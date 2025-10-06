Antena Căutare
Ce înseamnă dacă ajuți chelnerul să strângă masa la restaurant. Ce arată asta despre tine. Un gest banal, dar plin de semnificații

Descoperă ce înseamnă dacă ajuți chelnerul să strângă farfuriile de pe masă, atunci când te afli la restaurant. Un gest aparent banal scoate la iveală ceva plin de semnificații despre tine.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 17:41 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 00:27
Descoperă ce înseamnă dacă ajuți chelnerul să strângă farfuriile de pe masă, la restaurant | sursa foto: Shutterstock

Cu siguranță ai observat că unele persoane au tendința să ajute chelnerii să strângă farfuriile de pe masă. Psihologii au dezvăluit ce înseamnă acest lucru. Dacă și tu te numeri printre cei care au acest obicei, atunci descoperă în rândurile de mai jos cât de plin de semnificații este acest gest.

Fie că ai văzut la alții din jurul tău, fie că ești chiar tu cel care face asta, un lucru e clar: oamenii care ajută chelnerii să strângă masa arată, fără să vrea sau să conștientizeze, un detaliu important despre ei.

Citește și: De ce nu trebuie să ceri gheață pentru băuturi, atunci când mergi la restaurant sau hotel. Un fost chelner a dezvăluit totul

Deși pare un gest cât se poate de mărunt, psihologii au demonstrat faptul că în spatele tendinței de a ajuta chelnerul să strângă farfuriile de la masă se ascund numeroase semnificații. Astfel, psihologul Francisco Tabernero a studiat fenomenul și a ajuns la concluzia că nu este vorba doar despre un gest de curtoazie, ci de mult mai mult decât atât. Potrivit acestuia, gestul de a te oferi să ajuți chelnerul să strângă farfuriile poate arăta faptul că ești o fire empatică, altruistă, care se gândește mereu la cei din jur și la nevoile lor.

Citește și: O chelneriță a servit un cântăreț celebru, dar când s-a uitat la bacșiș nu i-a venit să creadă. Ce sumă a putut să îi lase vedeta

În plus, mai poarte arăta compasiune și conștientizarea eforturilor depuse de celelalte persoane și respectul față de muncă. Psihologul susține că acest gest de a ajuta în mod voluntar arată un comportament prosocial, umilință, modestie, empatie și responsabilitate socială. Aceste calități nu se pot observa din prima, la primele întâlniri cu o persoană, dar cu siguranță sunt „trădate” de micile gesturi, precum ajutarea chelnerului la strâns farfuriile de pe masa, la restaurant, arată cei de la jurnalul.ro.

imagine cu un barbat si un chelner

Totuși, este și o parte mai puțin plăcută sau pozitivă în acest gest. Unii oameni ajută pentru că se simt anxioși sau vor să evite judecățile negative. Psihologul sus menționat subliniază că pornirea aceasta de a ajuta chelnerul cu strânsul farfuriiloe provine dintr-o nevoie puternică de a-i mulțumi pe ceilalți sau din teama de critici. Așadar, indiferent de persoană, un asemenea detaliu poate scoate la iveală numeroase informații importante despre personalitatea unei persoane.

