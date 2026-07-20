Cum poți combate traficul aglomerat, potrivit experților. Greșeala pe care o fac cei mai mulți șoferi

Te-ai întrebat cum poți combate traficul aglomerat, care devine din ce în ce mai frecvent? Experții au dezvăluit mai multe trucuri să nu rămâi blocat.

Există ma multe trucuri pe care le poți folosi pentru a combate traficul | Shutterstock

Traficul din marile orașe devine o problemă din ce în ce mai mare. În acest context, experții au dezvăluit mai multe trucuri pentru a face față cu brio unor astfel de situații.

Potrivit experților, zilele în care șoferii claxonează nervoși ar putea deveni, într-o bună zi, doat o amintire, scrie Daily Mail.

Recent, experții au dezvăluit cea mai eficientă metodă de a reduce aglomerația din trafic.

Potrivit dr. Randa Herzallah, unul dintre cele mai mari greșeli pe care le poate face un șofer este să schimbe frecvent banda de circulație.

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Cum poți combate traficul aglomerat, potrivit experților

„Dacă v-ați surprins vreodată privind cu invidie banda alăturată, convinși că se deplasează mai repede, nu sunteți singurii,” susține cercetătoarea. „Cei mai mulți dintre noi cred instinctiv că schimbarea benzii ne va duce mai repede acasă. Însă matematica arată că această intuiție e, de cele mai multe ori, greșită.”

În loc să schimbați banda, dr. Herzallah spune că există 3metode simple prin care puteți contribui la reducerea ambuteiajelor.

„Dacă toată lumea le-ar folosi, timpul petrecut în coloanele de mașini ar scădea,” a adăugat ea.

Atunci când traficul e blocat, mulți șoferi sunt tentați să treacă pe o altă bandă, în speranța că aceasta se deplasează mai repede.

Totuși, potrivit cercetătoarei, această strategie e rareori folositoare.

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„Schimbarea benzii produce o mică perturbare la care șoferii din jur trebuie să reacționeze,” susține experta. „Dacă mulți șoferi fac același lucru, aceste perturbări se acumulează și cresc probabilitatea apariției așa-numitelor „unde de trafic”. Astfel, ceea ce pare o decizie inteligentă pentru un singur șofer poate înrăutăți situația pentru toți ceilalți.”

Pe baza cercetărilor sale, dr. Herzallah recomandă 3 măsuri simple dacă te găsești pe o porțiune în care traficul e mai aglomerat.

În primul rând, trebuie să păstrezi o distanță sigură față de vehiculul din față. De asemenea, trebuie să accelerezi și frânezi cât mai lin.

În plus, experta recomandă să reziști tentației de a schimba constant banda în căutarea unor câștiguri minore de timp.

„Matematica aplicată arată că cea mai rapidă cale către destinație nu e să conduceți mai agresiv,” susține experta. „E să contribuiți la menținerea stabilității întregului sistem de trafic.”

De ce vor unii experți să crească timpul petrecut la semafor

Informațiile vin la scurt timp după publicarea unui alt studiu, în care cercetătorii susțin că prelungirea timpului de așteptare la semafor pentru autoturisme i-ar putea determina pe șoferi să aleagă mijloace de transport mai sustenabile.

Potrivit acestora, semafoarele influențează puternic comportamentul participanților la trafic. Timpul mai mare de așteptare ar putea încuraja oamenii să ia în calcul alte opțiuni.

Mai mult, experții propun ca autobuzele, bicicliștii și pietonii să beneficieze de perioade mai lungi de verde la semafor, pentru a deveni alternative mai atractive.

„Simulările noastre arată că reducerea moderată a timpului de verde acordat mașinilor determină mai mulți navetiști să aleagă mersul pe jos, bicicleta sau transportul public, fără a fi necesare investiții costisitoare în infrastructură,” susțin autorii studiului.

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„Aceste rezultate demonstrează că semafoarele nu sunt doar instrumente pentru dirijarea traficului. Ci și mijloace eficiente de promovare a mobilității urbane sustenabile și a unor orașe mai sănătoase și mai eficiente,” concluzionează studiul.

Potrivit cercetării, o reducere de doar 10-20% a timpului de verde pentru autoturisme e suficientă pentru a produce efecte vizibile.

Totuși, această măsură ar putea însemna și câteva minute în plus pentru fiecare deplasare cu mașina. Ceea ce ar prelungi semnificativ timpul petrecut în trafic.