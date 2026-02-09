Ce înseamnă dacă pui banii în ordine în portofel, în funcție de valoarea bancnotelor! Semnificația psihologică

Descoperă ce înseamnă dacă ai tendința să îți pui banii în ordine în portofel, aranjând bancnotele în ordinea valorii lor.

Cu siguranță au întâlnit măcar o dată în viață o persoană care, atunci când primește rest, preferă să stea câteva secunde ca să își aranjeze banii în ordine, punând bancnotele într-o ordine corespunzătoare valorii lor. Dacă și tu ai acest obicei, atunci descoperă în rândurile de mai jos ce semnificație are acest gest.

Nu mai este o noutate faptul că unele persoane au obiceiul de-a aranja bancnotele din portofel în ordine, în funcție de valoarea pe care o au. Psihologii au studiat atent acest fenomen și au descoperit ce semnificație are acest obicei de a aranja banii în portofel.

În primul rând, potrivit specialiștilor, persoanele care pun banii în portofel în ordine crescătoare (1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei și 500 de lei) sunt persoane care au nevoie de o anumită structură sau ordine pentru a se simți confortabil. Cel mai probabil, acest mic obicei reflectă o anumită ordine mentală ce oferă siguranță și dă senzația că „lucrurile sunt făcute cum trebuie și sunt bine controlate”.

Specialiștii sunt de părere că nu este vorba despre o obsesie, ci mai degrabă de un mecanism de autoreglare emoțională, așa cum sunt și alte obiceiuri casnice (să nu lași vase în chiuvetă, să nu ții găleata cu gunoi plină, să strângi masa imediat după ce ai terminat de mâncat etc), ce îți dau un sentiment de bine.

Persoanele care își pun banii în ordine în portofel, în funcție de valoarea bancnotelor, sunt persoane care apreciază ordinea, siguranța și lucrurile previzibile în viața de zi cu zi. Sunt oameni care nu suportă dezordinea, nu improvizează, ci mai degrabă planifică totul cu atenție, raportându-se conștient și responsabil la bani, arată cei de la en.as.com.

Mai mult decât atât, aceste persoane sunt extrem de atente la detalii, încearcă pe cât posibil să evite risipa în plan financiar, dar și situațiile neprevăzute sau accidentele (precum pierderea banilor). De asemenea, persoanele care își pun banii în ordine în portofel, în funcție de valoarea bancnotelor sunt persoane practice, care încearcă mereu să își facă viața mai ușoară.