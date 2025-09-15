Antena Căutare
Ce a putut să facă un român în ghena de gunoi a blocului! Cineva a pozat totul și imaginea a devenit virală

Cineva a fimat ce a putut să facă un român în ghena blocului în care locuiește. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 17:16
Descoperă ce a putut să facă un român în ghena din blocul său | sursa foto: Shutterstock

Un român a reușit să își uimească nu doar vecinii din scara blocului, ci și numeroși internauți cu ceea ce a decis să facă în camera ghenei. Cineva a decis săs fotografieze totul și să arate „minunăția”. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au comentat. Descoperă mai jos despre ce este vorba.

Ce a putut să facă un român în ghena de gunoi a blocului! Cineva a pozat totul

Viața la bloc este un izvor nesecat de povești și, nu de puține ori, unii dintre vecini ajung să folosească scara blocului ca depozit pentru plantes au alte obiecte folositoare sau nu, pe care nu mai sutn dispuși să le țină în casă. Alți români încearcă să înfrumusețeze scara blocului așa cum pot sau așa cum se pricep ei mai bine.

Citește și: Ce a putut să-și facă un român la ușa apartamentului, fără pic de reținere, ca să se simtă mai în siguranță! Toți râd și fac poze

Ca să înfrumusețeze ghena, românul a folosit imagini din reviste și calendare, pe care le-a lipit pe pereții din incinta ghenei. De sus și până jos au fost lipite poze cu câini, pisici, cai, flori, vaze și peisaje, într-un spectacol pestriț de culoare. Nu a lipsit nici ghiveciul cu planta sau o farfurie verde decorativă din ceramică, probabil pentru a conferi locului un plus frumusețe.

Astfel, cei care merg să își arunce aici gunoiul pot spune că au parte de o experiență vizuală cu totul și cu totul aparte. Cineva a pozat totul și imaginea a apărut pe pagina de Instagram numită @scarafrumos. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară. Unii au apreciat modul în care arată ghena, alții s-au s-au amuzat copios.

„SUPERB 💖”, „Multe calendare”, „Cea mai frumoasă ghenă 😍”, iată doar o parte dintre reacțiile internauților.

În mod similar, un bărbat din Cluj a susținut recent faptul că a descoperit „cea mai frumoasă scară de bloc” din oraș.

Citește și: Și-a anunțat vecinii într-un mod inedit că va da o petrecere, iar reacția primită a fost una pe măsură. Cum a răspuns un vecin

Acolo, ca să înfrumusețeze locul, un român a decis să își afișeze puzzle-urile realizate. Mai mici, mai mari, cu animale, peisaje de natură, obiecticve turistice sau locuri de vis din toate colțurile lumii, omul a umplut toți pereții albi ai blocului , spre admirația celui care a filmat totul în detaliu.

imagine cu un bloc din Romania

