar putea schimba tratamentele cardiovasculare.

Atunci când cineva are probleme cardiovasculare sau un infarct, celule importante sunt pierdute și inima nu le poate înlocui, scrie Daily Mail.

În acest moment, nu există niciun mod de a crește celule noi după o astfel de vătămare.

Ca urmare, pacienții trebuie să apeleze la medicamente, implanturi, transplant sau operații pentru a gestiona situația.

Dar experții susțin acum că inima oamenilor se poate vindeca singură, după ce au descoperit o genă care se dezactivează după naștere. Potrivit studiului, gena poate fi „reactivată” pentru a produce noi celule cardiace funcționale.

Cercetătorii de la Icahn School of Medicine de la Mount Sinai, din New York, au descoperit că injectarea acestei gene în inimi donate, afectate, de vârstă mijlocie, poate stimula reînnoirea celulelor.

Echipa a demonstrat pentru prima dată tehnica la porci acum peste 1 deceniu. Dar acesta e primul studiu în care au demonstrat că tehnica funcționează și la oameni.

„Bolile de inimă sunt principala cauză de deces la nivel mondial. Însă celulele musculare cardiace adulte încetează să se dividă după naștere,” a declarat dr. Hina Chaudhry, expertă din cadrul Mount Sinai.

„Cercetarea noastră a fost prima care a arătat că putem regenera inima porcină după o leziune. Acum am făcut un pas înainte, pentru că am demonstrat că celulele cardiace adulte umane, considerate de mult incapabile de diviziune, pot fi determinate să producă noi celule funcționale. Aceasta schimbă paradigma. De la gestionarea simptomelor la repararea efectivă a inimii umane,” a continuat dr. Chaudhry.

Cum poate fi regenerată inima umană

Tehnica folosește o genă naturală numită Cyclin A2 (CCNA2). Aceasta e esențială pentru diviziunea și creșterea celulelor cardiace în timpul dezvoltării în uter.

Însă această genă se dezactivează curând după naștere. Ceea ce înseamnă că celulele inimii adulte nu pot să se dividă sau să se repare atunci când sunt afectate.

După succesul anterior la porci, echipa a folosit un virus inofensiv pentru a introduce o versiune activă a genei CCNA2 în celule musculare cardiace prelevate din inimi donate de persoane de 21, 41 și 55 de ani.

La cei 2 pacienți mai în vârstă, cercetătorii au observat că celulele inimii umane au început să se dividă. Celulele rezultate s-au comportat precum celule cardiace sănătoase normale.

Analizele ulterioare au arătat că CCNA2 ajută celulele inimii să „întoarcă ceasul” pentru scurt timp, reactivând anumiți geni de creștere, astfel încât celulele să se poată diviza și să repare inima.

„Acesta este rezultatul a aproape 2 decenii de muncă,” a declarat dr. Chaudhry. „Am fost pionieri în conceptul că inima poate fi regenerată prin trezirea genelor dormante de diviziune celulară. Iar acum am adus această viziune cu un pas mai aproape de pacienți.”