Antena Căutare
Home News Inedit Cât costă un coș de cumpărături pentru o săptămână în SUA. O româncă a arătat ce a cumpărat și cât a plătit

Cât costă un coș de cumpărături pentru o săptămână în SUA. O româncă a arătat ce a cumpărat și cât a plătit

O româncă a arătat cât costă un coș de cumpărături pentru o săptămână în SUA. Află ce a cumpărat și cât a plătit, la final.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 11:01 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 13:22
Descoperă ce a dezvăluit românca stabilită în Statele Unite ale Americii | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

O femeie din România, în prezent stabilită în Statele Unite ale Americii, a dezvăluit cât costă un coș de cumpărături pentru o săptămână la americani. Femeia a arătat exact ce a cumpărat și cât a plătit. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii.

Cât costă un coș de cumpărături pentru o săptămână în Statele Unite ale Americii. O româncă a arătat totul

Nu mai este o noutate faptul că numeroși români au ales în ultimii ani să se stabilească în țări precum Emiratele Arabe Unite, Spania, Italia, Belgia, Olanda sau Statele Unite ale Americii. Recent, o româncă ce a ales să se stabilească în SUA a dezvăluit cât costă un coș de cumpărături pentru o săptămână, dar și ce a cumpărat și cât a plătit.

Citește și: O nouă taxă pentru cei care comandă de pe Temu și Shein. Se va adăuga celei de trei euro deja aplicate

Articolul continuă după reclamă

Laura Cătălina Istrate s-a stabilit în luna august a acestui an în Statele Unite ale Americii și a declarat faptul că a suferit câteva șocuri culturale încă din prima săptămână. Aceasta a dezvăluit detalii despre procesul său de adaptare, despre birocația dificilă, despre drumuri și despre numeroase alte detalii observate.

Printre subiectele abordate de femeie a fost șic cel legat de costul redus al meselor la restaurant. În plus, românca a dezvăluit cât costă un coș de cumpărături pentru o săptămână la americani, dar și ce a cumpărat și cât a plătit pentru toate, la final.

„Este chiar atât de mare diferența de preț la alimente între România și SUA?

În mod normal, ai crede că în SUA totul este mai scump, inclusiv alimentele.

Dar să fie oare aşa? 🤷‍♀️”, a fost mesajul ce a însoțit câteva poze sugestive, publicate de româncă pe pagina sa personală de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Astfel, pe un sac de aproximativ 1.5 kilograme de mere, aceasta a dat 7,97 de dolari, pe ectarine a dat 4,85 dolari, iar un castravete fabio a fost 0,98 dolari. O casoletă de baby spinach cu greutate de 142 grame a costat 2,96 dolari și două pachete de unt au costat 9,27 de dolari. Pentru trei căței de usturoi, femeia a plătit 1,74 de dolari, iar o bucată de mușchiuleț de porc a costat-o 9,77 dolari. Un litru de kefir costă 3,66 dolari, în timp ce o găletușă de 1 kg de iaurt grecesc sau 2 litri de lapte costă 6.99 dolari. Românca a mai dat 5,48 de dolari pe 2 kilograme de făină și 5,96 de dolari pe un cofrag cu 12 ouă.

A mai adăugat și alte fructe și produse și, la final coșul său de alimente pentru o săptămână a costat-o 101,85 de dolari, cu taxe.

„Unele produse sunt mai ieftine decât în România, altele ceva mai scumpe, deși sunt și produse organice, unde în țară nu-mi permiteam să cumpăr organic, și altele parcă tot pe acolo...”, a scris femeia la final.

Un cuplu și-a cumpărat propria insulă și și-a construit singur casa. Cum trăiesc acum, fără apă și curent de la rețea... Avea 95% din corp acoperit de tatuaje, dar a decis să le îndepărteze. Cum arată acum bărbatul după transformarea radical...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea
Observatornews.ro În ce stare se află interlopul Viorel Oarză, după ce ar fi încercat să se sinucidă în pădure În ce stare se află interlopul Viorel Oarză, după ce ar fi încercat să se sinucidă în pădure
Antena 3 A fost ridicat de jandarmi liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile A fost ridicat de jandarmi liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile
SpyNews Care este acum starea lui „Il Padrino". Fostul pugilist a fost găsit într-o pădure, împușcat în cap Care este acum starea lui „Il Padrino". Fostul pugilist a fost găsit într-o pădure, împușcat în cap
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Comentarii


Citește și
Un cuplu și-a cumpărat propria insulă și și-a construit singur casa. Cum trăiesc acum, fără apă și curent de la rețea
Un cuplu și-a cumpărat propria insulă și și-a construit singur casa. Cum trăiesc acum, fără apă și curent...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Și-a transformat curtea într-o grădină pentru a-și hrăni familia, apoi au început să vină amenzile. Motivul autorităților
Și-a transformat curtea într-o grădină pentru a-și hrăni familia, apoi au început să vină amenzile. Motivul...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x