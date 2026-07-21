Când poți admira ploaia de meteoriți Perseide. Fenomenul din acest an promite un spectacol astronomic

Te-ai întrebat când poți admira ploaia de meteoriți Perseide? Fenomenul oferă un spectacol astronomic în fiecare an.

Perseidele reprezintă una dintre cele mai cunoscute ploi de meteoriți | Shutterstock

Ploaia de meteoriți Perseide va lumina cerul nopții în următoarea lună și va oferi un spectacol impresionant pentru pasionații de astronomie.

Perseidele reprezintă una dintre cele mai cunoscute ploi de meteoriți din lume, mai ales în emisfera nordică, scrie BBC News.

Perseidele au loc în fiecare an, în perioada iulie-august. Pentru că vremea e plăcută afară, mulți se pot bucura din plin de cerul înstelat, piperat cu „mingi de foc”.

Punctul maxim de activitate, adică atunci când sunt vizibili cei mai mulți meteoriți, are loc în luna august.

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Când poți admira ploaia de meteoriți Perseide

Cunoscută drept una dintre cele mai strălucitoare, rapide și active ploi de meteoriți din an, Perseidele apar atunci când Pământul traversează norul de particule lăsat în urmă de cometa 109P/Swift-Tuttle.

Fenomenul are loc în perioada 17 iulie-24 august. Ppunctul maxim de activitate va fi în noaptea de 12 spre 13 august.

Deoarece vârful coincide cu Luna Nouă, cerul va fi foarte întunecat. Ceea ce oferă condiții excelente de observare acolo unde vremea va fi favorabilă.

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Ploile de meteoriți apar atunci când particulele de praf lăsate în urmă de o cometă sau un asteroid pătrund în atmosfera Pământului.

Aceste particule minuscule, de aproximativ de dimensiunea unui fir de nisip, se vaporizează din cauza frecării cu atmosfera.. Astfel, produc dungi luminoase pe cer.

În zonele în care concentrația de particule e mai mare, numărul de meteoriți vizibili crește considerabil.

Perseidele sunt renumite pentru activitatea lor intensă. În timpul maximului se pot observa până la 150 de meteoriți pe oră.

Cum poți admira Perseidele

De asemenea, această ploaie de meteoriți e celebră pentru „mingile de foc”, adică meteoriți extrem de luminoși.

Pentru a-i observa mai ușor, privitorii ar trebui să își îndrepte atenția către punctul de pe cer din care par să provină meteoriții, numit radiant. În cazul Perseidelor, radiantul se află în constelația Perseu.

Meteoriții sunt cel mai ușor de observat în emisfera nordică între miezul nopții și aproximativ 1 oră înainte de răsărit, cu condiția ca cerul să fie senin.

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Cele mai bune condiții de observare sunt oferite de un cer întunecat, lipsit de nori și cu un orizont cât mai liber. Nu e nevoie de binoclu sau telescop, meteoriții se văd cel mai bine cu ochiul liber.

Cu cât vă aflați mai departe de sursele de poluare luminoasă, cu atât șansele de a vedea un număr mai mare de meteoriți sunt mai mari. Specialiștii recomandă să acordați ochilor aproximativ 15 minute pentru a se adapta la întuneric.

Potrivit prognozelor, un câmp de înaltă presiune atmosferică va domina vremea în perioada următoare, ceea ce va aduce în general condiții stabile și uscate.