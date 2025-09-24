Ce s-a întâmplat cu asteroidul care a ucis dinozaurii. Experții au dezvăluit unde s-ar afla acum

Experții au dezvăluit ce s-a întâmplat cu asteroidul care a ucis dinozaurii, după impactul devastator care a schimbat lumea.

Asteroidul care s-a izbit de Pământ acum 66 de milioane de ani a dus la dispariție dinozaurilor | Shutterstock

Te-ai întrebat ce s-a întâmplat cu asteroidul care a ucis dinozaurii? Experții au dezvăluit adevărul despre roca spațială care a schimbat planeta pentru totdeauna.

Asteroidul s-a izbit de Pământ în urmă cu 66 de milioane de ani, scrie Live Science.

În urma impactului, era dinozaurilor s-a încheiat și noi forme de viață au evoluat pentru a-i înlocui.

Potrivit estimărilor, asteroidul avea un diametru de 12 kilometri și o viteză de 43.000 de kilometru pe oră.

Ce s-a întâmplat cu asteroidul care a ucis dinozaurii

Asteroidul care a ucis dinozaurii a declanșat un lanț de evenimente catastrofale, care au dus la a 5-a extincție în masă. Aceasta a eliminat dinozaurii, cu excepția strămoșilor păsărilor.

Asteroidul avea dimensiunea Muntelui Everest și impactul a fost devastator pentru Pământ.

Când s-a prăbușit pe Pământ „cu o energie de aproximativ 8 miliarde de ori mai mare decât o bombă nucleară din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, asteroidul practic s-a evaporat,” a declarat Sean Gulick, profesor de la University of Texas, Austin.

Asteroidul a devenit „o pulbere fină care a ajuns în atmosfera superioară și a căzut ca ploaie” peste întreaga planetă susține Gulick.

Decenii întregi de praf de asteroid au plouat și au format ceea ce este cunoscut astăzi drept anomalia de iridiu. Acesta e un strat subțire de rocă ce conține de 80 de ori mai mult iridiu decât orice alt punct în scoarța Pământului, susține Gulick.

Iridiul e extrem de concentrat în asteroizi. Dar e aproape inexistent în stratul exterior al Pământului.

Singurul fragment din asteroidul care a ucis dinozaurii e o bucată de mărimea unei semințe de susan, descoperită de Frank Kyte, geochimist la UCLA.

Piatra a fost găsită în largul coastelor Hawaii. Kyte a raportat descoperirea în revista Nature în 1998. Alte fragmente minuscule au fost presupus descoperite în 2022, dar încă nu au fost evaluate oficial.

Impactul a schimbat planeta Pământ

„Ar trebui să fim destul de norocoși ca să găsim un fragment mai mare,” a spus Gulick. Dar dacă s-ar găsi, experții ar putea descoperi mai multe detalii despre „procesul de șoc” prin care a trecut asteroidul.

Și ar putea face estimări și mai precise despre presiunile și temperaturile la care a fost supusă roca spațială.

Asteroidul a lăsat în urmă și alte indicii despre călătoria sa. Inclusiv craterul uriaș pe care l-a creat când s-a ciocnit de Pământ.

Cu dimensiuni de aproximativ 180 de kilometri lățime și circa 20 kilometri adâncime, craterul Chicxulub se află în Mexic. Numit după un oraș aflat în apropierea centrului impactului, craterul a fost acoperit de roci și sedimente care s-au deplasat de-a lungul a zeci de milioane de ani.

O mare parte din crater e ascunsă sub Golful Mexic. Totuși, vizibile de la suprafață rămân doline formate pe o parte a marginii sale, în calcar.

Impactul a generat și un tsunami de aproape 1.5 kilometru înălțime. Acesta a străbătut întregul ocean cu o viteză de până la 143 km/h. Valurile uriașe au lăsat urme pe fundul mării, care erau la fel de înalte ca o clădire cu 5 etaje. Un studiu seismic a arătat că apa care a format aceste urme a venit din direcția craterului Chicxulub.

Pe lângă uciderea creaturilor aflate în zona imediată a impactului și a tsunamiului, asteroidul a declanșat o serie de alte efecte devastatoare. Inclusiv ploi acide și o furtună de foc la nivel global.

Însă poate cel mai periculos efect a fost norul masiv de resturi care a învăluit Pământul. Acesta a răcit drastic planeta, a blocat lumina Soarelui și fotosinteza și a dus la prăbușirea lanțului trofic. Asteroidul și urmele sale sunt considerate cauza extincției dinozaurilor non-avieni. Au dus la dispariția a aproximativ 75% dintre speciile de pe Pământ.