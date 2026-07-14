Prima eclipsă solară totală vizibilă în Europa în aproape 30 de ani. Când are loc și unde poate fi admirată

Prima eclipsă solară totală vizibilă în Europa în aproape 30 de ani reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente astronomice din acest an.

Eclipsa solară totală va avea loc în aproape 1 lună, dar deja a atras atenția pasionaților de astronomie.

Experții estimează că zonele în care va fi vizibilă vor fi mult mai aglomerate decât de obicei, cu mai mulți turiști dornici să vadă eclipsa, scrie BBC News.

Eclipsa va fi vizibilă și în America de Nord, dar doar sub formă parțială.

În 2027 va avea loc o eclipsă similară, ce va putea fi admirată din nordul Africii.

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Prima eclipsă solară totală vizibilă în Europa în aproape 30 de ani

Unul dintre cele mai importante evenimente astronomice din 2026 e, fără îndoială, eclipsa de Soare care va avea loc pe 12 august. Aceasta va fi vizibilă complet în vestul Europei, în unele zone din Islanda și Spania.

Regatul Unit va observa o eclipsă parțială profundă cu puțin înainte de apus. În restul Europei fenomenul va avea loc cu doar câteva minute înainte ca Soarele să apună.

Între timp, în America de Nord, unele regiuni vor putea vedea o eclipsă parțială de mică amploare.

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Statele din nord-estul Statelor Unite și provinciile din sud-estul Canadei vor observa o eclipsă parțială între aproximativ 13:00 și 14:30 EDT.

În SUA, orașul Presque Isle, din statul Maine, va avea parte de o eclipsă maximă de 28%, procentul scăzând la doar 10% în New York și 7% în Philadelphia, Pennsylvania.

În Europa, la fel ca în Regatul Unit, va fi vizibilă o eclipsă parțială profundă în afara benzii de totalitate, care va traversa Spania, din Galicia și Asturias, de pe coasta Atlanticului, până în Catalonia, Valencia și Insulele Baleare, la Marea Mediterană.

Berlinul va vedea o eclipsă de 85%, iar Parisul una de 92%, în timp ce Barcelona și Madrid vor ajunge la impresionantul procent de 99%.

Se așteaptă ca numeroși fotografi să se adune de-a lungul liniei apusului pentru a surprinde un apus cu Soarele aproape complet acoperit de Lună, din locații precum Corsica (96%), Veneția (91%) și Viena (87%), dar și din Alger, capitala Algeriei, unde eclipsa va atinge 98%.

Eclipsa va fi vizibilă și în România

În România, eclipsa va fi vizibilă doar parțial. Doar regiunile din vestul țării vor putea observa o eclipsă parțială, care va avea loc foarte aproape de apusul Soarelui. Orașe precum Oradea și Timișoara vor avea cele mai bune condiții de observare, cu aproximativ un sfert din discul solar acoperit de Lună.

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În centrul și estul țării, procentul eclipsei scade considerabil. În București fenomenul nu va putea fi observat, deoarece Soarele va fi deja sub orizont în momentul producerii eclipsei.

Faptul că eclipsa are loc chiar înainte de apus promite imagini spectaculoase în multe părți ale Europei.

Fotografi și pasionați de astronomie sunt așteptați în număr mare în zone precum Corsica, Veneția, Viena sau Alger, unde Soarele va coborî spre orizont în timp ce e aproape complet acoperit de Lună. Acest tip de „apus eclipsat” e un fenomen rar și oferă unele dintre cele mai impresionante cadre fotografice posibile.

Pentru cei care doresc să trăiască experiența completă a unei eclipse totale de Soare, nordul Spaniei e considerat una dintre cele mai bune destinații din lume în august 2026. Pentru restul Europei, inclusiv pentru o parte din România, eclipsa va rămâne totuși un eveniment astronomic deosebit, care merită urmărit în condiții de siguranță, folosind întotdeauna filtre sau ochelari speciali pentru observarea Soarelui, susțin experții.