Un proaspăt tată a fost concediat după ce s-a întors din concediul de paternitate. Ce despăgubire incredibilă a cerut

Un fost angajat a cerut o despăgubire incredibilă după ce a fost dat afară. Iată povestea sa și ce probleme ridică.

Un tată a fost concediat după ce s-a întors din concediul de paternitate | Shutterstock

Un proaspăt părinte a dat în judecată angajatorul care l-a concediat după întoarcerea din concediul de paternitate.

Ce despăgubire uluitoare a cerut reclamantul care și-a pierdut seviciu după concediul de paternitate

Un fost manager din departamentul de conformitate al băncii americane Goldman Sachs, sucursala din Marea Britanie, a dat banca în judecată la întoarcerea din concediul de paternitate. Acesta a beneficiat de șase luni de concediu paternal, iar la întoarcere a fost concediat, conform unei surse.

Bărbatul era angajat al sucursalei din Londra de 15 ani. Acesta susține că i-au fost încălcate drepturile și că a fost discriminat pe criterii de gen. El a scos în evidență faptul că dacă ar fi fost femeie, nu și-ar fi pierdut locul de muncă.

„O femeie aflată într-o poziție similară nu ar fi fost concediată pentru absența cauzată de îngrijirea copilului”, a declarat el, conform sursei menționate anterior.

Deși instanța i-a dat dreptate angajatului, a notat și faptul că ar fi existat 50% șansa ca el să fi fost inclus într-un proces de restructurare internă.

Conform dovezile aduse de reclamant, acesta ar fi fost anunțat cu câteva zile înainte de revenirea la serviciu de faptul că funcția sa ar fi fost în pericol din cauza performanțelor slabe. El susține că în cariera de 15 ani ar fi fost prima dată când i s-ar fi spus acest lucru. După doar cinci săptămâni, bărbatul a fost concediat.

„Concediul paternal este un drept, nu un motiv de sancțiune. Clientul nostru nu a făcut decât să își asume rolul de tată în mod responsabil și legal”, au declara reprezentanții legali ai bărbatului.

Cu toate acestea, banca neagă aguzațiile, susținând că decizia a fost luată pe baza performanței.

„Respingem ferm acuzațiile și cererea de despăgubiri. Suntem lider în ceea ce privește concediul parental plătit și încurajăm toți angajații, indiferent de gen, să beneficieze de cele 26 de săptămâni oferite”, a precizat purtătorul de cuvânt al instituției.

Bărbatul a cerut despăgubiri de 9 milioane de euro, incluzând compensații pentru discriminare și afectare emoțională, pierderea veniturlor viitoare, dar și stigmatizarea profesională în urma concedierii.

„Mi-am pierdut capacitatea de a-mi continua cariera aleasă sau de a obține un post comparabil. Angajatorul trebuie să fie tras la răspundere pentru prejudiciile cauzate”, a afirmat fostul manager.

În ciuda afirmațiilor, banca a arătat că acesta a ocupat două poziții plătite generos după concediere, astfel că sunt nejustificate cererile sale. Reprezentanții legali ai băncii consideră că despăgubirea financiar ar trebui să acopere 3 până la 6 luni de la concediere.

Instanța i-a dat câștig de cauză fostului manager în ceea ce privește discriminarea, însă procesul pentru despăgubiri continuă.

Acest caz readuce în atenție problemele la nivel mondial în ceea ce privește discriminarea de gen. Potrivit sursei menționate anterior, în Marea Britanie, din 2015 până acum, doar 5% dintre tații eligibili și-au luat concediu paternal, în ciuda beneficiilor.