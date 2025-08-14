Antena Căutare
Ce reacție a avut ÎPS Teodosie, când un clovn a apărut în fața lui și s-a pus în genunchi. Cineva a filmat totul

ÎPS Teodosie rostea rostea rugăciuni puternice de blestem și alungare a diavolului atunci când un clovn și-a făcut apariția în fața lui și s-a pus în genunchi. Descoperă ce reacție a avut acesta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 August 2025, 10:37
Descoperă ce reacție a avut ÎPS Teodosie când a văzut bărbatul îmbrăcat în clovn

O întâmplare neobișnuită a avut loc la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța. În timp ce ÎPS Teodosie rostea rugăciuni puternice de blestem și alungare a diavolului, un clovn și-a făcut apariția în fața lui și a căzut în genunchi. Descoperă în rândurile de mai jos ce reacție a avut IPS Teodosie atunci când a dat cu ochii de bărbatul îmbrpcat în clovn.

Ce reacție a avut ÎPS Teodosie, când un clovn a apărut în fața lui și s-a pus în genunchi

Incidentul s-a petrecut în data de 7 august 2025, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, în timpul slujbei dedicate Acatistelor Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla.

ÎPS Teodosie rostea moliftele Sfântului Vasile cel Mare, adică cele mai puternice rugăciuni de blestem și alungarea diavolului atunci când ceva complet neașteptat s-a întâmplat.

Citește și: Care este adevăratul nume al lui ÎPS Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului a vrut să scape rapid de numele primit la naștere

Din mulțimea venită la slujbă și-a făcut apariția un bărbat îmbrăcat în clovn, care s-a apropiat rapid de zona altarului, acolo unde se afla ÎPS Teodosie. Acesta s-a pus în genunchi în fața ierarhului și i-a spus „sărut mâna”, au informat cei de la adevarulbisericii.ro.

Uimit, acesta a avut o reacție în care și-a arătat surpriza și a întrebat „De unde ești, de unde ai apărut?”. Replica bărbatului îmbrăcat în clovn nu a întârziat să apară: „Mă duc să distrez copiii și eu”, a zis omul, spre uluirea tuturor.

Nu puțini au fost cei care au fost deranjați de gest și l-au considerat a fi o insultă adusă bisericii, căci rânduiala Bisericii Ortodoxe interzice intrarea bărbaților cu capul acoperit în lăcașurile de cult.

Pentru cei care nu știu, moliftele Sfântului Vasile cel Mare sunt rugăciuni puternice ce conține blesteme îndreptate către diavol. Aceste rugăciuni sunt considerate periculoase și erau rostite de Anul Nou, pe 1 ianuarie. Începând cu anul 2011, această practică a fost reglementată de către reprezentanții Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care au decis anumite condiții pentru rostirea moliftelor Sfântului Vasile cel Mare. Regulile impun post și spovedanie atât pentru credincioși, cât și pentru preoți și interzis citirea de Anul Nou, ca practică generalizată. În plus, citirea în cazuri individuale trebuie făcută în zile de post și doar în legătură cu Taina Sfântului Maslu. Se crede că doar preoții cu binecuvântare pot citi Moliftele, credincioșilor fiindu-le interzis să le citească singuri acasă, căci există riscul să se întoarcă blestemele împotriva celui care le-a rostit.

