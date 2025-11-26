Antena Căutare
Aurul se pregătește să devină investiția anului, după ce a urcat cu peste 60% într-un interval relativ scurt și continuă să bată record după record pe piața metalelor prețioase.

Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 11:51
Cât costă în prezent un gram de aur. Pe piaţa metalelor preţioase pare să bată record după record | Shutterstock

Marți, potrivit cursului BNR, un gram de aur a ajuns la 586 de lei, iar tendința ascendentă menține investitorii în alertă și împinge tot mai mulți români să caute alternative sigure pentru economiile lor.

Creșterea spectaculoasă a prețului nu afectează doar lingourile și monedele, ci și bijuteriile din aur, care devin considerabil mai scumpe. Totuși, specialiștii atrag atenția că nu toate formele de aur sunt tratate la fel din punct de vedere fiscal, iar diferențele pot schimba semnificativ rentabilitatea unei achiziții.

Lingourile și monedele de aur sunt scutite de TVA, ceea ce le face cea mai atractivă opțiune pentru cei care vor să investească pe termen lung. În schimb, bijuteriile din aur sunt taxate cu TVA de 21%, iar costuri precum manopera, designul sau brandul reduc valoarea de piață în raport cu aurul brut.

„În perioade de instabilitate financiară se caută investițiile în aur. Sunt cele mai sigure pe termen lung. În special când prețul la bursă este urcat, se fac achizițiile de lingouri. La bijuterii se aplică TVA-ul de 21%, la bijuteriile de 14k prelucrate; fără TVA sunt lingourile de 24k. Clar lingourile sunt pentru investiții, ăsta este aurul de investiție”, explică bijutierul Adrian Toth potrivit digi24.ro.

Potrivit specialistului, prețurile la lingouri variază în funcție de greutate și sunt influențate direct de evoluția bursei:

  • Lingou de 2 grame – 1.380 lei
  • Lingou de 20 de grame – 12.900 lei
  • Lingou de 50 de grame – 31.150 lei
  • Lingou de 100 de grame – 61.850 lei

Chiar și moștenirea aurului este scutită de taxe, atâta timp cât sunt respectate procedurile legale de succesiune.

Românii, tot mai interesați de aur

Scumpirea metalului prețios pare să fi alimentat un val de interes în rândul românilor. Tot mai mulți văd în aur o formă de protecție într-o perioadă marcată de incertitudini economice.

„Am în vedere, pentru viitor, să fac și chestia asta, pentru că este o investiție bună”, spune un tânăr.
„Încă nu am cumpărat și nici nu am investit în aur, însă ar fi o idee foarte bună”, afirmă un altul.
„Consider că este o zonă destul de bună, neexploatată încă, și cred că ar trebui mai multă lume să ofere atenție. 100% voi avea în vedere”, adaugă o altă persoană interesată.

Specialiștii cred că apetitul românilor pentru aur va rămâne ridicat, mai ales dacă trendul ascendent al prețurilor continuă.

Deocamdată, cert este că prețul unui gram de aur la cursul BNR trece în prezent de 580 de lei, iar perspectivele de scumpire îi determină pe mulți să transforme aurul în soluția preferată pentru economii sigure.

