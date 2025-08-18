Antena Căutare
Home News Inedit Ce a apărut pe cerul României în acest weekend: „Meteoritul din...” Imaginile surprinse de un motociclist

Ce a apărut pe cerul României în acest weekend: „Meteoritul din...” Imaginile surprinse de un motociclist

Un videoclip publicat de un motociclist pe Tik Tok a creat vâlvă în mediul online. Ce este, de fapt, bila de lumină pe care acesta a surprins-o pe cerul României.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 18 August 2025, 15:44 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 17:19
Fenomenul bizar care a fost filmat pe cerul României, weekend-ul trecut | Captura TikTok

Un fenomen neobișnuit a avut loc weekend-ul trecut pe cerul României. După ce un bărbat a postat imaginile pe Tik Tok, oameni din toate colțuri total opuse ale țării au dezvăluit că au fost martori ai aceluiași moment inedit. Iată ce s-a întâmplat.

Ce a apărut pe cerul României în acest weekend. Fenomenul neobișnuit care a creat vâlvă în mediul online

În videoclipul publicat de un motociclist pe rețelele sociale, se poate observa cum pe cer, apare pentru scurt timp, o bilă luminoasă. Aceasta pare că își continua căderea și în doar câtva secunde dispare.

„Meteoritul din 16.08.25”, a mai scris bărbatul.

Articolul continuă după reclamă

Imaginile au stârnit o adevărată dezbatere pe Tik Tok, unde internații și-au dat cu părerea ce ar fi putut să fie. În timp ce unii au fost de acord cu utilizatorul care a publicat că a fost vorba de un meteorit, alții susțin că ar este ceva creat arificial.

Citește și: Fenomenul misterios care a apărut pe cer sub forma unui cerc negru perfect. Ce se vede, de fapt, în imagini

„Astea nu sunt perseidele?”, a întrebat cineva.

„Perseidele sunt la înâlțime mult mai mare și practic arată ca o dunga luminoasă foarte rapidă, asta pare un meteorit mai mare pe când perseidele sunt particule de praf”, a răspuns altcineva.

„Perseidele sunt tot meteoriți, dar sunt mai mici decat un bob de orez, iar asta tot o perseidă, dar probabil sa fie mai mare”, a mai intervenit un utilizator.

„Ăla vine cu viteză de aprox 8km/s și trebuie să fie din centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter, n-are nicio legătură cu perseidele, dacă s-a văzut așa arzând secunde bune în atmosferă înseamnă că a fost un meteorit de câteva tone, posibil să fi rămas din el bucăți intacte care să fie găsite înfipte în sol”, a adăugat un pasionat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe de altă parte, în secțiunea de comentarii a postării s-au adunat tot mai mulți oameni, din toate colțurile țării, care au fost martori ai fenoenului inedit.

„L-am văzut și eu din Rm. Vâlcea.. așa de aproape ca puteam sa jur ca mi-a căzut în grădină….. O senzație super”, a scris un utilizator.

„L-am vazut și noi!!! Și era foarte aproape, dar tocmai de la Videle”, a mai dezvăluit entuziasmat cineva.

Alte persoane din Alexandria și Craiova au mai raportat că au văzut obiectul care a căzut din cer și a creat vâlvâ în mediul online.

Citește și: Ce reprezintă, de fapt, lumina stranie care s-a văzut seara trecută pe cerul României. Fenomenul spectaculos și extrem de rar

Perseidele sunt o ploaie de meteori (fenomen astronomic), vizibilă în fiecare an, de obicei între mijlocul lui iulie și sfârșitul lui august, cu un maxim în jurul datei de 12 - 13 august. Apar atunci când Pământul trece printr-un nor de particule lăsate în urmă de cometa Swift-Tuttle. Aceste particule de praf cosmic și fragmente foarte mici, uneori de mărimea unui bob de nisip, intră cu viteză foarte mare în atmosfera Pământului și ard, producând dâre luminoase pe cer, numite meteori sau, popular, „stele căzătoare”.

  • Meteor = fenomenul luminos (dunga luminoasă de pe cer).
  • Meteoroid = bucata de rocă/spațiu cosmic aflată încă în spațiu.
  • Meteorit = fragmentul care reușește să supraviețuiască arderii și ajunge efectiv pe Pământ.

În cazul Perseidelor, particulele sunt de obicei atât de mici încât se ard complet în atmosferă, deci nu ajung meteoriți pe sol.

Prima olimpiadă a roboților a început într-un mod surprinzător. Ce s-a întâmplat din prima zi a competiției... Motorola lansează un telefon Razr acoperit în cristale Swarovski. Cum arată și cât costă smartphone-ul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii
Observatornews.ro Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Luni, 18.08.2025, 15:38 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Joi, 14.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
Mai multe
Citește și
Ținuta care a devenit imediat virală! Femeia a defilat pe jumătate dezbrăcată, lipsită de inhibiții. Cum arată din spate
Ținuta care a devenit imediat virală! Femeia a defilat pe jumătate dezbrăcată, lipsită de inhibiții. Cum...
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Ea este femeia care a născut în ziua în care a descoperit că era însărcinată. Cum e posibil
Ea este femeia care a născut în ziua în care a descoperit că era însărcinată. Cum e posibil
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x