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Ce ar mânca extratereștrii dacă ar ajunge pe Pământ, potrivit experților. Alimentele neobișnuite pentru care ar opta

Experții au dezvăluit ce ar mânca extratereștrii dacă ar ajunge pe Pământ, cu unele alimente inedite.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 21 Iunie 2026, 07:00 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 17:52
Extratereștrii ar putea avea probleme dacă vin pe Pământ | Shutterstock
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Atunci când vine vorba de o posibilă dietă terestră pentru extratereștrii care ar ajunge pe Pământ, experții pot doar să estimeze ce ar mânca.

Potrivit profesorului Jose Miguel Soriano del Castillo, specialist în nutriție la Universitatea din Valencia, Pământul ar reprezenta pentru formele de viață extraterestre un adevărat „bufet riscant”, scrie Daily Mail.

Chiar dacă extratereștrii ar avea o biologie de bază asemănătoare cu a noastră, nu există nicio garanție că alimentele sigure pentru oameni ar fi compatibile cu sistemele lor digestive.

În loc să consume mâncare umană, e mai probabil ca extratereștrii să se hrănească din „materiile prime” disponibile pe Pământ.

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Ce ar mânca extratereștrii dacă ar ajunge pe Pământ, potrivit experților

Profesorul del Castillo susține că extratereștrii s-ar putea întreține cu „apă, azot, fosfor, fier, săruri, lipide, biomasă microbiană sau molecule organice simple”.

Profesorul sugerează că celebra idee a răpirilor de vaci de către OZN-uri s-ar putea să nu fie chiar atât de absurdă. Animalele de pe planeta noastră au dezvoltat sisteme digestive extrem de diferite și uneori surprinzătoare.

Vacile, de exemplu, depind complet de bacteriile din stomac pentru a descompune și digera celuloza din iarbă.

După cum subliniază profesorul del Castillo, acest lucru face extrem de dificilă estimarea dietei naturale a unei forme de viață extraterestre.

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Există însă câteva caracteristici comune tuturor formelor de viață cunoscute. Experții consideră, în general, că viața are nevoie de 3 elemente esențiale. Acestea sunt o sursă de energie, un lichid în care să aibă loc reacțiile chimice și elemente chimice adecvate.

Cum aceste componente sunt disponibile din abundență pe Pământ, nu există niciun motiv pentru care un extraterestru aflat în vizită ar trebui să sufere de foame.

O civilizație extraterestră suficient de avansată ar putea pur și simplu să colecteze materie organică de pe Pământ și să o transforme în ceva compatibil cu propriul sistem digestiv.

Totuși, profesorul avertizează că eventualii turiști interstelari ar trebui să fie foarte precauți.

Extratereștrii ar putea avea probleme cu alimentele de pe Pământ

Pe lângă sărurile, grăsimile și zaharurile esențiale vieții, mediul terestru e plin de toxine potențiale, agenți patogeni și alergeni.

„Mâncarea de pe Pământ nu ar fi neapărat comestibilă pentru ei,” susține profesorul del Castillo. „Proteinele terestre ar putea fi inutile dacă sistemele lor digestive folosesc aminoacizi diferiți. Zaharurile noastre ar putea fi inutile dacă metabolismul lor nu le poate procesa.”

În viitorul îndepărtat, dacă omenirea va intra vreodată în contact cu o civilizație extraterestră, profesorul consideră că va fi nevoie de nutriționiști specializați în alimentația extratereștrilor.

„Vom avea nevoie de experți care să determine ce molecule pot tolera aceste forme de viață, de câtă energie au nevoie, ce e toxic pentru ei, ce microorganisme transportă și ce resurse pot utiliza fără a distruge ecosistemele planetei,” susține profesorul.

Deși multe dintre aceste aspecte depind de tipul exact de organism, experții pot estima deja câtă energie ar putea avea nevoie un extraterestru.

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La animalele terestre, necesarul caloric crește odată cu dimensiunea corpului, însă nu în mod proporțional.

Astfel, un elefant are nevoie de mai multă energie decât un șoarece, dar consumă mai puține calorii raportat la fiecare gram de masă corporală.

Un extraterestru de aproximativ 70 de kilograme ar avea nevoie de circa 1.700 de calorii pe zi, în timp ce unul de 150 de kilograme ar necesita peste 3.000 de calorii doar pentru a-și menține funcțiile vitale, fără activitate intensă.

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