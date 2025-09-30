Cât a plătit un turist român pentru o pizza și un suc la un restaruant de lângă celebrul Colosseum! Cât a scos din buzunar

Antena Căutare
Un turist român a dezvăluit cât a putut să dea pentru o pizza și un suc, la un restaurant aflat chiar în preajma celebrului Colosseum din Roma (Italia). A pozat meniul ca să arate dovada și mulți s-au mirat când au văzut totul.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Septembrie 2025, 16:42
Descoperă cât a dat turistul român pe masa servită lângă Colosseum

Se spune că e nimic nu se compară cu o pizza italiană adevărată, savurată la Roma, în timp ce admiri spectaculosul Colosseum. Dorind să experimenteze această situație, un român a decis să comande o pizza și un suc la un restaurant din apropierea cunoscutului obiectiv turistic. La final, uimit de cât a putut să dea, a pozat nota de plată și a arătat dovada. Reacțiile nu au întârziat să apară. Descoperă mai jos toate detaliile.

Se spune că cea mai bună pizza din lume este în Italia. Un turist român aflat la Roma a decis să facă un mic popas, după o zi plină de vizitat și plimbat. A ales să se oprească la un restaurant din apropierea celebrului Colosseum. Și-a comandat o pizza și un suc și, după ce și-a savurat masa, a cerut nota de plată. Nu mică a fost surpriza românului atunci când a văzut cât are de plătit!

Mai exact, turistul din România a comandat o pizza con salame (14,90 euro) și o cola (14,90 euro). Prețul total al consumației s-a ridicat, astfel, la 21,80 euro (aproximativ 110 lei).

„Nu e ca la (…) sau ca-n Centrul Vechi al Bucureștiului. Dar cel puțin, nu e la fel de scump ca pe litoralul românesc”, a exclamat turistul, surprins în mod plăcut de suma plătită.

Este cunoscut faptul că prețurile de la restaurantele de lângă obiectivele turistice sunt extrem de mari, însă românul a fost plăcut surprins de nota de plată de la final.

Ca să arate dovada, omul a pozat și restul meniului pentru a arăta că prețul de 14,90 de euro este valabil pentru orice top de pizza (Margherita, Salame, vegetariană, adică verdure, prosciutto, funghi). Pentru o porție de bruschete, turiștii plătesc, 9,9 euro, în timp ce o porție de lasagna este 15.90 de euro. Pentru paste, prețul este de 15,90 euro per porție.

Cei care doresc și desert mai trebuie să scoată din buzunar încă 6,80 de euro. O bere costă între 6,90 și 8,90 de euro, iar pentru o cafea sau un suc de portocale trebuie să dai 8.80 de euro, arată cei de la gandul.ro.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au zis că prețul este unul normal, comparabil cu cel al restaurantelor din România.

