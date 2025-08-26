Experții susțin că au descoperit misterul din Triunghiul Bermudelor. Ce s-ar întâmpla în zona misterioasă, de fapt

Experții susțin că au descoperit misterul din Triunghiul Bermudelor, o zonă care a devenit cunoscut la nivel mondial după ce mai multe nave și avioane au fost pierdute aici.

Misterul din Triunghiul Bermudelor a dus la numeroase teorii ale conspirației după ce aici au dispărut mai multe nave și avioane.

Printre principalele teorii s-au numărat anomalii în câmpul magnetic al Pământului, fenomene naturale bizare și chiar și forme de viață extraterestră, scrie Daily Mail.

Acum, un expert susține că a deslușit acest mister, ce ar explica exact ce se întâmplă în acea zonă.

Triunghiul Bermudelor se află între Florida, Puerto Rico și Bermuda. De-a lungul timpului, numeroase nave s-au scufundat în această regiune.

Dr. Simon Boxall, expert în oceanografie de la Universitatea din Southampton, susține că a deslușit misterul din Triunghiul Bermudelor.

Dr. Boxall crede că disparițiile din Triunghiul Bermudelor sunt cauzate de așa-numitelor valuri uriașe. Cunoscute și sub numele de valuri de furtună extreme, acestea devin precum ziduri de apă care pot atinge de două ori înălțimea valurilor înconjurătoare.

Valurile uriașe se pot ridica până la 30 de metri în aer. Sunt anormal de abrupte și pot lovi pe neașteptate din alte direcții decât cea a vântului. Ca urmare, navele pot fi luate prin surprindere și scufundate prin forța acestor valuri.

Potrivit lui Boxall, o navă mare prinsă într-un asemenea val ucigaș ar putea „să se scufunde în două sau trei minute”.

Teoriile legate de forța Triunghiului Bermudelor s-au răspândit rapid încă din dispariția navei USS Cyclops în 1918. USS Cyclops era o navă americană ce transporta cărbune. Era folosită pentru aprovizionarea cu combustibil a vaselor de război în timpul Primului Război Mondial.

În martie 1918, nava a trecut prin Triunghiul Bermudelor. Venea din Salvador (Brazilia) și se îndrepta către Baltimore când a dispărut fără să trimită măcar un semnal SOS.

În ciuda unor căutări ample, nu a fost găsită niciodată vreo urmă a navei. Aceasta avea 165 de metri lungime și la bordul ei se aflau 306 membri ai echipajului.

Din cauza dispariției fără explicații, au apărut teorii ale conspirației despre OZN-uri și portaluri magice. Însă dr. Boxall susține că misterul din Triunghiul Bermudelor constă în aceste valuri uriașe. Și că USS Cyclops a fost, cel mai probabil, scufundată de un val uriaș.

Valurile uriașe as scufunda navele în Triunghiul Bermudelor

În documentarul The Bermuda Triangle Enigma, Boxall susține că Triunghiul Bermudelor este un punct în care apar frecvent aceste valuri.

„Există furtuni la sud și la nord, care se întâlnesc. Iar dacă mai apar și altele dinspre Florida, se poate forma o combinație potențial letală de valuri uriașe,” susține dr. Boxall.

Alături de colegii săi de la Universitatea din Southampton, Boxall a construit un model al navei USS Cyclops pentru a testa cum ar reacționa la un astfel de val. Rezultatele au arătat că, din cauza bazei plate și dimensiunii uriașe, valurile ar putea copleși nava în doar câteva minute.

Potrivit dr. Boxall, un val uriaș poate fi atât de abrupt încât să susțină nava între două creste de apă. Dacă o navă mare ajunge suspendată în acest fel, „se poate rupe în două”.

„Sunt abrupte, sunt înalte. Am măsurat valuri de peste 30 de metri,” spune Boxall. „Dacă se întâmplă așa ceva, o navă se poate scufunda în două sau trei minute.”

Dacă USS Cyclops sau oricare dintre celelalte vase dispărute ar fi fost lovite de valuri uriașe, asta ar explica de ce s-au scufundat fără să apuce să trimită un semnal de ajutor.

„Cu cât nava e mai mare, cu atât daunele sunt mai mari,” susține expertul.

Totuși, nu toți oamenii de știință sunt convinși că există, de fapt, un mister de rezolvat. De fapt, mai mulți cercetători au arătat că rata naufragiilor și a accidentelor de avion din Triunghiul Bermudelor este în limitele normale.

Potrivit Administrației Naționale Oceanografice și Atmosferice (NOAA), „nu există dovezi că disparițiile misterioase apar mai des în Triunghiul Bermudelor decât în orice altă zonă vastă și intens circulată a oceanului.”