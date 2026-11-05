Cât costă să urci pe Everest în 2026? Află cât trebuie să plătești pentru o expediție, ce cheltuieli sunt incluse și de ce ascensiunea este atât de scumpă.

Cât costă să urci pe Everest în 2026. Suma uriașă pe care trebuie să o plătești chiar și pentru cea mai ieftină expediție | Shutterstock

Te-ai întrebat vreodată cât costă să ajungi pe cel mai înalt vârf din lume? O expediție pe Muntele Everest presupune nu doar o pregătire fizică și psihică impresionantă, ci și un buget pe măsură. Chiar și în cazul unei variante considerate accesibile, costurile pot ajunge la zeci de mii de dolari.

Cât costă să urci pe Everest în 2026

O expediție organizată de o companie specializată poate costa între 50.000 și 55.000 de dolari, fără ca această sumă să acopere neapărat toate cheltuielile personale ale alpinistului. În funcție de serviciile incluse, de echipamentul necesar, de transport și de nivelul de asistență oferit, bugetul total poate crește considerabil.

Costurile sunt justificate de logistica uriașă necesară pentru o asemenea aventură. Transportul echipamentelor și al proviziilor, instalarea taberelor de altitudine, pregătirea traseului și asistența oferită de șerpași sunt doar câteva dintre serviciile care trebuie asigurate înainte și în timpul ascensiunii.

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Răzvan Bârsan a vorbit despre cheltuielile pe care trebuie să le suporte o persoană care își dorește să ajungă pe Everest. Acesta a explicat că inclusiv cea mai ieftină variantă presupune o investiție considerabilă, deoarece organizarea unei astfel de expediții implică numeroase resurse și oameni.

„Cel mai ieftin Everest cred că îl faci cu 50-55 de mii de dolari. Asta e cât plătești la companie. Intră că e permisul foarte scump. Costă să cari cu elicopterul, să suni în basecamp-uri, mâncare, să aduci corturi, să aduci șerpași, să cari. E o întreagă operațiune, costă foarte mult. Everestul cu tot cu tot, dacă ești cel mai strâns, cu cea mai ieftină companie, nu știu dacă ieși mai jos de 60-70 de mii de euro”, a spus acesta în cadrul unui podcast.

De ce este atât de scumpă o expediție pe Everest

Prețul unei asemenea aventuri este influențat de mai mulți factori. În primul rând, permisul de ascensiune reprezintă o cheltuială importantă. La acesta se adaugă transportul până în Nepal, cazarea, mesele, echipamentul specializat, asigurarea și serviciile ghizilor.

De asemenea, organizatorii trebuie să pregătească taberele de bază și cele de altitudine, să asigure oxigen suplimentar și să transporte cantități mari de hrană și materiale necesare supraviețuirii în condiții extreme.

Visul de a ajunge pe Everest nu presupune doar ambiție și rezistență fizică, ci și o investiție financiară pe care puțini oameni și-o pot permite.

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