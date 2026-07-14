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Ce sunt „picioarele Ozempic”. Experții au dezvăluit efectul secundar bizar care afectează pacienții

Experții au dezvăluit ce sunt „picioarele Ozempic”, după ce mai multe vedete de la Hollywood au fost bănuite că au apelat la medicamentul GLP-1.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 18:01 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 18:03
Ozempic poate avea un efect neașteptat, susțin experții | Shutterstock
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Pe măsură ce medicamentele din clasa GLP-1 continuă să devină cunoscute ca tratament pentru slăbit, un efect secundar mai puțin cunoscut începe să atragă atenția podiatrilor.

E vorba de„picioarele Ozempic”, un efect secundar puțin cunoscut, scrie WFLA.

În ultimii ani, numeroase vedete au fost acuzate că folosesc Ozempic, deși puține au recunoscut că apelează la acest medicament.

Dintre cele care au recunoscut ulterior tratamentul, unele au negat inițial.

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Ce sunt „picioarele Ozempic”

Medici din SUA au raportat că observă pacienți a căror pierdere semnificativă în greutate le-a făcut picioarele să pară mai osoase, mai lipsite de volum sau mai „dezumflate”, din cauza reducerii stratului de grăsime de sub piele.

„Picioarele Ozempic” nu se numără printre cele mai frecvente reacții adverse enumerate pentru Ozempic, Wegovy sau alte medicamente din clasa GLP-1.

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„Dacă pierderea în greutate e prea rapidă, pielea nu are timp să se adapteze,” susține dr. Claire Morrow, specialistă în ortopedie. „Acest lucru poate duce la apariția pielii lăsate la nivelul picioarelor, făcându-le să pară lipsite de volum.”

Experții spun că schimbările sunt cel mai vizibile pe partea superioară a piciorului, unde pierderea stratului de grăsime face ca venele și tendoanele să devină mai proeminente.

Unii pacienți au raportat, de asemenea, dureri la nivelul călcâielor, dureri persistente și senzații de arsură în picioare. O altă problemă e modificarea mărimii încălțămintei.

„Unii pacienți au ajuns să poarte încălțăminte cu un număr mai mic, iar alții au trecut de la un picior lat la unul de lățime normală sau chiar îngustă,” susține dr. Dana Figura. „Acestea nu sunt simple preocupări estetice. Sunt probleme funcționale care pot duce la bășici, bătături, ulcerații și, în cazul persoanelor cu diabet, la răni mult mai grave.”

„Picioarele Ozempic” pot fi prevenite

Potrivit Optimum Podiatry, persoanele care folosesc medicamente GLP-1 ar putea reduce aceste efecte prin acordarea unei atenții sporite consumului de proteine, exerciții pentru întărirea musculaturii picioarelor și antrenamente de forță și exerciții cu rezistență.

Multe persoane apelează la Ozempic pentru pierderea în greutate, dar nu iau măsurile necesare să aibă grijă de musculatura lor. Pentru un nivel de sănătate adecvat, sunt necesare exerciții cu rezistență, susțin experții.

„Aceste tipuri de exerciții au un impact mai redus asupra picioarelor,” explică specialiștii. „În același timp, ele contribuie la dezvoltarea masei musculare, ceea ce poate compensa parțial pierderea stratului de grăsime de la nivelul tălpilor și poate îmbunătăți aspectul pielii de pe picioare.”

Deși Ozempic și alte medicamente din clasa GLP-1 sunt apreciate pentru eficiența lor în controlul glicemiei și în pierderea în greutate, specialiștii atrag atenția că acestea pot avea o serie de efecte secundare, unele mai puțin cunoscute.

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Cele mai frecvente sunt greața, vărsăturile, diareea, constipația și durerile abdominale, simptome care apar de obicei la începutul tratamentului și se pot diminua în timp.

În unele cazuri, însă, reacțiile adverse pot fi mai severe. Acestea includ inflamarea pancreasului (pancreatită), probleme ale vezicii biliare, deshidratare cauzată de vărsături sau diaree persistentă și afectarea funcției renale.

Medicii recomandă ca tratamentul să fie urmat doar sub supraveghere medicală, iar pacienții să acorde atenție alimentației, consumului adecvat de proteine și exercițiilor de forță, pentru a reduce riscul acestor efecte și pentru a menține masa musculară pe durata scăderii în greutate.

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