Baza subacvatică unde oamenii pot locui săptămâni întregi. La ce adâncime record ar putea fi construită

Baza subacvatică unde oamenii pot locui săptămâni întregi ar putea deveni realitate în curând și le-ar putea oferi cercetătorilor un nou laborator de studiu.

Baza subacvatică unde oamenii pot locui săptămâni întregi e un pas important în crearea unor spații de studiu în zone extreme.

Baza poartă denumirea de Vanguard și poate găzdui câte 4 persoane în același timp, scrie Daily Mail.

Va fi construită la o adâncime de 50 de metri și va include camere în care vor locui „acvanauții”, plus un centru de scufundare.

Experții vor ca Vanguard să fie construită pe fundul oceanului, acolo unde condițiile de mediu sunt extreme.

Baza subacvatică unde oamenii pot locui săptămâni întregi

Baza subacvatică va avea un modul principal, unde cercetătorii vor locui, munci, mânca și dormi. Această parte din Vanguard are o lungime de 12 metri și o lățime de 3.7 metri.

Vanguard va avea paturi individuale, o bucătărie pentru prepararea hranei și o toaletă. Centrul de scufundări, în schimb, e locul unde experții își vor putea pune echipamentul de scufundare și scufunda în ocean prin „piscina lunară”.

Baza subacvatică unde oamenii pot locui săptămâni întregi are și un modul la suprafață, ce va furniza aer, apă, evacuarea deșeurilor, electricitate și comunicații pentru habitatul din oțel. Oamenii de știință vor putea locui în Vanguard mai mult de 1 săptămână.

„Sub suprafața oceanului se află o frontieră vastă, în mare parte neexplorată, care a fascinat oamenii timp de secole,” au declarat reprezentanții DEEP, compania care a creat designul pentru Vanguard.

„DEEP își propune să schimbe asta prin inaugurarea unei noi ere a vieții subacvatice,” au continuat reprezentanții. „Misiunea lor ambițioasă de a face oamenii acvatici începe cu Vanguard. Reprezintă un pas major înainte în modul în care oamenii pot trăi și lucra sub valuri.”

Vanguard a fost prezentat săptămâna aceasta în Miami, Florida. Baza subacvatică va deschide „un întreg nou domeniu științific”, spun experții.

Baza Vanguard poate ajuta la realizarea unor experimente inedite

În prezent, metodele obișnuite de scufundare permit oamenilor să petreacă doar perioade limitate în adâncurile oceanului.

Cu Vanguard, scafandrii vor putea explora adâncimile timp de ore întregi înainte de a se întoarce în habitat, susțin reprezentanții DEEP. Astfel, modulul va facilita cercetări mai cuprinzătoare și observații în timp real ale vieții marine.

Baza ar putea revoluționa domenii precum restaurarea recifelor de corali, monitorizarea climatică și chiar pregătirea astronauților pentru misiuni spațiale viitoare.

Dincolo de prototipul Vanguard, DEEP vrea să creeze „o rețea globală de habitate subacvatice care să ofere oamenilor o prezență permanentă în ocean”.

Deocamdată, Vanguard situat la doar 20 de metri sub apă. Dar prototipul e conceput să funcționeze confortabil la 50 de metri. Poate rezista efectelor subacvatice ale unui uragan de categoria 5.

Odată ce toate sistemele vor fi testate și aprobate, Vanguard va fi lansat oficial pentru prima dată, astfel încât inginerii să poată desfășura exerciții și proceduri operaționale și de urgență.

Nu se știe exact când va avea loc această lansare oficială, dar DEEP susține că aceasta va fi anunțată până la sfârșitul anului.