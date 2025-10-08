De ce nu trebuie să stai în spatele avionului, potrivit experților. Puțini călători știu motivul real

Antena Căutare
Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să stai în spatele avionului, un detaliu pe care cei mai mulți călători nu îl cunosc.

Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 14:52
Experții sfătuiesc să eviți unele locuri din avion | Shutterstock

Te-ai întrebat de ce nu trebuie să stai în spatele avionului? Mulți călători nu știu acest truc, dar experții au dezvăluit de ce trebuie să eviți aceste locuri.

Există numeroase sfaturi atunci când vine vorba alegerea locului ideal în avion, scrie Daily Mail.

Unii experți în călătoriile cu avionul au vorbit recent despre locurile pe care ar fi indicat să le eviți.

Și în topul listei se află locurile din spatele avionului, care ar avea mai multe minusuri.

Cei care speră la o călătorie liniștită și relaxantă sunt sfătuiți să nu își rezerve un loc pe ultimul rând al avionului.

Andrea Platania, expertă din cadrul Transfeero, a explicat de ce ultimul rând din avion e mai puțin „dorit”.

„Ultimul rând este, de obicei, cel mai puțin atractiv. Ai spațiu limitat pentru înclinarea scaunului, apropierea de toalete și un nivel mai ridicat de zgomot în cabină. Scaunele din mijloc sunt, în general, cele mai puțin căutate. Cu excepția cazului în care călătoriți în grup,” a declarat experta.

Nicholas Smith, director digital la Thomas Cook Holidays, a avut o opinie similară și a explicat că scaunele din spate resimt mai mult turbulențele.

„Sunt aproape de bucătărie și de toalete, serviciul poate fi mai lent, opțiunile de mâncare pot fi limitate, iar mișcările cauzate de turbulențe se simt cel mai puternic în acea zonă,” a declarat Smith, care susține că nu trebuie să stai în spatele avionului.

Pentru pasagerii care se tem de zbor, Nicholas a recomandat rezervarea locurilor situate în apropierea aripilor avionului. Călătorii care trebuie să coboare rapid pentru a prinde o legătură vor fi avantajați dacă aleg un loc la culoar, în partea din față a avionului.

Ce locuri în avion sunt recomandate de experți

Jacob Wedderburn-Day, CEO-ul companiei Stasher, specializată pe depozitarea bagajelor, i-a sfătuit pe pasagerii care vor mai mult spațiu să evite locurile din apropierea toaletelor și a bucătăriilor.

El a explicat că locurile deasupra cărora echipajul „își depozitează adesea lucrurile în compartimentele de bagaje” nu sunt nici ele o alegere bună.

Între timp, pasagerii care nu vor să stea înghesuiți lângă un străin au acum posibilitatea să rezerve locul de lângă ei pe anumite zboruri.

Virgin Australia a introdus opțiunea „Neighbour-Free seating” pe anumite zboruri interne și internaționale scurte. Prețul pentru un astfel de serviciu ar fi de aproximativ 30 de dolari, în funcție de zbor.

Totuși, acest lucru nu garantează că locul va rămâne liber. Călătorul va fi notificat dacă rezervarea este confirmată cu două ore înainte de decolarea zborului. Dacă locul este ocupat de altcineva, pasagerul își va primi suma plătită înapoi.

