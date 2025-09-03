Antena Căutare
România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, se pregătește luna viitoare să treacă din nou la ora de iarnă.

Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 14:56 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 18:16
Când se va trece la ora de iarnă în 2025. Momentul în care nopțile vor fi mai lungi, iar zilele mai scurte | Shutterstock

În 2025, schimbarea va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Astfel, ora 04:00 dimineața devine ora 03:00.

Această modificare aduce cu sine o oră suplimentară de somn și dimineți mai luminoase, dar și seri care se vor lăsa mai repede. În același timp, România revine la timpul legal standard, corespunzător fusului orar Eastern European Time (EET, UTC+2), potrivit digi24.ro.

Trecerea la ora de iarnă vine după echinocțiul de toamnă, fenomen astronomic ce marchează oficial începutul sezonului rece în emisfera nordică. În 2025, acesta are loc pe 22 septembrie, la ora 21:19 (ora României), moment în care ziua și noaptea sunt aproape egale ca durată. Ulterior, nopțile vor continua să crească în lungime, iar zilele să se scurteze.

De ce se schimbă ora în weekend

Autoritățile au stabilit dintotdeauna ca această modificare să aibă loc într-o noapte de weekend. Motivul este simplu: adaptarea la noul ritm poate fi mai dificilă pentru unele persoane, iar schimbarea într-o zi liberă diminuează efectele asupra productivității și programului de muncă.

România a introdus pentru prima dată sistemul trecerii la ora de vară în 1917, în timpul Primului Război Mondial. După o serie de întreruperi și reveniri, măsura a fost aplicată constant din 1979, fiind aliniată la practica din Uniunea Europeană.

În perioada interbelică, schimbarea orei avea loc în prima duminică din aprilie și în prima duminică din octombrie. Între 1940 și 1942, ora de vară a fost menținută permanent în România.

Din 1943, sistemul a fost suspendat, pentru ca abia în 1979 să fie reintrodus prin ordonanță guvernamentală.

Schimbarea orei este aplicată astăzi în aproximativ 60 de țări, printre care statele din America de Nord. Totuși, există și excepții notabile: Islanda, China, Rusia, Belarus și Turcia au renunțat definitiv la această practică.

În Uniunea Europeană, discuțiile despre eliminarea schimbării semestriale a orei sunt vechi, însă până în prezent nu s-a ajuns la un acord legislativ. Astfel, și în 2025 românii vor trece din nou la ora de iarnă, potrivit calendarului stabilit.

Așadar, în 2025 România va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie. Ziua va începe cu o oră mai devreme, dar serile se vor întuneca mai repede, semn că sezonul rece își intră în drepturi.

