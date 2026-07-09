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Ce este Legionella, bacteria contractată de angajata Metrorex după inundațiile din data de 1 iulie 2026

Ce este bacteria Legionella și cât de periculoasă este. Cum se transmite, ce simptome provoacă și cine are cel mai mare risc de a dezvolta boala legionarilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 14:46 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 14:48
Ce este bacteria Legionella și cât de periculoasă este. Cum se transmite, ce simptome provoacă și cine are cel mai mare risc de a dezvolta boala legionarilor. | Shutterstock
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După inundațiile produse la metrou la începutul lunii iulie, o angajată Metrorex a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, după ce ar fi contractat bacteria Legionella. Cazul a readus în atenția publică pericolele pe care le poate reprezenta această bacterie, mai ales în sistemele de apă contaminate.

Ce este Legionella, bacteria contractată de angajata Metrorex după inundațiile din data de 1 iulie 2026

Legionella este un gen de bacterii gram-negative, aerobe, care se dezvoltă în medii acvatice naturale și artificiale. Acestea pot fi întâlnite în apa dulce, în turnurile de răcire, în instalațiile de climatizare și în sistemele de alimentare cu apă ale clădirilor. Cea mai periculoasă specie este Legionella pneumophila, responsabilă pentru aproximativ 90% dintre cazurile de boală a legionarilor.

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Boala legionarilor este o formă severă de pneumonie provocată de infectarea cu bacteria Legionella. În cele mai multe cazuri, oamenii se infectează prin inhalarea unor picături foarte fine de apă contaminată, provenite din dușuri, chiuvete, căzi cu hidromasaj, instalații de climatizare sau sisteme de răcire ale clădirilor. Bacteria nu se transmite, de regulă, de la o persoană la alta.

Care sunt simptomele acestei boli

Pe lângă boala legionarilor, bacteria poate provoca și febra Pontiac, o afecțiune mult mai ușoară, asemănătoare gripei, care de obicei se vindecă fără tratament. În schimb, boala legionarilor poate deveni extrem de gravă dacă nu este diagnosticată și tratată la timp.

Simptomele includ febră ridicată, frisoane, tuse, dificultăți de respirație, dureri musculare și stare generală de rău. În formele severe pot apărea confuzia, durerile în piept și insuficiența respiratorie.

Cum se poate trata infecția cu Legionella

Tratamentul constă în administrarea rapidă de antibiotice, iar majoritatea pacienților se recuperează dacă terapia este începută la timp. Cu toate acestea, unele persoane pot rămâne cu probleme de sănătate chiar și după vindecarea infecției.

În mediul natural, bacteria Legionella se găsește în sol și în sursele de apă dulce, însă rareori provoacă infecții. Riscul crește atunci când aceasta se multiplică în sistemele artificiale de apă, unde temperaturile și condițiile favorizează dezvoltarea sa. Din acest motiv, cele mai multe focare au fost asociate cu hoteluri, spitale, clădiri de birouri sau alte imobile mari, unde instalațiile de apă și răcire sunt complexe. Aparatele de aer condiționat de uz casnic și cele din autoturisme nu reprezintă, în general, o sursă de infectare, deoarece nu utilizează apă pentru răcire.

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Nu toate persoanele care intră în contact cu bacteria dezvoltă boala. Cele mai expuse sunt persoanele cu vârsta de peste 50 de ani, fumătorii, cei care suferă de boli pulmonare cronice, diabet, afecțiuni renale sau cancer, precum și persoanele cu sistemul imunitar slăbit, inclusiv pacienții cu HIV/SIDA sau cei care urmează tratamente imunosupresoare după un transplant.

Când trebuie să mergi la medic

În lipsa tratamentului, boala legionarilor poate provoca complicații grave. Printre acestea se numără insuficiența respiratorie, atunci când plămânii nu mai pot asigura oxigenarea organismului, șocul septic, care poate afecta funcționarea organelor vitale, și insuficiența renală acută, o afecțiune în care rinichii nu mai reușesc să elimine deșeurile și excesul de lichide din organism.

Specialiștii atrag atenția că focarele de Legionella pot fi prevenite prin monitorizarea, dezinfectarea și întreținerea corespunzătoare a sistemelor de alimentare cu apă și a instalațiilor de răcire. Respectarea acestor măsuri este esențială, mai ales în spitale, aziluri și alte clădiri în care se află persoane vulnerabile, deoarece acestea prezintă cel mai mare risc de a dezvolta forme severe ale infecției.

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