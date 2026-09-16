Cât costă un coș de cumpărături pentru o săptămână în SUA. O româncă a arătat ce a cumpărat și cât a plătit

O româncă a arătat cât costă un coș de cumpărături pentru o săptămână în SUA. Află ce a cumpărat și cât a plătit, la final.

O femeie din România, în prezent stabilită în Statele Unite ale Americii, a dezvăluit cât costă un coș de cumpărături pentru o săptămână la americani. Femeia a arătat exact ce a cumpărat și cât a plătit. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii.

Cât costă un coș de cumpărături pentru o săptămână în Statele Unite ale Americii. O româncă a arătat totul

Nu mai este o noutate faptul că numeroși români au ales în ultimii ani să se stabilească în țări precum Emiratele Arabe Unite, Spania, Italia, Belgia, Olanda sau Statele Unite ale Americii. Recent, o româncă ce a ales să se stabilească în SUA a dezvăluit cât costă un coș de cumpărături pentru o săptămână, dar și ce a cumpărat și cât a plătit.

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Laura Cătălina Istrate s-a stabilit în luna august a acestui an în Statele Unite ale Americii și a declarat faptul că a suferit câteva șocuri culturale încă din prima săptămână. Aceasta a dezvăluit detalii despre procesul său de adaptare, despre birocația dificilă, despre drumuri și despre numeroase alte detalii observate.

Printre subiectele abordate de femeie a fost șic cel legat de costul redus al meselor la restaurant. În plus, românca a dezvăluit cât costă un coș de cumpărături pentru o săptămână la americani, dar și ce a cumpărat și cât a plătit pentru toate, la final.

„Este chiar atât de mare diferența de preț la alimente între România și SUA?

În mod normal, ai crede că în SUA totul este mai scump, inclusiv alimentele.

Dar să fie oare aşa? 🤷‍♀️”, a fost mesajul ce a însoțit câteva poze sugestive, publicate de româncă pe pagina sa personală de Instagram.

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Astfel, pe un sac de aproximativ 1.5 kilograme de mere, aceasta a dat 7,97 de dolari, pe ectarine a dat 4,85 dolari, iar un castravete fabio a fost 0,98 dolari. O casoletă de baby spinach cu greutate de 142 grame a costat 2,96 dolari și două pachete de unt au costat 9,27 de dolari. Pentru trei căței de usturoi, femeia a plătit 1,74 de dolari, iar o bucată de mușchiuleț de porc a costat-o 9,77 dolari. Un litru de kefir costă 3,66 dolari, în timp ce o găletușă de 1 kg de iaurt grecesc sau 2 litri de lapte costă 6.99 dolari. Românca a mai dat 5,48 de dolari pe 2 kilograme de făină și 5,96 de dolari pe un cofrag cu 12 ouă.

A mai adăugat și alte fructe și produse și, la final coșul său de alimente pentru o săptămână a costat-o 101,85 de dolari, cu taxe.

„Unele produse sunt mai ieftine decât în România, altele ceva mai scumpe, deși sunt și produse organice, unde în țară nu-mi permiteam să cumpăr organic, și altele parcă tot pe acolo...”, a scris femeia la final.