Ce a apărut pe cerul României în acest weekend: „Meteoritul din...” Imaginile surprinse de un motociclist

Un videoclip publicat de un motociclist pe Tik Tok a creat vâlvă în mediul online. Ce este, de fapt, bila de lumină pe care acesta a surprins-o pe cerul României.

Un fenomen neobișnuit a avut loc weekend-ul trecut pe cerul României. După ce un bărbat a postat imaginile pe Tik Tok, oameni din toate colțuri total opuse ale țării au dezvăluit că au fost martori ai aceluiași moment inedit. Iată ce s-a întâmplat.

Ce a apărut pe cerul României în acest weekend. Fenomenul neobișnuit care a creat vâlvă în mediul online

În videoclipul publicat de un motociclist pe rețelele sociale, se poate observa cum pe cer, apare pentru scurt timp, o bilă luminoasă. Aceasta pare că își continua căderea și în doar câtva secunde dispare.

„Meteoritul din 16.08.25”, a mai scris bărbatul.

Imaginile au stârnit o adevărată dezbatere pe Tik Tok, unde internații și-au dat cu părerea ce ar fi putut să fie. În timp ce unii au fost de acord cu utilizatorul care a publicat că a fost vorba de un meteorit, alții susțin că ar este ceva creat arificial.

„Astea nu sunt perseidele?”, a întrebat cineva.

„Perseidele sunt la înâlțime mult mai mare și practic arată ca o dunga luminoasă foarte rapidă, asta pare un meteorit mai mare pe când perseidele sunt particule de praf”, a răspuns altcineva.

„Perseidele sunt tot meteoriți, dar sunt mai mici decat un bob de orez, iar asta tot o perseidă, dar probabil sa fie mai mare”, a mai intervenit un utilizator.

„Ăla vine cu viteză de aprox 8km/s și trebuie să fie din centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter, n-are nicio legătură cu perseidele, dacă s-a văzut așa arzând secunde bune în atmosferă înseamnă că a fost un meteorit de câteva tone, posibil să fi rămas din el bucăți intacte care să fie găsite înfipte în sol”, a adăugat un pasionat.

Pe de altă parte, în secțiunea de comentarii a postării s-au adunat tot mai mulți oameni, din toate colțurile țării, care au fost martori ai fenoenului inedit.

„L-am văzut și eu din Rm. Vâlcea.. așa de aproape ca puteam sa jur ca mi-a căzut în grădină….. O senzație super”, a scris un utilizator.

„L-am vazut și noi!!! Și era foarte aproape, dar tocmai de la Videle”, a mai dezvăluit entuziasmat cineva.

Alte persoane din Alexandria și Craiova au mai raportat că au văzut obiectul care a căzut din cer și a creat vâlvâ în mediul online.

Perseidele sunt o ploaie de meteori (fenomen astronomic), vizibilă în fiecare an, de obicei între mijlocul lui iulie și sfârșitul lui august, cu un maxim în jurul datei de 12 - 13 august. Apar atunci când Pământul trece printr-un nor de particule lăsate în urmă de cometa Swift-Tuttle. Aceste particule de praf cosmic și fragmente foarte mici, uneori de mărimea unui bob de nisip, intră cu viteză foarte mare în atmosfera Pământului și ard, producând dâre luminoase pe cer, numite meteori sau, popular, „stele căzătoare”.

Meteor = fenomenul luminos (dunga luminoasă de pe cer).

Meteoroid = bucata de rocă/spațiu cosmic aflată încă în spațiu.

Meteorit = fragmentul care reușește să supraviețuiască arderii și ajunge efectiv pe Pământ.

În cazul Perseidelor, particulele sunt de obicei atât de mici încât se ard complet în atmosferă, deci nu ajung meteoriți pe sol.