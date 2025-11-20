Antena Căutare
Au apărut brazii naturali în magazinele din țară. Cât costă și cum se aleg, de fapt

Sărbătoarea Crăciunului se apropie, iar românii încep pregătirile. Iată cât costă un brad natural în magazine în această perioadă.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 14:17
Au apărut brazii naturali în magazinele din țară

Pe nesimțite aproape a trecut toamna și ne apropiem de una dintre cele mai îndrăgite sărbători: Crăciunul. Mulți români au început deja pregătirile festive, iar comercianții se pliază pe cererile clienților.

Care este prețul unui brad natural în magazinele din România cu aproximativ o lună înainte de Crăciun

Bradul este un element central al Crăciunului. Pe lângă cadourile care se adăpostesc sub crengile sale, este un simbol al acestei sărbători atât de dragi tuturor. De la alegerea lui, până la împodobirea lui învăluie procesul de o magie specială.

Deși prețurile și ușurința în tot ceea ce privește amplasarea au dus la o creștere în popularitate a brazilor artificiali, mirosul celor naturali îi îmbie din ce în ce mai mult pe oameni să-și revizuiască alegerea.

În magaine au apărut primii brazi naturali, iar românii își pot alege după buget mărimea dorită. Prețurile variază între 38 și 120 de lei, conform unei surse, în funcție de dimensiune, dar și specie. Comercianții au venit și în acest an cu oferte de brazi care pot fi puși în ghiveci și replantați ulterior.

În această perioadă, prețurile sunt mai mici, însă este de așteptat o creștere pe măsură ce ne apropiem mai mult de Crăciun. De asemenea, și aglomerația din magazine o să fie mult mai mare.

În ofertă se regăsesc și brazi artificiali, de la 35 de lei, până la 1.800 de lei, în funcție de dimensiune și complexitate.

„Brazii naturali oferă un parfum specific și contribuie la atmosfera autentică de sărbători. În plus, cei plantați în ghiveci pot fi replantați după Crăciun, ceea ce îi face o alegere mai ecologică. Totuși, aceștia necesită udare constantă, pierd treptat acele și, dacă nu pot fi replantați, trebuie aruncați după câteva săptămâni. De asemenea, brazii naturali pot fi mai greu de transportat și de depozitat. (...)

Brazii artificiali nu lasă ace, nu necesită udare și pot fi refolosiți ani la rând, ceea ce îi face ideali pentru familiile care vor să economisească timp și să evite mizeria. Dezavantajul este că nu au mirosul autentic și, de obicei, producția lor implică materiale plastice, ceea ce nu îi face cea mai prietenoasă opțiune pentru mediu”, explică specialistul în silvicultură Mihai Enescu, lector la USAMV București.

Alegerea bradului ar trebui să fie făcută în urma unei analize destul de atente. Clienții trebuie să țină cont de dimensiunea ideală pentru spațiul de care dispun acasă și de stilul decorativ preferat. Totodată, în magazine sau piețe, trebuie să fie atenția la tulpina bradului, pentru a alege unul sănătos. Astfel, tulpina trebuie să fie dreaptă, iar acele fermem indicând un copac sănătos. În ceea ce privește brazii artificiali, clienții ar trebui să aibă grijă la calitatea materialelor, dar și la stabilitatea suportului pentru siguranța lor și a celor dragi.

De asemenea, trebuie să ia în calcul efortul depus pentru întreținerea bradului. Dacă dispun de timp pentru îngrijirea unui brad natural, atunci pot alege unul după placul lor, însă dacă știu că nu pot dedica timp constant unui copac natural, atunci o opțiune mult mai bună este un brad artificial. La brazii naturali este importantă udarea regulată, temperatura ideală, curățarea acelor care au căzut.

Tendințe de decor de Crăciun

Bradul de Crăciun ține și el pasul cu moda, însă tu nu trebuie să faci asta. Este un întreg ritual, iar fiecare îl face în stilul propriu. Fie că alegi ornamente naturale, mergând pe un aspect inspirat din natură, fie că alegi tonuri metalice și minimaliste, ori refuzi orice rigoare și alegi maximalismul, este perfect. Ideal este să îți reflecte personalitatea și să te facă fericit atunci când îl privești.

tânără care alege un brad în ghiveci din magazin
Este posibil ca în acest an feedul de pe rețelele de socializare să fie invadat de imagini cu brazi în accente metalice sau nuanțe rafinate de mocha mousse, culoarea Pantone din 2025.

