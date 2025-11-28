Ce riști dacă înghiți un os de pește. Înecatul nu e singurul pericol grav

Te-ai întrebat ce riști dacă înghiți un os de pește? Înecatul nu e singurul pericol la care trebuie să ai grijă, potrivit experților.

Experții au dezvăluit ce riști dacă înghiți un os de pește. Cei mai mulți cred că singurul pericol e să te îneci, dar există și alte riscuri pe care trebuie să le iei în considerare.

Oasele de pește trimit multe persoane la urgențe în fiecare an. Fenomenul e cel mai frecvent în Asia, unde dietele includ mult pește, scrie Science Alert.

În China, se întâmplă atât de des încât au început să apară clinici care se specializează pe înlăturarea oaselor de pește.

Mulți pești conțin oase mici și subțiri, care pot rămâne blocate în gât sau care pot duce la alte riscuri dacă sunt înghițite.

Ce riști dacă înghiți un os de pește

Codul are aproximativ 17 astfel de oase subțiri, iar somonul în jur de 30. Unele specii de pești pot avea peste 100. Oasele de țipar sunt, de asemenea, frecvent asociate cu vizite la camera de gardă, în timp ce oasele de cambulă sunt deosebit de periculoase din cauza numărului și dimensiunii lor, ceea ce le face ușor de înțepenit adânc în gât.

Aceste oase pot fi periculoase dacă sunt înghițite accidental. Sufocarea e doar una dintre complicațiile grave pe care le pot provoca.

De obicei, oasele de pește se blochează în amigdalele din partea din spate a gâtului, în faringe, în sinusul piriform și în esofag.

Dacă înghiți accidental un os de pește, probabil vei simți o senzație înțepătoare sau de „ceva blocat” în gât, precum și durere sau dificultate la înghițire. Ori vei scuipa sânge.

Totuși, acest proces nu provoacă întotdeauna simptome. Unele persoane ajung să trăiască fără să știe cu un os de pește blocat în gât. În 2012, o femeie japoneză de 69 de ani a mers la spital iar medicii au descoperit că avea un os de pește de 32 mm blocat în gât de 9 luni.

Oasele nedescoperite pot migra, de asemenea, în zona gâtului. Înghițirea repetată poate face ca acestea să perforeze peretele esofagului și să se deplaseze în spațiile înguste din gât.

Oasele de pește pot ajunge în alte zone ale corpului

Aici, osul prezintă un risc major pentru numeroșii nervi și vase de sânge critice care trec prin această zonă, cum ar fi artera carotidă, una dintre principalele vase care duc sânge la creier.

Oasele pot perfora și glanda tiroidă, ceea ce poate provoca abcese și inflamație. Acest lucru poate duce și la septicemie, o complicație rară, dar extrem de periculoasă.

În unele cazuri, oasele blocate migrează în mușchii gâtului sau sub piele. Uneori pot chiar să iasă prin piele, așa cum s-a întâmplat recent cu o femeie din Thailanda.

Orice os care reușește să migreze în afara gâtului reprezintă o urgență chirurgicală, deoarece nu există nicio altă metodă prin care poate fi îndepărtat. Aceste oase pot provoca infecții în spațiile din jurul inimii sau pot migra în măduva spinării, ceea ce duce la infecții secundare care pot cauza paralizie.

Din acest motiv, e esențial ca, dacă înghiți accidental un os, să încerci să-l îndepărtezi cât mai repede.

Oasele de pește blocate pot fi îndepărtate în mai multe moduri. Pentru unele persoane, o tuse puternică e suficientă pentru a-l expulza. Această tehnică e cea mai eficientă în cazurile în care osul e blocat în căile respiratorii, nu în esofag.

Totuși, problema cu tusea e că, în loc să-l elimine, poate disloca osul. Ceea ce îi permite să ajungă în stomac și să treacă prin intestine, unde există riscul perforației.

Oasele blocate în peretele esofagului se pot deplasa în corp, dar multe cazuri necesită îndepărtare endoscopică.

Așa că, dacă tusea nu ajută și încă ai simptome, experții recomandă să ceri sfatul unui medic. Dacă persoana nu poate vorbi sau respira, atunci pot fi necesare manevre abdominale, precum cea Heimlich,pentru a disloca osul de pește. Într-o astfel de situație, trebuie să suni imediat serviciile de urgență.