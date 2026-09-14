UE prevede o nouă taxă pentru cei care comandă de pe Temu și Shein, separată de cea de trei euro. Cum ar putea să îi afecteze pe cei care fac cumpărături online!

O nouă taxă pentru cei care comandă de pe Temu și Shein. Se va adăuga celei de trei euro deja aplicate | Shutterstok

Românii care comandă produse ieftine de pe platforme precum Temu sau Shein ar putea suporta un nou cost de la 1 noiembrie. Uniunea Europeană introduce o taxă de procesare pentru coletele mici, separată de taxa vamală de trei euro aplicată din iulie produselor cu o valoare de până la 150 de euro, provenite din afara UE, potrivit Mediafax, citat de stiripesurse.ro.

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Care e valoarea noii taxe și cât timp o să fie menținută

Potrivit Consiliului UE, noua taxă de procesare este introdusă pentru „a contribui la acoperirea costurilor tot mai mari generate de monitorizarea numărului în creștere de colete mici care intră în UE prin comerțul electronic”, relatează sursele citate.

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Valoarea taxei nu a fost încă stabilită și urmează să fie decisă de Comisia Europeană înainte de a intra în vigoare.

Aceasta este o măsură temporară și se calculează pentru fiecare categorie de produse dintr-un colet, nu pentru tot coletul. Ea va rămâne în vigoare până când va deveni operațională Platforma de date vamale a UE, un sistem informatic comun care va centraliza informațiile vamale și ar trebui să permită autorităților din statele membre să controleze mai ușor mărfurile care intră în Uniune, mai notează sursele citate.

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Noile reguli schimbă și responsabilitatea pentru formalitățile vamale. Platformele de comerț electronic din afara UE, care vând produse consumatorilor europeni, vor fi considerate importatori și vor răspunde de formalitățile vamale și de plata taxelor, în locul cumpărătorului final din Uniunea Europeană.

Acest lucru înseamnă că unui cumpărător român nu ar trebui să i se mai solicite separat noua taxă vamală în momentul în care primește coletul. Cu toate acestea, costul suportat de platforme s-ar putea reflecta în prețurile produselor sau în alte costuri percepute la efectuarea comenzii, potrivit stiripesurse.ro.

Care e contextul

Măsurile europene au în vedere amploarea comerțului online cu produse ieftine provenite din afara Uniunii. Potrivit datelor citate de Consiliul UE, anul trecut, autoritățile vamale europene au gestionat aproximativ șase miliarde de colete provenite din comerțul electronic, peste 90% dintre acestea venind din China, notează stiripesurse.ro.

UE susține că actualul volum pune o presiune foarte mare asupra autorităților vamale și creează probleme pentru companiile europene care concurează cu comercianții din afara Uniunii.

Totodată, UE încearcă să combată intrarea pe piața europeană a produselor considerate periculoase sau care nu respectă standardele comunitare. Măsura prevede controale mai stricte și sancțiuni pentru operatorii de comerț electronic care nu își respectă obligațiile vamale.

În cazurile grave, amenzile pot ajunge până la 6% din valoarea anuală a importurilor companiei din anul precedent. De asemenea, operatorii pot pierde anumite facilități vamale și se pot confrunta cu restricții de acces la platformele online, mai relatează sursa citată.