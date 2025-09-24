Antena Căutare
Home News Inedit Ce s-a întâmplat cu asteroidul care a ucis dinozaurii. Experții au dezvăluit unde s-ar afla acum

Ce s-a întâmplat cu asteroidul care a ucis dinozaurii. Experții au dezvăluit unde s-ar afla acum

Experții au dezvăluit ce s-a întâmplat cu asteroidul care a ucis dinozaurii, după impactul devastator care a schimbat lumea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 17:07 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 17:09
Asteroidul care s-a izbit de Pământ acum 66 de milioane de ani a dus la dispariție dinozaurilor | Shutterstock

Te-ai întrebat ce s-a întâmplat cu asteroidul care a ucis dinozaurii? Experții au dezvăluit adevărul despre roca spațială care a schimbat planeta pentru totdeauna.

Asteroidul s-a izbit de Pământ în urmă cu 66 de milioane de ani, scrie Live Science.

În urma impactului, era dinozaurilor s-a încheiat și noi forme de viață au evoluat pentru a-i înlocui.

Potrivit estimărilor, asteroidul avea un diametru de 12 kilometri și o viteză de 43.000 de kilometru pe oră.

Articolul continuă după reclamă

Ce s-a întâmplat cu asteroidul care a ucis dinozaurii

Asteroidul care a ucis dinozaurii a declanșat un lanț de evenimente catastrofale, care au dus la a 5-a extincție în masă. Aceasta a eliminat dinozaurii, cu excepția strămoșilor păsărilor.

Asteroidul avea dimensiunea Muntelui Everest și impactul a fost devastator pentru Pământ.

Când s-a prăbușit pe Pământ „cu o energie de aproximativ 8 miliarde de ori mai mare decât o bombă nucleară din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, asteroidul practic s-a evaporat,” a declarat Sean Gulick, profesor de la University of Texas, Austin.

Citește și: O nouă „cvasi-Lună” a fost descoperită în orbita Pământului. Cum a rămas ascunsă de mai multe decenii

Asteroidul a devenit „o pulbere fină care a ajuns în atmosfera superioară și a căzut ca ploaie” peste întreaga planetă susține Gulick.

Decenii întregi de praf de asteroid au plouat și au format ceea ce este cunoscut astăzi drept anomalia de iridiu. Acesta e un strat subțire de rocă ce conține de 80 de ori mai mult iridiu decât orice alt punct în scoarța Pământului, susține Gulick.

Iridiul e extrem de concentrat în asteroizi. Dar e aproape inexistent în stratul exterior al Pământului.

Singurul fragment din asteroidul care a ucis dinozaurii e o bucată de mărimea unei semințe de susan, descoperită de Frank Kyte, geochimist la UCLA.

Piatra a fost găsită în largul coastelor Hawaii. Kyte a raportat descoperirea în revista Nature în 1998. Alte fragmente minuscule au fost presupus descoperite în 2022, dar încă nu au fost evaluate oficial.

Impactul a schimbat planeta Pământ

„Ar trebui să fim destul de norocoși ca să găsim un fragment mai mare,” a spus Gulick. Dar dacă s-ar găsi, experții ar putea descoperi mai multe detalii despre „procesul de șoc” prin care a trecut asteroidul.

Și ar putea face estimări și mai precise despre presiunile și temperaturile la care a fost supusă roca spațială.

Asteroidul a lăsat în urmă și alte indicii despre călătoria sa. Inclusiv craterul uriaș pe care l-a creat când s-a ciocnit de Pământ.

Citește și: Care era cel mai rapid dinozaur din istorie. Experții au dezvăluit specia rapidă

Cu dimensiuni de aproximativ 180 de kilometri lățime și circa 20 kilometri adâncime, craterul Chicxulub se află în Mexic. Numit după un oraș aflat în apropierea centrului impactului, craterul a fost acoperit de roci și sedimente care s-au deplasat de-a lungul a zeci de milioane de ani.

O mare parte din crater e ascunsă sub Golful Mexic. Totuși, vizibile de la suprafață rămân doline formate pe o parte a marginii sale, în calcar.

Impactul a generat și un tsunami de aproape 1.5 kilometru înălțime. Acesta a străbătut întregul ocean cu o viteză de până la 143 km/h. Valurile uriașe au lăsat urme pe fundul mării, care erau la fel de înalte ca o clădire cu 5 etaje. Un studiu seismic a arătat că apa care a format aceste urme a venit din direcția craterului Chicxulub.

Pe lângă uciderea creaturilor aflate în zona imediată a impactului și a tsunamiului, asteroidul a declanșat o serie de alte efecte devastatoare. Inclusiv ploi acide și o furtună de foc la nivel global.

Însă poate cel mai periculos efect a fost norul masiv de resturi care a învăluit Pământul. Acesta a răcit drastic planeta, a blocat lumina Soarelui și fotosinteza și a dus la prăbușirea lanțului trofic. Asteroidul și urmele sale sunt considerate cauza extincției dinozaurilor non-avieni. Au dus la dispariția a aproximativ 75% dintre speciile de pe Pământ.

NASA a dezvăluit noii astronauți. Unul dintre ei va fi prima persoană care va ajunge pe Marte... Tipul de cercetare care ar putea distruge toată viața de pe Pământ. De ce e atât de periculoasă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Observatornews.ro Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
O bunicuță de 94 de ani a devenit virală pe rețelele de socializare. De ce se îngrămădesc turiștii să facă poze cu ea | VIDEO
O bunicuță de 94 de ani a devenit virală pe rețelele de socializare. De ce se îngrămădesc turiștii să facă...
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine Catine.ro
De ce îți miroase uneori gura chiar și după ce te speli pe dinți. Experții au dezvăluit adevărul neașteptat
De ce îți miroase uneori gura chiar și după ce te speli pe dinți. Experții au dezvăluit adevărul neașteptat
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă... Libertatea.ro
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare HelloTaste.ro
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună 
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună  Jurnalul
wall-street.ro: Horațiu Potra, mâna dreaptă a lui Georgescu, reținut în Dubai
wall-street.ro: Horațiu Potra, mâna dreaptă a lui Georgescu, reținut în Dubai Kudika
Cine primeşte ajutor de încălzire. Sume în funcţie de sistemul utilizat în locuinţă
Cine primeşte ajutor de încălzire. Sume în funcţie de sistemul utilizat în locuinţă Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Lena, soția lui Gabi Enache, a oprit timpul în loc: apariție răvășitoare
FOTO. Lena, soția lui Gabi Enache, a oprit timpul în loc: apariție răvășitoare ProSport
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu tămâie”
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu... Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x